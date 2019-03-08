Дорогие женщины!

Поздравляю вас с самым светлым праздником - 8 марта!

Этот весенний праздник вызывает самые удивительные и теплые чувства. Вместе с вами в мир входят красота и любовь, доброта и гармония, забота и нежность. Ведь именно вы, женщины, делаете нашу жизнь прекрасной, согреваете ее своим совершенством и душевным теплом. Вы окрыляете нас в радости, поддерживаете в трудную минуту, учите человечности. Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых разных сферах профессиональной деятельности. Позвольте искренне поблагодарить вас за все, что вы делаете для родного края, за вашу самоотверженность, преданность делу и трудолюбие.

Убежден, что слова признательности, любви и уважения, которые мы, мужчины, традиционно адресуем вам в этот день, должны звучать из наших уст во много раз чаще. Пусть то внимание и забота, которой вы окружены в этот весенний праздник, сопутствуют вам и в будни.

Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых дней. Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины - вниманием. Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости и света на долгие - долгие годы!