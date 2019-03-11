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​Эпический разрыв

Итоги зимней Универсиады в Красноярске вместо чувства законной гордости вызывают у многих иронию и сарказм – россияне слегка перестарались, кратно превзойдя соперников по завоеванным медалям. С одной стороны, как говорится, не наши проблемы – другие страны вполне могли привезти в Сибирь профессионалов со студенческими билетами (или что там у них?) и усилить тем самым конкуренцию. С другой, определенную неловкость испытал даже глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Эрик Сейнтронд, вынужденный публично рассуждать о том, что такое лидерство на Универсиаде – «нормальное явление для любой страны-организатора массового спортивного мероприятия».

Победителей не судят?

Ну да, на Олимпиадах, проходящих в США, побеждают США, на Олимпиаде-2008 в Пекине в неофициальном медальном зачете победили китайцы, на ОИ-2012 в Лондоне Великобритания поднялась на третье место, на зимней Олимпиаде в Сочи впереди была Россия. Кстати, на последней летней Универсиаде, прошедшей в Тэйбее в 2017 году, команда Тайваня (или Китайского Тэйбея, как она была названа официально дабы избежать разногласий с КНР) заняла почетное третье место, оттеснив на четвертое россиян. А континентальный Китай и вовсе остался девятым – где такое видано? Действительно, есть понятие «домашней площадки» и связанных с ней гласных и негласных преимуществ.

Но! Подобное первенство добывается, как правило, в серьезной борьбе с равным соперником и, соответственно, преимущество никогда не бывает выражено в кратном размере. На Универсиаде же в Красноярске (как и в 2013 году на летней Универсиаде в Казани) россиянам можно было даже особо не стараться – это просто соревнования в разных весовых категориях, а иногда – и в разных видах спорта. Так откуда же такой эпический разрыв?

Два мира – два детства

Ответ прост: отношение к Универсиаде во всем мире и в России на данный момент несколько отличаются друг от друга.

Если летние Универсиады худо-бедно вызывают какой-то интерес, то с зимними совсем беда. Достаточно сказать, последний альтернативный выбор места проведения зимней Универсиады состоялся для игр 2011 года. Претендентов было целых два, победил турецкий Эрзурум, а проигравшему словенскому Марибору сразу вручили проведение Универсиады-2013. Но не тут-то было: от этой почетной обязанности словенцы открестились, и в 2013 году едва нашелся вариант с итальянским Трентино.

Дальше «выбирали» из единственной кандидатуры. Думаю, что даже упрашивали. Как правило, желание изъявляли страны, жаждущие набрать вистов в дальнейшей борьбе за приглашение Олимпиады (тот же Тайвань, Южная Корея, Казахстан). Кандидатура Красноярска в 2012 году была воспринята в FISUна «ура» и тоже прошла безальтернативно.

Универсиады – это именно что студенческие игры, такая большая и оттого дорогостоящая молодежная тусовка, изначально не заложенная в календарь ведущих спортсменов и команд. Нет ведущих спортсменов – нет интереса аудитории, нет трансляций, спонсорских контрактов, возможности заработать. Это неинтересно примерно так же, как международные игры железнодорожников или всемирный слет спортсменов – членов независимых профсоюзов. С событийной точки зрения – отличное мероприятие для узкой категории граждан, со спортивной – так себе стимул. Если, конечно, не появляется дополнительное стимулирование в виде защиты чести отдельно взятого государства.

И такое государство находится. Студенческий спорт? Отлично! Нам подходит. И это государство готово платить за удовлетворение творческих амбиций. И если заплатившая за все Россия при помощи спортсменов-профессионалов хочет забрать себе половину медалей – ради бога. Это ее бонус, это «нормальное явление для страны-организатора». Тем более, что FISU уже предложена кандидатура Екатеринбурга для проведения летней Универсиады.

И теперь о главном

И вообще – о чем сыр-бор? Помните, когда-то Олимпиады были «любительскими»? И на них ехали «любители» со всего мира? Сейчас, слава богу, эта грань стерта – все стало намного проще. И понятней. Главное-то не в этом.

Если брать студенческий спорт как систему, как базу для подготовки профессиональных спортсменов, тут мы, боюсь, проигрываем безо всяких Универсиад. Вузы в России – бюджетные во всех смыслах организации, не способные содержать необходимую спортивную инфраструктуру и готовить на ее базе качественный резерв для различных сборных страны. Как это происходит в тех же США, где именно студенческий спорт, без дураков, – основа профессионального спорта и залог по-настоящему больших спортивных успехов. Наши вузы – лишь поставщики «корочек» о «вышке» для одаренных спортсменов, но никак не центры спортивной подготовки (за редким исключением). А вот это уже настоящая подмена содержания формой, и об этом стоило бы поговорить серьезно.

P.S. Можно смеяться над нашими достижениями на Универсиаде, но не над нашими спортсменами и их тренерами. Они действительно старались и выкладывались, они заслужили и уважение, и почет. Не их вина, что конкуренция была слабой. Все вопросы – не к ним.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 454, комментариев: 6


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Комментарии:
Александр
не нравится
Сегодня в 15:47
Пенсионный возраст подняли потому что денег нет, но футболы- олимпиады- универсиады это пожалуйста. Вот что за ...
Сергей Б Александр
не нравится
Сегодня в 16:21
Значит, чтоб пенсионерам необидно было надо пенсионерскую универсиаду провести. Спортсмены с пенсионными удостоверениями. Помните, как в Операции Ы:
- Где этот чертов инвалид?!
- Не шуми! Я инвалид.
444
не нравится
Сегодня в 17:09
А у вас всегда спортсмены и их тренеры только почет и уважение заслуживают. И в мочевой сочинской Олимпиаде тоже, несмотря на то, что в лучшем случае ВСЕ они, прекрасно все зная, о творившемся молчали, а в худшем активно участвовали.
Александр Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:40
Нет. Нужно не врать что денег нет.
Александр 444
не нравится
Сегодня в 17:42
Там не все так однозначно как вам хотелось бы. Многих оклеветали, и спортсмены выиграли суды.
Швондер
не нравится
Сегодня в 17:56
Англичанка гадит это точно

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