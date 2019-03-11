Может ли УК отключить электричество за долги по коммуналке без предупреждения? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«В прошлом месяце управляющая компания дважды отключила электричество в квартире без предупреждения. Разве это законно? У меня есть переходящий долг по коммуналке, но по счетам плачу ежемесячно», — написала в редакцию СИА-ПРЕСС читательница Марина Романова.

По Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания может отключить электричество должнику, предварительно письменно предупредив его.

В департаменте городского хозяйства администрации города СИА-ПРЕСС разъяснили, как должно проходить отключение:

В предупреждении должно быть указано, что отключение произойдет, если собственник не погасит долг в течение 20 дней со дня доставки уведомления.

Уведомление доставляется: вручением должнику под расписку; по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; включением в платежку текста предупреждения; иным способом, подтверждающим факт и дату его получения потребителем. Уведомление также может быть передано по телефону с записью разговора, сообщением на электронную почту или через личный кабинет потребителя в ГИС ЖКХ, либо на официальной странице УК в интернете.

Если дом оборудован электрической системой отопления, то отключение электроэнергии является нарушением, так как приведет к остановке подачи тепла.

После погашения задолженности или при заключении с УК договора на поэтапное погашение, возобновить подачу электричества коммунальщики должны в течение двух календарных дней.

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