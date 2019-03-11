Такие заморочки

Как часто вы замечаете машины, припаркованные в неположенных местах, и часто ли у вас появляется желание сделать так, чтобы водителя наказали штрафом? У меня — очень редко: в случаях, когда человек в край обнаглел. Хотя жители моего дома нередко паркуют машины прямо на газонах. А зимой вообще делают это повально (под снегом ведь газона не видно, следовательно, можно ни о чем не заморачиваться).

Причина моей лояльности к действиям соседей, наверное, в том, что я сама водитель не без греха. Однако сургутянам давно дана возможность повлиять на ситуацию с незаконной парковкой. Делов-то: сфотографировать плохо стоящую машину, и ее владелец получит штраф. Вот только чтобы человека привлекли к ответственности, нужно к фото еще написать дату, время и отметить место, где авто стояло. Если на газоне — шли данные в администрацию города, если на тротуаре — в ГИБДД. Легко, когда хочешь проучить одного наглеца. А если таких десятки?

Честно, мне становится лень запоминать или записывать, и я «забиваю».

Мне нравится опыт российской столицы, и, думаю, он хорошо бы прижился в Сургуте. Там разработано специальное мобильное приложение для смартфонов «Помощник Москвы».

Чтобы наказать водителя, припарковавшегося не в том месте, нужно сделать четкий снимок госномера и пару фото по периметру машины, чтобы было видно, что авто стоит, например, на тротуаре или газоне. Никаких дополнительных действий, все легко и просто.

Активным пользователям начисляют баллы, которые потом можно потратить на билеты в музей, оплатить парковку, приобрести сувениры, разные товары и все в этом духе.

Вы бы пользовались таким приложением в Сургуте?

Кстати, мой экс-коллега Юрий Нуреев однажды тоже пытался наказать нарушителя правил парковки. А потом написал блог, что из этого вышло.