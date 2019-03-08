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​Несовершенство как двигатель прогресса

Нет, жизнь в Сургуте не остановилась, все идет своим чередом: эвакуируют очередной торговый центр, задерживают террористов, ловят голого мужика в детском саду, люди попадают в ДТП и т.п. Также культура бьет ключом: в кино идет долгожданный «Тобол», собираются творческие встречи в галерее «Арт-клуб», приезжает Бузова, а «Юнармия» штурмует «Вертикаль»… Но чего-то не хватает. Чего-то масштабного, чтобы можно было по-настоящему взбодриться в условиях надоевшей до чертиков зимы. Даже потенциально любопытнейшее публичное слушание по теме обустройства ядра центра не оправдало надежд. В общем, 8 марта, как всегда, вовремя: мужчины делают мучительный выбор между розами и тюльпанами, пока женщины ждут лилий и хризантем, мир по-прежнему несовершенен, оттого и прекрасен, ибо ему есть к чему стремится.

Таблом в вечность

Так, например, несовершенны устанавливаемые на сургутских автобусных остановках электронные табло. Казалось бы, все в них чудесно – и устанавливаются за счет владельцев торговых павильонов, и температуру со временем показывают, и расписание движения выдают. Вот только оно не точное, а – прогнозное. Все дело, говорят специалисты, в уличном трафике, из-за которого невозможно планировать движение автобусов с математической точностью. По сути, на табло просто будет подгружаться информация с портала surgutbus.ru. А теперь, внимание, вопрос от телезрителя из Сургута: зачем тогда нужны эти табло, если у каждого первого есть гаджет и возможность самому заглянуть на портал? А также узнать температуру воздуха и время. Ответ знатоков: чтоб представители малого павильонного бизнеса чуяли свою социальную ответственность. Ну и, мало ли, кто-то смартфон дома забудет.

Из дворов в задворки

Несовершенны и прекрасные сургутские дворы, которым вышло натуральное обломинго в плане ремонта в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ремонт дворов признан социальным атавизмом, отнимающим средства у обустройства общественных пространств. Поясним: дворы – это там, где паркуются, толкаются, ругаются и живут люди. А общественные пространства – это пустое место между дворами, где можно освоить гораздо больше средств под эгидой создания комфортного пространства. То есть за пределами дворов будет комфортно, а в самих дворах – как всегда. Таковы нынче приоритеты.

Снег на мыло

Несовершенен и снег в Сибири. Казалось бы – с чего? Но он ведь, как клеящий материал, собирает мусор, грязь и прочие собачьи дела, потом его вывозят умирать на специальный полигон, а полигон оказывается не оборудованным как положено. В результате снег тает, а мусор, грязь и собачьи дела попадают, минуя очистительную систему, прямиком в систему речную. Таковой факт вскрыл депутат ХМАО Виктор Сысун, а прокуратура предписала Росприроднадзору разобраться с полигоном в устье Кривули. Так что снег в Сибири – это не просто так, а целая экологическая проблема.

Поверх асфальта

Несовершенны, как всегда, по весне и сургутские дороги. Снег обычно сходит с них вместе с асфальтом (см. выше, про экологию) – эту болезнь в нынешнем году будут лечить при помощи 600 миллионов рублей. Это достаточно много и можно надеяться на кардинальные улучшения в отдельных направлениях – в частности, повезет Пролетарскому проспекту и Аэрофлотской. Пробки неизбежны, но хотелось бы, чтобы подрядчиков определили уже сейчас, ибо ездить все лето по колдобинам, чтобы встать осенью в ремонтные пробки и увидеть новый асфальт в последний день перед выпадением снега – так себе удовольствие.

Камеры в студию!

Несовершенна, как показывает время, и система «Безопасный город». Ее первые элементы появились в Сургуте давным-давно, когда уличные камеры еще вызывали удивление у прохожих. Отслеживала система, в основном, движение транспорта. А важные ответственные лица периодически говорили, что вот-вот система станет полноценной, охватит весь город, перекинется на тротуары и дворы, научиться ловить преступников и распознавать Деда Мороза, лезущего в окно. Камеры тем временем ломались, железо висло, денег на замену не было – в общем, энтропия, будь она неладна. Но вот новая вводная: до конца года «Безопасный город» заработает-таки в Сургуте на полную мощь. Камеры подешевели, софт усовершенствовался, прогресс победил. Скоро все будем в безопасности.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 238, комментариев: 4


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 17:12
На табло тратят 7 млн...Может на эти деньги купят новый автобус?Очередной фейерверк бюджетных денег!
Швондер
не нравится
Сегодня в 19:02
Про дворы шедевр. В точку
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:32
Да, точняк. Тоже пригляделся про дворы. Грандиозные социальные проекты гораздо выгодней с точки зрения отжима бюджетных средств. Что характерно, при СССР тоже были выгодней масштабные проекты. Только так сказать с политической точки зрения. Небольшая разница. Но в плане благосостояния граждан одно и тоже – полная задница. Как же они органично вписались в рыночную экономику. Коммуняки.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:37
Щас еще на общественный транспорт всех пересадят. На личных и служебных авто только те будут ездить, кто в оранжевых штанах.

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Мнения

Олег Владимиров

​Несовершенство как двигатель прогресса
Жизнь в Сургуте не остановилась, все идет своим чередом: эвакуируют очередной торговый центр, задерживают террористов, ловят голого мужика в детском саду, люди попадают в ДТП
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