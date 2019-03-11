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​О платных парковках в Сургуте

В Сургуте и Югре появятся платные парковки – в окружном правительстве идет разработка законодательной базы. Самое время обсудить, как они должны быть организованы.

Первое. Платные парковки в принципе нужны, как бы не было неприятно и грустно это признавать. Таков закон рынка – если что-то в дефиците, то это не может быть бесплатным. Только нужно понимать, где эти платные парковки должны появиться.

Приведу пример Тюмени: в областной столице очень сложно, практически невозможно было припарковать машину в центре. Вдоль дорог много знаков «остановка запрещена» (из-под которых случайно оставленные машины во мгновение ока увозят на штрафстоянку), которые позволяют оставлять проезжую часть свободной и предотвращать лишние пробки. Масса дворов закрыта шлагбаумами, так что законных площадей для стоянки машин на всех желающих не хватает.

Интересно, что даже с платными парковками (пока это – буквально пара улиц в центре и большая площадка у администрации Тюмени, но в планах – покрыть весь центр) проблема не решилась полностью – поэтому цена стоянки за три года выросла с 25 до 40 рублей в час. Все потому, что в будние дни в рабочее время (в нерабочие часы и выходные дни стоянка бесплатная) на этих парковках средний процент загруженности превышает 75 процентов. То есть люди активно ими пользуются.

Второе. Нужно понять, где именно в Сургуте нужны платные парковки. Мой личный опыт показывает, что наибольшие проблемы с поиском стоянки для машины горожане испытывают во дворах больших домов и возле больниц (это мои личные наблюдения, пишите в комментариях, где еще с парковками в Сургуте очень плохо). Конечно, есть еще транспортные коллапсы возле детсадов и школ, но там они собираются утром и вечером и вполне решаются введением одностороннего движения во дворах.

Делать платные парковки у больниц – пожалуй, излишество (тут моральный аспект превозмогает рыночный, все же люди ездят в больницы вынужденно и зачастую не могут поставить машину в 500-800 метрах и дойти пешком). Эта проблема решается организацией приличного по размерам стояночного пространства.

Со дворами – другое дело. Я давно говорил, что у многих домов можно и нужно организовывать платные парковки с бесплатной альтернативой. Чтобы был выбор: например, 1000 рублей в месяц за то, чтобы ставить машину прямо возле подъезда, либо бесплатно – с внешней стороны дома или в своем гараже (сколько в Сургуте тысяч гаражей, которыми пользуются исключительно как складами?) А еще – активно брать в парковочный оборот обочины дорог, разрешая ставить там машины, условно, с 21.00 до 09.00.

Но, опять же – это все должно происходить только в тех дворах, где действительно большая проблема с парковками. Например, на Университетской, 11, где я жил раньше, год назад ситуация была чудовищной – не думаю, что за прошедшие месяцы там стало лучше. С другой стороны, подобные решения о введении платных стоянок могут принимать только собственники, и мы понимаем, что автовладельцев в каждом доме много, и едва ли они согласятся на подобные самоограничения, но хотя бы подумать об этом можно.

И третье – все должно быть технически идеально выполнено. Я имею в виду систему оплаты парковок и учета. Чтобы были хорошо работающие приложения, чтобы штрафы приходили только тем, кто действительно нарушает, и чтобы люди впоследствии узнавали, на что пошли деньги, которые они заплатили за парковки.

Итого. Сургутские власти с привлечением общественности должны четко определить, какие общественные места в городе следует оборудовать платными стоянками и запустить этот эксперимент. Возможно, какие-то дворы придут к тому, чтобы ввести эту систему у себя, либо просто закроют свой двор от чужаков шлагбаумом и спровоцируют парковочный коллапс снаружи, как это частенько происходит в Тюмени (на заметку жителям домов, прилегающих к офисам «Сургутнефтегаза»). Факт в том, что эту тему нужно обдумывать и обсуждать сейчас, чтобы внедрить максимально быстро и качественно сразу после появления законодательной базы. Сургут до этого уже давно дорос.

Читайте также предыдущий блог Дмитрия Щеглова о вопросах к застройке ядра центра Сургута.


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Сегодня в 12:09, просмотров: 801, комментариев: 18


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Комментарии:
Моби
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Сегодня в 12:20
платные парковки можно вводить ТОЛЬКО ПОСЛЕ того, как будет альтернатива автомобилям - общественный транспорт нормальный, хорошие тротуары, велодорожки и проч. Этого всего в сургуте нет.

Кроме того, в сургуте нет четкого центра, в котором толпятся машины и в который надо ограничить въезд.

