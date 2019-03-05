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Жители арендного дома в Сургуте воюют с застройщиком за парковочные места

Фото: И. Швец. А. Андронов
Фото: И. Швец. А. Андронов

Жители арендного дома в Сургуте уже пару лет как попали в неприятную ситуацию — они на постоянной основе получают штрафы за неправильную парковку, при этом не имея альтернативы — подземный паркинг во дворе закрыт.

Сургутянин под ником Роман Романов рассказал об этом в соцсети главе города Вадиму Шувалову, такое же сообщение появилось и на портале «Твой Сургут»: «Мы проживаем в социальном доме … это многодетные семьи, малоимущие … те, кто не могут позволить купить собственное жилье … Парковка во дворе имеется, даже двухъярусная, но ее не открывают на протяжении двух лет, с момента как в дом заселили людей… По периметру дома установили знаки парковка запрещена, и каждый день сотрудники ГИБДД совместно с эвакуаторами увозят на штрафстоянку автомобили жильцов, которым некуда ставить машины во дворе! А это, на минуточку, 3200 рублей платить за эвакуатор и 1500 штраф, и плюс за каждый час, что машина стоит на стоянке (60 руб) … в итоге выходит немаленькая сумма … Парковка стоит 5000 рублей в месяц, тоже немало лично для меня, как для многодетного отца! Но мы согласны раз в месяц платить за парковку 5000, чем через день за эвакуатор. Помогите, пожалуйста, решить вопрос либо со знаками по периметру дома … или хотя бы пусть парковку открывают».


Как выяснил СИА-ПРЕСС, чиновники давно в курсе ситуации. Но помочь жителям арендного дома они не могут по двум причинам. Во-первых, знаки во дворах стоят для обеспечения доступа спецтехники. «Дома 12 и 12/1 по улице Ивана Захарова относится к группе домов, для которых подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен с двух продольных сторон. Для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к жилым домам и необходимой площади разворотных площадок на придомовой территории указанных домов размещены соответственные дорожные знаки», — отмечает в своем ответе на жалобу начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяна Лепихина.

Вторая причина — места для машин на придомовой территории все-таки есть, пусть и в небольшом количестве. А заставить собственника паркинга открыть его или сдать в аренду, чтобы «хватило всем», администрация не может.

В Сибпромстрое от комментариев отказались. Но ранее руководство компании не раз говорило о том, что сдавать места в паркингах в аренду им невыгодно — спрос небольшой, а траты на содержание объекта высоки.

Одно машиноместо в Сибпромстрое стоит от 400 тысяч рублей. Судя по отклику в соцсетях, для горожан, купивших жилье этого застройщика, такая сумма неподъемна. Хотя наблюдения чиновников говорят о другом. В администрации отмечают, что сургутяне в последнее время стали активнее приобретать для своих авто спецместа: «Мы делали анализ по микрорайонам, которые были построены более пяти лет назад. Молодые семьи, которые живут там, постепенно рассчитываются по ипотеке и уже готовы покупать машиноместа», — рассказал СИА-ПРЕСС заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин. Он же сообщил, что оставшуюся часть мест застройщики все-таки готовы сдавать в аренду, и даже по заниженной цене: «условно, не за пять тысяч рублей в месяц, а за две с половиной». Но о каких именно паркингах идет речь — не уточнил.

Кстати: В 2015 году Сибпромстрой во дворе на Ивана Захарова, 10 и 10/1, на месяц разрешил жильцам абсолютно бесплатно помещать свой автомобиль в подземный паркинг. Это было сделано, чтобы привлечь как можно больше автовладельцев и попытаться «разгрузить» дворы. Эксперимент провалился. При 232 свободных местах во время акции максимальная загруженность паркинга составила 78 автомобилей за сутки — почти всем жителям-владельцам авто было все равно, бесплатный паркинг или нет. Возможно, потому что по городу тогда не ездил «Паркон», а эвакуаторщики были не столь активны.

