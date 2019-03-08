​Только в женщине способно биться два сердца…

Сила и нежность, покорность и целеустремлённость, хранительница домашнего очага и востребованный профессионал – все эти противоречивые составляющие гармонично совмещает в себе современная женщина. Ритм жизни диктует свои правила, которые наделяют дам определёнными личностными качествами – быть динамичной, компетентной в разных вопросах, инициативной и решительной. Но основополагающие черты истинной женщины неизменны во все времена- доброта, отзывчивость, искренность, мудрость и терпение. И, безусловно, самая важная и почетная, исключительная миссия – материнство. Ведь только в женщине способно биться 2 сердца!

Милые дамы! Пусть источником вашей энергии и красоты служат любовь и внимание близких! Пусть дом будет теплым и гостеприимным, а здоровье крепким. Желаю вам внутренней гармонии и взаимопонимания!

С первым праздником весны!