​О платных парковках в Сургуте

В Сургуте и Югре появятся платные парковки – в окружном правительстве идет разработка законодательной базы. Самое время обсудить, как они должны быть организованы.

Первое. Платные парковки в принципе нужны, как бы не было неприятно и грустно это признавать. Таков закон рынка – если что-то в дефиците, то это не может быть бесплатным. Только нужно понимать, где эти платные парковки должны появиться.

Приведу пример Тюмени: в областной столице очень сложно, практически невозможно было припарковать машину в центре. Вдоль дорог много знаков «остановка запрещена» (из-под которых случайно оставленные машины во мгновение ока увозят на штрафстоянку), которые позволяют оставлять проезжую часть свободной и предотвращать лишние пробки. Масса дворов закрыта шлагбаумами, так что законных площадей для стоянки машин на всех желающих не хватает.

Интересно, что даже с платными парковками (пока это – буквально пара улиц в центре и большая площадка у администрации Тюмени, но в планах – покрыть весь центр) проблема не решилась полностью – поэтому цена стоянки за три года выросла с 25 до 40 рублей в час. Все потому, что в будние дни в рабочее время (в нерабочие часы и выходные дни стоянка бесплатная) на этих парковках средний процент загруженности превышает 75 процентов. То есть люди активно ими пользуются.

Второе. Нужно понять, где именно в Сургуте нужны платные парковки. Мой личный опыт показывает, что наибольшие проблемы с поиском стоянки для машины горожане испытывают во дворах больших домов и возле больниц (это мои личные наблюдения, пишите в комментариях, где еще с парковками в Сургуте очень плохо). Конечно, есть еще транспортные коллапсы возле детсадов и школ, но там они собираются утром и вечером и вполне решаются введением одностороннего движения во дворах.

Делать платные парковки у больниц – пожалуй, излишество (тут моральный аспект превозмогает рыночный, все же люди ездят в больницы вынужденно и зачастую не могут поставить машину в 500-800 метрах и дойти пешком). Эта проблема решается организацией приличного по размерам стояночного пространства.

Со дворами – другое дело. Я давно говорил, что у многих домов можно и нужно организовывать платные парковки с бесплатной альтернативой. Чтобы был выбор: например, 1000 рублей в месяц за то, чтобы ставить машину прямо возле подъезда, либо бесплатно – с внешней стороны дома или в своем гараже (сколько в Сургуте тысяч гаражей, которыми пользуются исключительно как складами?) А еще – активно брать в парковочный оборот обочины дорог, разрешая ставить там машины, условно, с 21.00 до 09.00.

Но, опять же – это все должно происходить только в тех дворах, где действительно большая проблема с парковками. Например, на Университетской, 11, где я жил раньше, год назад ситуация была чудовищной – не думаю, что за прошедшие месяцы там стало лучше. С другой стороны, подобные решения о введении платных стоянок могут принимать только собственники, и мы понимаем, что автовладельцев в каждом доме много, и едва ли они согласятся на подобные самоограничения, но хотя бы подумать об этом можно.

И третье – все должно быть технически идеально выполнено. Я имею в виду систему оплаты парковок и учета. Чтобы были хорошо работающие приложения, чтобы штрафы приходили только тем, кто действительно нарушает, и чтобы люди впоследствии узнавали, на что пошли деньги, которые они заплатили за парковки.

Итого. Сургутские власти с привлечением общественности должны четко определить, какие общественные места в городе следует оборудовать платными стоянками и запустить этот эксперимент. Возможно, какие-то дворы придут к тому, чтобы ввести эту систему у себя, либо просто закроют свой двор от чужаков шлагбаумом и спровоцируют парковочный коллапс снаружи, как это частенько происходит в Тюмени (на заметку жителям домов, прилегающих к офисам «Сургутнефтегаза»). Факт в том, что эту тему нужно обдумывать и обсуждать сейчас, чтобы внедрить максимально быстро и качественно сразу после появления законодательной базы. Сургут до этого уже давно дорос.

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