Для справки: Машиноместа с 1 января 2017 года стали самостоятельным объектом. Их можно продавать, дарить, закладывать в залог, сдавать в аренду и так далее.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 511, комментариев: 44


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 10:54
Наглядная иллюстрация сквалыжной сущности лимиты, что в этом домике живет. Им пошли навстречу, поселили под фанфары губернатора в эти халупы, а им видите ли тарантасы негде причаливать. Ниче, пусть не ноют, мы ипотеку платим и не жужжим
Александр
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Сегодня в 11:34
Зачем это вообще строить? Куда администрация смотрит, когда подписывает разрешения на такое строительство? Понятие комфортной среды им не ведомо, только деньги, и объемы жилья, да бы выслужиться
Моби
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Сегодня в 11:38
«Одно машиноместо в Сибпромстрое стоит от 400 тысяч рублей. Судя по отклику в соцсетях, для горожан, купивших жилье этого застройщика, такая сумма неподъемна.» - продайте вёдра, раз не можете нести дополнительные расходы по содержанию этих вёдер
Моби Александр
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Сегодня в 11:39
Что не так? Какое отношение к комфортной среде имеют чьи-то проблемы хранения имущества?
Kirill Akincev
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Сегодня в 11:41
При стоимости места 400 тыс. и стоимости коммунального обслуживания, допустим, 1,5 тыс. в месяц, справедливая арендная плата за такое место 4,5 - 5 тыс. рублей в месяц. За эти деньги можно смело арендовать. Если меньше - то для арендодателя никакой выгоды инвестировать в такое приобретение.
Сергей Б Kirill Akincev
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Сегодня в 11:57
Там в шаговой доступности гаражные кооперативы с арендой земли на 50 лет, и полноценные гаражи за 200-250 тыщ. Пусть подавится тот, кто парковочные места по 400 тыщ предлагает и аренду 4,5-5 тыщ.
Сергей Б
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Сегодня в 11:58
Ясен пень, что в арендном доме никто парковочные места покупать не будет. Как квартиры поприватизируют лет через пять, может быть, лет через десять раскупят. Очередная демонстрация работы администрации через зад, в данном случае искусственное создание парковочного коллапса. Дома выкупили про парковку не договорились, осталась как бельмо. Ладно еще сверху детские площадки. СПС тоже мог бы с барышей гарантированной продажи домов задарить паркинг администрации на баланс, пусть места в аренду сдают по адекватным расценкам. Не все же церкви строить, грехи замаливать.
Моби Сергей Б
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Сегодня в 12:04
администрация людям дала жильё, с чего ей думать о машинах этих людей-то?????
Моби Сергей Б
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Сегодня в 12:05
Именно - выбор есть - некуда ведро ставить, паркинг дорого - купи гараж. В чем блин проблема???? НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ДУМАТЬ О ТОМ, ЧТО кому-то негде хранить ведро!!!! Может еще и бензином их снабжать? Нуачо - неподьемный же бензин
Albert Leonov
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Сегодня в 12:05
раз некуда машину ставить - ходи пешком!
сам хожу и не помер как видите...
передвигаться можно на такси или автобусе
Моби
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Сегодня в 12:08
заголовок вообще некорректный - с застройщиком у этих граждан нет никаких отношений - как они могут с ним воевать?

Таким макаром могут воевать, ну с собственником гаража в кооперативе неподалеку - открой, нам некуда ведро ставить!
Kirill Akincev Сергей Б
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Сегодня в 12:17
То, что никто никому ничего не должен, а комфорт - это тоже услуга, за которую нужно платить, - к этому человек приходит со временем.
Парковка в доме очень удобно, по-моему.
Сергей Б
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Сегодня в 12:28
Два гиганта мысли из Сургута, Моби и Albert Leonov. Один в Воронеже навоз месит, другой в горах мантры зубрит. Пока такие ограниченные человеконенавистники не переведутся, в России будет гогно и коррупция. Чё на администрацию то пенять, там такие же.

Вот Kirill Akincev еще с маргинальными мозгами гастарбайтера. Жертва перестройки.

