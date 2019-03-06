Добивая малый бизнес

Минус один вид малого бизнеса в России. Такой вывод напрашивается после принятия Госдумой закона о запрете хостелов. Не помогли даже отрицательные отзывы правительства и Администрации президента — документ прошел в самом жестком варианте.

Формально, для владельцев хостелов есть шанс сохранить свой бизнес. Но сделать это получится у единиц. Можно не сомневаться — после устранения конкурентов, гостиницы поднимут цены для постояльцев. С закрытием большей части хостелов (или их уходом в теневой сектор экономики) пострадает и туризм. Многие просто не заходят или не смогут поселиться в помещении, которое не имеет легального статуса и куда могут с проверкой прийти контролирующие органы. А в это время мимо российского бюджета проплывет еще один потенциальный источник дохода.

Россия как всегда идет по своему «особому пути». В то время как в развитых странах хостелы являются распространенным и динамичным видом бизнеса, отечественные законодатели вновь демонстрируют свою основную модель поведения: запретить и не пущать. Видимо, провести правильное регулирование отрасли и юридически оформить работу хостелов им показалось слишком сложным делом. Меж тем, в других странах с этим как-то справились.

Скажем, хостелы в Германии, где они впервые и возникли больше 100 лет назад, входят в международную ассоциацию Hostelling International (HI), которая предъявляет определенные требования к своим участникам: культура общения и приема, чистота и порядок, безопасность, удобство, право на приватность. Она же устанавливает критерии получения аккредитации, а также проводит проверки уровня качества услуг, предоставляемых хостелами. Ну и в качестве вишенки на торте – HI имеет статус неправительственной некоммерческой организации и находится под покровительством ЮНЕСКО.

Конечно, можно предъявить претензии владельцам хостелов в России. Они, мол, не смогли выступить единым фронтом и пролоббировать свои интересы в Госдуме. Но не стоит забывать, что это — молодая для России индустрия, которая просто не успела образовать сильные отраслевые организации (есть «Лига хостелов», но в нее входят далеко не все участники рынка). Хотя даже при этом, окольными путями владельцы хостелов предлагали свои поправки к законопроекту. И их даже поддерживали некоторые депутаты Госдумы и несколько министерств, но после окончания ЧМ-2018 они все испарились.

Вместо тотального запрета требовалось лишь точечное регулирование. Например, можно было обязать все хостелы войти в одну из международных или национальных ассоциаций, и те уже сами предъявляли бы требования к качеству предоставляемых хостелами услуг. И разбирались бы с недобросовестными игроками на рынке. Одно это сделало бы отрасль лучше. Но теперь уже, похоже, не судьба.

Несмотря на заявленную цель войти топ-5 ведущих экономик мира, в которых, по иронии, малый и средний бизнес является одним из столпов, российские власти взяли курс на планомерное уничтожение предпринимательства.