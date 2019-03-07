​Криминальный роман

В преддверии 8 марта все женщины хотят любви и внимания от мужчин. Компенсируя отсутствие прекрасных чувств, некоторые дамы смотрят мелодрамы, где принцы на белом коне (или плохие парни — в зависимости от предпочтений) в красках доказывают серьезность нежных чувств. Единственный вопрос, который остается у любой женщины при этом — какой фильм посмотреть сначала: «Титаник», «Красотку» или «Дневник Бриджит Джонс».

Но хочу подсказать нетрадиционный источник вдохновения для искушенных романтиков.

Криминальные новости.

В разделе происшествий всегда найдется трогательная история, сюжетом не уступающая кинолентам.

Из последних полицейских сводок: в Сургуте задержали юных влюбленных, приехавших из Башкирии. У 18-летнего парня и 19-летней девушки обнаружили 35 свертков с порошком и еще 230 грамм наркотиков в пакете. Чем не Сид и Ненси местного пошиба? Кстати, продолжение обещает быть кинематографичным, но не больно позитивным — ребятам грозит долгая разлука сроком до 20 лет лишения свободы. Но, возможно, годы, проведенные вдали друг от друга, лишь усилят их чувства.

Менее криминальная история: в Белом Яре мужчина выпил пиво и поехал на арендованном авто мириться к жене, с которой поссорился накануне. Лишение прав молодому человеку не грозит — его водительское удостоверение забрали полгода назад за пьянство за рулем. Но только представьте, как бы это выглядело на большом экране: он с цветами на пороге, просит прощения, говорит, что любит...

И пускай в жизни столь впечатляющие повороты сюжета встречаются не так часто (и на пути влюбленных, как правило, очень быстро встают стражи порядка), возвращаясь к теме весеннего праздника, хочется пожелать романтики всем страждущим.

И напомнить, что законные проявления чувств тоже неплохи.