Александр Kirill Akincev
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Сегодня в 12:30
Ну вообще то нам должны. Есть специально обученные люди, работающие за наш с вами счёт, которые ДОЛЖНЫ обеспечить комфортное функционирование города. Не существование, а именно комфортное функционирование. Автомобиль это часть современного функционирования общества. И это нужно учитывать и решать возникающие проблемы. А если думать и планировать заранее, то и проблем не возникнет. По логике Моби, может и гвс и отопление с канализацией не нужно. Столько проблем с этим. Сначала подведи, потом ремонтируй. Топите дровами, стирайте камнем, отходы в окно. Но, это часть комфортной среды, и в двадцать первом веке это нужно учитовать. И лишь чиновники с моби этого не понимают.
Александр Александр
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Сегодня в 12:32
Автомобиль часть комфортной среды
Сергей Б
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Сегодня в 12:32
Я знаю, город будет?..
Я знаю, саду цвесть?..
Когда такие люди в России этой есть.
Сергей Б Александр
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Сегодня в 12:42
Походу сначала не государственную администрацию надо менять, а тех, кто их содержит. И вроде такая простая тема – парковка есть, а парковочных мест нет – и такой тупизм.
Миледи Александр
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Сегодня в 12:53
Есть такой типаж людей, которым как ни сделай, сколько ни дай - все мало и плохо, потому что "есть специальные люди, которые живут на наши налоги". Эти люди точно так же платят налоги. Мне вот уже долгое время никто толком объяснить не в состоянии: как семья, имеющая машину может быть малоимущей? А в данном случае это еще и люди, у которых нет ярма в виде огромного платежа по ипотеке. Просто кто-то почувствовал вкус халявы и теперь хочет получить все если не даром, то выгоднее всех. И с этим никогда не согласятся те, кто живут по тому же принципу, с оглядкой на тех самых специально обученных людей. Но согласятся те, кто сам платит за свою жилплощадь, кто за льготами-пособиями не стоит (а они, кстати, формируются из налогов) и кто при этом понимает, что наличие машины - признак, скажем так, человека среднего достатка все же, а не малоимущего. И решает проблему парковки этой самой машины сам.
Моби Александр
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Сегодня в 13:04
"Автомобиль это часть современного функционирования общества. И это нужно учитывать и решать возникающие проблемы. А если думать и планировать заранее, то и проблем не возникнет. По логике Моби, может и гвс и отопление с канализацией не нужно. " - отоплением пользуются ВСЕ жители дома, ведрами пользуются только часть.
Для комфортного функционирования тебя с ведром город должен строить дороги. Думать, где хранить твое ведро - город не должен. Это твое личное имущество.

И да - год так-то не насильно тебя в этот дом заселяет, выбор есть.
Моби Сергей Б
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Сегодня в 13:05
чувак, человеконенавистники захламляют дворы металлоломом, а я человеколюб - двор без машин для людей
Моби Александр
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Сегодня в 13:08
"диван - часть комфортной среды, город - дай место, где хранить диван"
Сергей Б Моби
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Сегодня в 13:18
Вот я сам в возрасте и авто мне не к чему, но тебе назвал бы старым пердуном, как и даму сверху, что комментирует.

Эти, которые «захламляют дворы металлоломом» на этом металлоломе детей в школы и садики возят, чтобы на работу успевать и упырей из администрации содержать. Ты еще получается и детоненавистник.
Сергей Б Моби
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Сегодня в 13:26
А чтобы авто дворы не загромождали администрация ОБЯЗАНА организовать в городе стояночные места и желательно крытые – в Сургуте холодно бывает, не забыл еще? Если это городская администрация, а не какая-то там еще.
Сергей Б Моби
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Сегодня в 13:29
Вот про чё речь то тут. А то странно как-то, даже паркинг закрытый есть, но и тот недоступен. А ты, о чем?
Швондер
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Сегодня в 13:31
Два старых перуна
Александр
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Сегодня в 13:32
Я говорю не о конкретно этом доме, а о ситуации в принципе. Я ставлю Авто на парковку, лавируя между машин и матерясь. Машина часть существования человека в двадцать первом веке. И планируя комфортную среду нужно это учитывать. А за тем уже спрашивать. Потому что лень пройтись и некуда поставить это разные вещи.
Моби Сергей Б
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Сегодня в 13:32
"А чтобы авто дворы не загромождали администрация ОБЯЗАНА организовать в городе стояночные места и желательно крытые – в Сургуте холодно бывает, не забыл еще? Если это городская администрация, а не какая-то там еще." - нет, не обязана. Стояночные места возле городских мест - типа больниц и прочего, да. Во дворе - нет. Тем более крытые.
Александр
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Сегодня в 13:33
И если у моби нет авто, это не значит что чиновники должны забить на их владельцев.
Моби Сергей Б
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Сегодня в 13:34
"Эти, которые «захламляют дворы металлоломом» на этом металлоломе детей в школы и садики возят, чтобы на работу успевать и упырей из администрации содержать. Ты еще получается и детоненавистник." - она должна строить школы и садики в каждом районе, а не думать о том, кого куда возить
Моби Александр
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Сегодня в 13:36
" Я ставлю Авто на парковку, лавируя между машин и матерясь. Машина часть существования человека в двадцать первом веке. И планируя комфортную среду нужно это учитывать. А за тем уже спрашивать. Потому что лень пройтись и некуда поставить это разные вещи." - ты лавируешь потому, что какой-т баран решил, что его ведро должно стоять возле дома (а ты типа дурак, раз ставишь на парковку).

