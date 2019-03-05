​В каких случаях могут уволить беременную? Как выписать сожителя без его согласия?

«Могут ли уволить беременную женщину, если с ней был заключен срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей временно отсутствующего работника?»

В соответствии со статьей 261 ТК РФ, увольнение беременной женщины из-за истечения срока трудового договора допускается, если он был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, и нет возможности с письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся работу. Как на вакантную должность или работу, соответствующую квалификации сотрудницы, так и вакантную нижестоящую должность или менее оплачиваемую работу, которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья.

При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

«Оформила постоянную прописку на сожителя. Будет ли он иметь право на жилплощадь? И смогу ли я его выписать из своей квартиры, когда вдруг мне так нужно будет?»

Факт регистрации человека по месту жительства по определенному адресу не делает его собственником данного жилого помещения. Снятие гражданина с регистрационного учета без его согласия осуществляется только в судебном порядке. С иском о выселении может обратиться собственник жилого помещения.

Решение суда будет являться основанием для снятия человека с регистрационного учета без его согласия.