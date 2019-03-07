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Председатель Думы Сургутского района осмотрел объекты в Русскинской перед их ремонтом

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк в ходе рабочей поездки в поселение Русскинская осмотрел объекты социальной сферы, которые в ближайшие два года планируется отремонтировать. В первую очередь это касается местной библиотеки и врачебной амбулатории. Помимо этого, глава муниципальной Думы оценил состояние проблемного спортивного зала в поселении. У каждого из учреждений свои проблемы.

Книжная проблема

Здание библиотеки было построено в 1987 году, и с тех пор там не проводился капитальный ремонт. Реконструкция была точечной: установка пластиковых окон, укрепление кровли. Однако система отопления нуждается в серьезной модернизации, а стены постройки и вход в здание – в утеплении, дабы избежать потерь тепла. Вместе с капитальным ремонтом в библиотеке планируется сделать туалет, которого там не было с самого момента строительства здания. Несмотря на все эти проблемы, объект находится в неплохом состоянии и может быть использован в дальнейшем.

«Я ожидал, что здание библиотеки будет в худшем состоянии. Конечно, отсутствие туалета и проблему с отоплением необходимо решать в этом году, но думаю, после капитального ремонта помещение можно будет и дальше успешно использовать под нужды поселения и района», – поделился Анатолий Сименяк своими впечатлениями во время осмотра.

Сейчас здание находится на балансе района, однако в дальнейшем может быть передано в собственность администрации поселения. При этом в следующем году библиотеку планируют перенести в более просторное помещение, а отремонтированное здание использовать под нужды социального сектора или бизнеса. Все работы по реконструкции объекта должны завершить летом 2019 года.

Лечение в амбулатории

Рядом с библиотекой расположен амбулаторий, который был построен еще раньше – в 1984 году. Сейчас он входит в состав комплекса Федоровской городской больницы. Последний раз капитальный ремонт в амбулатории провели в 1998 году, когда меняли кровлю и пол в ходе строительства трех дополнительных кабинетов. В 2017 году удалось подлатать крышу и крыльцо, но в феврале этого года обследование показало, что зданию требуется комплексный ремонт.

«В этом году проведут проектно-изыскательские работы, а в следующем году, как мы надеемся, в здании сделают капитальный ремонт, которого и персонал, и жители поселения ждут уже давно. Дума района будет отслеживать ситуацию с амбулаторией, чтобы все работы были выполнены в срок», – рассказал Анатолий Сименяк по результатам посещения здания.

Довести до ума

Незапланированным пунктом поездки стал спортивный зал поселения. Два года назад объект был передан на баланс администрации Русскинской нефтяной компанией «Лукойл», которая построила его. В ходе эксплуатации здания выяснилось, что его необходимо серьезно переоснастить и доработать. Так, в помещении отсутствует туалет и нормальная система отопления. Сейчас администрация поселка вынуждена использовать электрический котел для того, чтобы в спортзале была приемлемая температура. Это приводит к тому, что счета за электроэнергию достигают астрономической суммы в 100 тысяч рублей в месяц.

«Нам удалось привлечь к работе тренеров, но сейчас надо решить проблемы с техническими недостатками объекта. Здесь не только отсутствие туалета и проблема со счетами за электроэнергию. Беспокоит и то, что тот металлический каркас, который есть у спортивного зала, может приводить к потерям тепла», – объяснил ситуацию депутат Думы Сургутского района Владимир Вяткин.

При этом такой спортивный зал пользуется популярностью у жителей поселения – там уже работает несколько секций, а школьники Русскинской проводят время после учебы. Хотя объект открыли для посещений только месяц назад.

«Зал явно востребован жителями поселения, так что его необходимо доводить до ума. Нужно проводить инженерные сети, разобраться с отоплением. Будем с администрацией района совместно решать, что делать с объектом. Дума будет держать эту ситуацию на контроле», – объяснил Анатолий Сименяк.

Выводы по итогам поездки председателя могут найти свое отражение в решениях ближайшей рабочей сессии Думы Сургутского района, которая состоится в апреле.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 149, комментариев: 0


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