​«ЮТэйр» – подождем до понедельника?

У «ЮТэйр» проблемы, которые, возможно, будут решены весьма неожиданным образом и в самое ближайшее время. Но начнем, пожалуй, издалека.

Как это было

В так называемые «жирные» годы авиакомпания бурно развивалась, активно обновляла авиапарк и расширяла маршрутную сеть. Фактически тогда из регионального перевозчика под названием «Тюменьавиатранс» и появился федеральный «ЮТэйр» с базовым аэропортом во Внуково. Естественно, для роста были нужны кредиты – и компания их получала в большом объеме, ситуация на рынке была благоприятной и сулила всем – и «ЮТэйру», и банкам-кредиторам – светлое будущее.

Затем случился кризис. Рубль упал, соответственно резко увеличились лизинговые платежи за самолеты, стоимость керосина выросла, снизился пассажирооборот – ситуация известная. Тогда, в 2014-2015 годах, «ЮТэйр» ответил кризису сокращением авиапарка почти вдвое, резким сокращением международных полетов, а также реструктуризацией имеющихся долгов, в том числе в два новых кредита – на 24 и почти 19 млрд. руб.

И вот совсем недавно, под Новый Год, «ЮТэйр» объявил о приостановке обслуживания второго кредита – до лета 2019 года. Мотивация простая: керосин вновь дорожает, себестоимость перевозок растет, зима – низкий сезон, денег нет, подождите до лета.

Нюансы поют романсы

Дальше все сложно. Наиболее лояльно к идее «ЮТэйра» отнесся крупнейший его кредитор – «Сбербанк». Помимо крупной доли в синдицированном кредите с участием 11 банков, о котором идет речь, Сбербанк в свое время выдал авиакомпании еще 17 млрд. руб. – очевидно, что банк не заинтересован в заморозке операционной деятельности «ЮТэйра». А именно это произошло бы, если бы кредиторы консолидировано решили безакцептно снимать средства со счетов авиаперевозчика в счет своего долга – подобное развитие событий предложил «миноритарный» кредитор «Уралсиб», владелец всего 1,3% кредита. Понятно, что небольшой (относительно других) размер участия «Уралсиба» диктует ему тактику «верните деньги здесь и сейчас», банк даже предложил другим кредитным организациям попросту выкупить его долю.

К счастью, на совещании в Минтрансе 7 февраля представители других банков-кредиторов не поддержали идею «Уралсиба», так что операционная деятельность «ЮТэйра» пока что вне опасности. Также основные кредиторы примкнули к позиции Сбербанка и не станут подавать иски о банкротстве компании. Они ждут от нее новую бизнес-модель, в которой должен быть прописан маршрут выхода из создавшейся ситуации.

Угрозы и контрмеры

Но это еще не все. Один из крупнейших кредиторов – банк «Траст» (на его долю приходится 6,6 млрд. руб. долга) – получил целый ряд предложений о выкупе долга. Подобные телодвижения характеры для ситуации, когда кто-то желает консолидировать в одних руках большую часть долговых обязательств, чтобы запустить процедуру банкротства и получить большинство голосов в совете кредиторов. То есть фактически перехватить контроль над компанией. «Траст» от переуступки прав пока воздерживается, объясняя это невыгодностью сделки. «Вопрос цены», - говорят в банке.

При этом один из «миноритарных» кредиторов – «МТС-банк» – все же подал иск о банкротстве «ЮТэйр» на 8,6 млн. руб., а четыре контрагента авиакомпании объявили о желании сделать то же самое 1 марта. Там суммы исков – в районе 350 тыс. руб. каждый. Такие долги «ЮТэйр», естественно, может легко погасить, но в авиакомпании уже заявили, что не будут этого делать до окончания судебных разбирательств. При желании в этом можно увидеть акт самосохранения и своеобразное противоядие против вероятных поползновений крупного кредитора – обанкротиться, сохранив контроль над компанией, вовсе не так уж плохо.

