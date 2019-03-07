​Службы экстренной помощи объяснили, почему во дворах Сургута необходимо ввести одностороннее движение

Во дворах Сургута начали вводить одностороннее движение. Пилотными площадками этого проекта стали около семи домов, однако в масштабных планах городской администрации на ближайшие четыре года — 100 жилых домов. Об этом журналистам сообщил замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев. На встрече побывал корреспондент СИА-ПРЕСС.

Как введение одностороннего движения во дворах года скажется на работе пожарной службы рассказал замначальника ФГКУ «1 ОФПС» по Югре Анатолий Белоус:

В Сургуте очень много автотранспорта и остро стоит проблема стоянок. Особенно в новых микрорайонах, где на многоэтажные здания не предусмотрено достаточное количество парковочных мест, например, в районе ж/д вокзала.

Почти каждый выезд пожарной охраны сталкивается с тем, что проезд невозможен, потому что он заставлен личным транспортом.

В таких случаях приходится продвигаться на малом ходу, чтобы не зацепить машины собственников, или добираться до места происшествия пешком.

Одностороннее движение в сургутских дворах скорее уменьшит проблемы жильцов — автовладельцы перестанут сталкиваться со встречным потоком машин на узких дорогах придомовых территорий.

Для представителей экстренных служб шикарным решением было бы ограничение парковки перед подъездами. Например, во дворе дома Каролинского, 10 оставлять транспорт можно только у первого подъезда.

Дома «Сибромстроя», в том числе на Каролинского и Университетской, есть в списке 100 дворов, которым предлагают перейти на одностороннее движение.

Напомним, раннее siapress.ruсообщал, что жители сургутских домов будут голосовать за введение одностороннего движения на общих собраниях — решение будет приниматься по желанию большинства.