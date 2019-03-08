Дорогие бабушки, мамы, жены и дочери!

Поздравляю вас с прекрасным праздником весны — Международным женским днем!

Неудивительно, что большинство шедевров мирового искусства посвящены женщинам! Именно вы вдохновляете нас на подвиги и творческие достижения, укрепляете в нас веру в собственные силы. Вы добиваетесь удивительных результатов в науке, искусстве, бизнесе, спорте.

Спасибо вам за ваше терпение! За то, что вы делаете мир добрым и прекрасным. Пусть начало весны подарит радость и счастье, принесет благополучие в каждую семью!