Ход конем

Так что ситуация пока зависла в режиме ожидания – той самой бизнес-модели, обнародовать которую обещано в ближайший понедельник, 11 марта. Что будет содержаться в документе, понятное дело, нам неизвестно. Но один маршрут выхода из кризиса на днях подсказала губернатор ХМАО Наталья Комарова в своем общении с представителями окружных СМИ:

«…Мы как один из акционеров ищем возможности для того, чтобы авиакомпания имела объемы работ и на этом фоне, когда есть работа, заказы, ресурсы, должным образом выполнила свои обязательства перед кредиторами. Когда Президент заявил о возможности создания государственной компании, которая была бы базовой для межрегиональных перевозок, я как губернатор посчитала нашу авиакомпанию хорошо подготовленной к такого рода деятельности — в связи с тем, что компания располагает собственным самолетным и вертолетным парком, воздушными судами соответствующего класса, наработана уникальная маршрутная сеть. Такое предложение мы внесли. И сейчас по поручению Правительства Российской Федерации финансовые институты пытаются сформировать модель, как может быть создан такой государственный перевозчик».

Уж не эта ли модель – та самая заветная, которую так ждут банки-кредиторы? А это – совсем новый поворот в возможной истории развития авиакомпании.

«За» и «против»

В принципе, в нынешних экономических условиях вряд ли возможно прорисовать такую бизнес-модель, которая устроила бы всех – просто потому, что в мире бизнеса не существует волшебной палочки. Рынок, как минимум, стагнирует – а это значит, что выход из кризиса в любом, даже самом оптимистичном случае – это длительный постепенный путь, наверняка с привлечением новых финансовых ресурсов для очередной реструктуризации долга.

Пойдут ли на это кредиторы? Сбербанк, наверное, да – потому что ему попросту деваться некуда. Более мелкие участники имеют полное право бороться за свой кусочек пирога здесь и сейчас, последствия чего могут действительно привести к перехвату контроля над компанией, в которой самый лакомый кусок – это вертолетный кластер.

Нынешние владельцы, естественно, не желают подобного развития событий. Идея государственной межрегиональной компании, которая увела бы часть трафика от столичного авиаузла – отличный шанс сохранить статус-кво. И для государства это – идеальная модель с точки зрения оптимизации государственных расходов на исполнение государственных же обещаний.

Сегодня контроль над «ЮТэйром» (50,1% акций) – у «АК-Инвест», то бишь «Сургутнефтегаза». Консолидированная доля ХМАО и Тюменской области –47,2%. Очевидно, что небольшое перераспределение способно сдвинуть акцент в сторону государства, на что почти государственный в смысле исполнения федеральной политики «Сургутнефтегаз» сможет пойти за какие-нибудь дополнительные плюшки и/или преференции в других областях – таковых много.

Бонус для государства – при сохранении «Сургутнефтегаза» в качестве крупного акционера нет необходимости вкладывать в новую госкомпанию излишние бюджетные средства. Бонус для ХМАО – возможность регулировать социально значимые аспекты региональных авиаперевозок. Бонус для «Сургутнефтегаза» пока неизвестен, но наверняка будет найден в случае подобного развития событий.

Мы не сказали ничего против концепции превращения «ЮТэйр» в государственного межрегионального перевозчика. Между тем, аргументы имеются. Вернее один, основной аргумент: долговая нагрузка компании никуда не исчезнет и ляжет на плечи государства. Это основной мотив, который может остановить развитие ситуации по описанному сценарию. С другой стороны, сложно представить, чтобы кто-то вошел в этот статус без долговой нагрузки в виде все тех же затрат на приобретение/обновление авиапарка, налаживания маршрутной сетки, обустройства необходимой инфраструктуры. У «ЮТэйр», по крайней мере, многое уже есть, плюс опыт подобной работы.

Ждем-с

Итак, банки-кредиторы ждут в понедельник от «ЮТэйра» новую бизнес-модель, которая продемонстрирует им перспективы возврата средств. Или – перспективы столкнуться с новым государственным перевозчиком. А тем временем правительство ХМАО уже планирует выделить авиакомпании дополнительно миллиард рублей – на создание новой маршрутной сети в Югре…