​Кто должен оплатить имеющийся долг за коммуналку после продажи квартиры?

«Приобрела квартиру в собственность. Выяснилось, что у прежнего владельца имеется внушительные долги за ЖКУ. Кто должен оплачивать задолженность?»

Обязанность по внесению платы за коммуналку возникает у собственника квартиры с момента возникновения права собственности на нее. Владелец жилья также несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.

Таким образом, задолженность числится не за квартирой, а за собственником, который ею владеет или владел, поэтому новый собственник не отвечает по долгам предыдущего собственника.

«Как обжаловать приказ о привлечении работника к дисциплинарной ответственности?»

По Трудовому кодексу дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной инспекции труда (ГИТ) и/или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Обращение в ГИТ может послужить основанием для проведения проверки у работодателя, по результатам которой инспекция вправе вынести предписание об отмене дисциплинарного взыскания.

Также дисциплинарное взыскание можно обжаловать в комиссию по трудовым спорам. Обратиться туда можно в течение трех месяцев со дня, когда вы узнали о взыскании. Если указанный срок был пропущен по уважительным причинам (например, по болезни), следует указать это в заявлении и приложить подтверждающие документы (например, больничный лист).

Комиссия оценит уважительность причин и может принять решение о восстановлении срока и рассмотрении спора.

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