ЗЫЖ чинушам в качестве пилотного проекта нужно сделать платной парковку возле зданий администрации - ну ту, которую они себе шлагбаумом отгородили.
Моби
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Сегодня в 12:30
Для примера Воронеж - ввели несколько месяцев назад. Тут явно очерченный центр, в котором куча всяких организаций, вузови прочих мест, куда днем едут толпы людей. Всегда были проблемы поставить машину - тем более, что почти все дворы с шлагбаумами, потому стояли машины вдоль дорог по два ряда. Ввели парковку платную - 40 руб, оплачивается время с 8 до 20. Стало намного удобнее приезжать по делам, обычно не более пары часов тратишь (понятное дело, планктону с 8 до 5 накладно ставить на целый день).
Из минусов - оплата беспроблемна только через приложение (я им пользуюсь), терминалы вечно тупят; сами парковки зимой очень редко чистят от снега. Автобусов нормальных не появилось - более того, троллейбус добивают.
Сергей Б
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Сегодня в 13:30
Вот чё творится с людями непонятно. Ведут себя как мураши, которым на муравейник наступили – спасайсь кто может в поисках парковок. А где нормы открытых и особенно закрытых, с учетом климата, стояночных мест вокруг жилых домов? В Караганде, вот где. Сколько участков в Сургуте планировалось под закрытые стояночные места и не состоялось? Вернее, состоялось, но под торговые центры. Нет в самом деле, даешь ядро, даешь ведро, даешь трамваи и метро. В чем проблема планировать и создавать стояночные места с учетом количества авто и с запасом, возле жилых домов и общественных мест? Не, не хотят люди жить с комфортом в своем городе. Хотят, как мураши, которые суетятся в поисках выхода из проблем создаваемых городской администрацией.

Замечу, что сам я уже давно без авто обхожусь и не парюсь. Но честное слово за сограждан обидно.
444
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Сегодня в 13:32
Вы морально готовьтесь, что платной будет парковка ВЕЗДЕ. Как в Москве, где сначала клятвенно обещали обойтись бульварным кольцом, через пару лет добрались до кольцевой. Как само собой разумеющееся. Неподконтрольная народу власть может себе позволить все, что угодно.
Общественный транспорт, тротуары, чистка снега и прочее это все деньги и очень большие, которых нет. Собранное за парковку пойдет на латание бюджетных дыр, а не развитие. К этому тоже надо быть готовым.
6xz34e
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Сегодня в 13:45
Уважаемый Дмитрий!Тема актуальная.Я приведу пример города Сургута и поставлю ПЯТЬ с плюсом за парковку возле ДИ"Нефтяник".На любой аншлаг -концерт всем есть место для авто.Есть место и для людей с ограниченными возможностями.Подумали о людях ,имеющих автомобиль, а также не забыли о пешеходах при проектировании.Молодцы!!!Спасибо.Лично пользуюсь и пешеходным мостиком и стоянкой.
Моби 6xz34e
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Сегодня в 14:02
так то на отшибе, еще ситимол в пример приведите. В центре города невозможно и неразумно отводить такую площадь под металлолом
Моби
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Сегодня в 14:07
хмм, написал, что в сургуте нет ни необходимости, ни возможности делать платные парковки - заминусили. Кому-то понравилась идея с платными парковками?
Мудрец
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Сегодня в 14:41
На Университетской,11 и вокруг неё только хуже и хуже. Парковки нужны, разумеется, но их втиснуть в старые обстроены районы города просто представить трудно! К примеру, ну где вдоль офиса БЦ "Сургутнефтегаза" найти место для этого? Если только строить подземный многоуровневый паркинг где-то рядом.
Флудер Мудрец
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Сегодня в 15:12
На Университетской есть "Сургутфорд". Цена гаражей 800.000. В аренду снять - 6.000 в месяц круглогодично, 8.000 в месяц - если только на зиму. Но не берут.
Моби Мудрец
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Сегодня в 15:20
какое дело городу и обычным жителям до проблем бц сургутнефтегаза и тамошних работников-то???? Сургутнефтегаз сам пусть решает проблемы парковки - хочет строит для работников, не хочет - не строит. Не обязан же.
Моби Флудер
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Сегодня в 15:21
ща начнется нытье, что дорохо, и так за лексус и ипотеку последние деньги отдают
Моби
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Сегодня в 15:29
минусатор, напиши - с чего сургутнефтегаз, суть работодатель, должен подумать о том, куда ставить личный транспорт работникам?
6xz34e
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Сегодня в 15:34
Моби!Есть пример и в центре города.На остановке "Старый Сургут" возвели бизнесцентр "Плаза".Там ранее "Газпром" трудился. И все автомобили заезжали в подземную стоянку.Никогда там на шоссе не оставляли автомобили.Смогли продумать стоянку для автомобилей при строительстве.Или Вы будете утверждать,что инженеры этого предприятия на общественном транспорте приезжали на работу?
Сергей Б
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Сегодня в 15:37
Были две беды – дураки и дороги. Теперь, ...и парковки. И то прогресс.
Флудер 6xz34e
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Сегодня в 15:39
Там на 35 машин парковка. Для начальства. Смертные заставляли парковку "Старого Сургута" и во дворах через дорогу.
Моби 6xz34e
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Сегодня в 16:34
ну тык парковка в этом шалмане сделана для привлечения интереса арендаторов, парковка же это плюс. А если здание строит условный сургутнефтегаз для себя, то он и может не строить парковку - у работников выбора все равно нет. Будут ходить пешком. Не уволятся же.
Общественные здания типа больниц - другое дело, да, тут город должен некий минимум парковки построить.
6xz34e
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Сегодня в 16:41
О том Дмитрий и пишет,что на стадии проекта необходимо "обдумать и обсудить",т.е. предусмотреть стоянку.
Моби
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Сегодня в 16:41
а здание да, прикольное. Выглядит много лучше типичных мест скопища арендаторов аля "бывшийзапсибчегонибудьтампроект"

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