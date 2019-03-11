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Такие заморочки

Как часто вы замечаете машины, припаркованные в неположенных местах, и часто ли у вас появляется желание сделать так, чтобы водителя наказали штрафом? У меня — очень редко: в случаях, когда человек в край обнаглел. Хотя жители моего дома нередко паркуют машины прямо на газонах. А зимой вообще делают это повально (под снегом ведь газона не видно, следовательно, можно ни о чем не заморачиваться).

Причина моей лояльности к действиям соседей, наверное, в том, что я сама водитель не без греха. Однако сургутянам давно дана возможность повлиять на ситуацию с незаконной парковкой. Делов-то: сфотографировать плохо стоящую машину, и ее владелец получит штраф. Вот только чтобы человека привлекли к ответственности, нужно к фото еще написать дату, время и отметить место, где авто стояло. Если на газоне — шли данные в администрацию города, если на тротуаре — в ГИБДД. Легко, когда хочешь проучить одного наглеца. А если таких десятки?

Честно, мне становится лень запоминать или записывать, и я «забиваю».

Мне нравится опыт российской столицы, и, думаю, он хорошо бы прижился в Сургуте. Там разработано специальное мобильное приложение для смартфонов «Помощник Москвы».

Чтобы наказать водителя, припарковавшегося не в том месте, нужно сделать четкий снимок госномера и пару фото по периметру машины, чтобы было видно, что авто стоит, например, на тротуаре или газоне. Никаких дополнительных действий, все легко и просто.

Активным пользователям начисляют баллы, которые потом можно потратить на билеты в музей, оплатить парковку, приобрести сувениры, разные товары и все в этом духе.

Вы бы пользовались таким приложением в Сургуте?

Кстати, мой экс-коллега Юрий Нуреев однажды тоже пытался наказать нарушителя правил парковки. А потом написал блог, что из этого вышло.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 566, комментариев: 5


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 11:38
Чтобы народ наказывать,необходимо городской администрации запустить своё приложение "Доступная парковка".А возле соц.объектов она вообще иногда отсутствует.Новая поликлиника на ул.Киртбая,например.
Моби 6xz34e
не нравится
Сегодня в 12:07
в городе нет ни одного общественного туалета, значит ты имеешь право гадить посреди улицы?
Аналогия понятна?
Моби
не нравится
Сегодня в 12:08
НИ в одном районе Сургуте ни разу не ставил машину на газон или тротуар. Что не так?

Приложение было бы отлично!
Александр 6xz34e
не нравится
Сегодня в 14:29
А если урны нет, мусор на улицу выбрасывать? Вот никогда не оставляю машину на тратуарах и газонах, или что бы она кому то мешала. Вы когда припарковали авто, посмотрите со стороны, не как чудак на букву м, поставил? Помогает.
Александр Моби
не нравится
Сегодня в 14:34
Пока таким чудакам на голову не нагадят, они так и будут во круг себя гадить, и кричать что сартиров(стоянок) нет. Только когда со своей головы потечёт, тогда-то может и поймут

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