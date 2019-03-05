​«А что, …, если нет?»

Иногда довольно весело сопоставлять факты, манипулировать цитатами, передергивать контекст. Вот, например, пара недавних историй из взаимоотношений депутатов окружной думы и чиновников окружного правительства.

История первая.

Депутаты (Любовь Малышкина и Ринат Айсин): Давайте пересмотрим налог на имущество, исчисляемый по кадастровой стоимости. Из-за роста нагрузки многие бизнесы попросту закрываются, рост выплат по этому налогу доходит до 900-1000%.

Чиновники (замгубернатора Вера Дюдина): Пересмотр ставок невозможен. Вы предлагаете вывести из налогообложения основную массу объектов. Это неправильно, ведь они формирует доходную часть бюджета.

История вторая.

Депутат (Евгений Марков): Может быть, не стоит тратить из бюджета 3,6 млрд. руб. на создание генетической лаборатории на базе Сургутского перинатального центра, а направить их на решение других, застарелых и более актуальных проблем жителей округа?

Чиновники (заместители губернатора Вера Дюдина, Всеволод Кольцов, Андрей Зобницев): Лаборатория необходима для повышения продолжительности жизни населения. Традиционные ресурсы для решения этой задачи округ исчерпал.

Занавес.

Теперь пометки на полях.

Совершенно очевидно, что налоговая политика, декларативно оставаясь стимулирующей для бизнеса, по факту переключилась в режим отжима этого самого бизнеса в «доходную часть бюджета». Парадигма социальной справедливости и ответственности до определенной степени может оправдывать такую политику, если, конечно, под налоговым прессом бизнес не приказывает долго жить (а это происходит при росте налога на 1000%). Ну и, конечно, не стоит забывать, что конечным «бенефициаром» любого повышения налогов (в том числе для организаций и предприятий) является конечный потребитель, на которого неизбежно перекладываются издержки.

То есть мы платим, чтобы бюджет наполнялся в запланированных объемах – напрямую и косвенно, через рост цен и тарифов. Платим вынужденно, не всегда осознавая весь механизм «отжима».

И на что же идут собранные с нас деньги?

Список длинный, но мы сейчас о генетической лаборатории за 3,6 млрд. руб. На эти деньги можно построить как минимум пять школ, но кто считает.

Почему нужна лаборатория? Потому что традиционные средства продления жизни, как нам сообщили, исчерпаны. Плохая экология? Некачественное медицинское обслуживание? Дрянные продукты питания? Алкоголизм, наркомания? Здесь достигнут предел совершенства, вся надежда на генетику.

Не подумайте, что я против науки в целом и генетики в частности. Возможно, даже скорее всего, мы будем гордиться этой лабораторией. В Сургут будут привозить ученых со всего мира, они будут смотреть в микроскоп и удивляться. Мы перепрограммируем геном человека, победим все болезни и станем жить по 200 лет.

На такое дело никаких денег не жалко. Заодно давайте на строительство космодрома под Покачами скинемся и гиперскоростной туннель назло Маску от Нижневартовска до Ханты-Мансийска соорудим. Чтобы окончательно улететь в звенящую снежную даль. Ведь если жить 200 лет, – это ж сколько дополнительных налогов изыскать можно?

Но почему-то вспоминается Семен Слепаков и его творчество. «А что, …, если нет?».

Читайте также предыдущий блог Олега Владимирова о застройке ядра центра Сургута.