ЗЫЖ ващщет именно имея машину я прекрасно понимаю, что моя машина - моя ответственность по её содержанию.

Александр Моби
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Сегодня в 13:36
Вы не чиновник случайно? Мыслите так же. Ещё раз, обеспечить комфортную среду это их прямая обязанность. Авто это часть этой среды
Моби
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Сегодня в 13:37
В воронеже ввели платную парковку в центре - началось, кококо, как нам ездить, куда ставить, прошло пару месяцев - приезжая в центр я всегда знаю, что без проблем поставлю ведро, свободнее и удобнее стало
Александр Моби
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Сегодня в 13:40
Так дайте человеку куда поставить авто, мы в двадцать первом веке живем, и нужно учитывать, что есть такая вещь как автомобиль. А если человек баран, и при наличии парковки рядом, ставит авто как попало, тогда штрафуйте по полной. Причём я за увеличение штрафов за парковку.
Моби Александр
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Сегодня в 13:40
ващщет пользователи этого портала знают, что меня хлебом не корми, дай чинуш полить навозом

Комфортное передвижение по городу - да, они обязаны обеспечить - дороги, парковки у общественных мест; в твоем дворе они НЕ обязаны думать, где хранит твое авто.

Ты не можешь выбрать больницу, например, где удобнее ведро ставить, а выбрать дом - с парковкой или как брусника, с закрытым двором - можешь.
Моби Александр
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Сегодня в 13:41
почему владельцу ведра надо давать что-то бесплатно? а бабке соседке без ведра тогда что бесплатно дать?
Моби Александр
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Сегодня в 13:42
бензина тебе налить бесплатно?
Александр
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Сегодня в 13:44
Не у всех есть деньги на бруснику. Я говорю о планировании. Чиновники не знают что есть автомобили? Это как мобильный телефон, неотъемлемая часть жизни большинства людей, и это надо учитывать
Моби Александр
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Сегодня в 13:50
мобильный телефон и ведро - вещи одного порядка - для твоего удобства.

Сергей Б Моби
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Сегодня в 13:54
После резкого перехода от совка к капитализму, ты походу совсем утратил связь с реальностью. Не осуждаю, причина уважительная.
beavis Александр
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Сегодня в 13:56
"Ещё раз, обеспечить комфортную среду это их прямая обязанность. Авто это часть этой среды" Да нет проблем, обязать застройщика продавать квартиры только в комплекте с платным парковочным местом из нормы 1 квартира-1 машиноместо.
Миледи Сергей Б
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Сегодня в 14:21
Хамить изволите? А как давно дети в школу доставляются исключительно на личном автотранспорте? Что-то подавляющая часть семей, с которыми я знакома (которые, впрочем, не являются малоимущими ну или не считают себя таковыми) отправляет детей в школу либо на автобусе, либо пешком. Ну а пердунами, простите, назвать логичнее тех, кто свою пятую точку от сиденья уже оторвать не способен и оправдывает этот факт "жизненной необходимостью" и обязательно прикрываясь детьми (обязательно!), а не мобильную часть населения.
Моби beavis
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Сегодня в 14:37
""Ещё раз, обеспечить комфортную среду это их прямая обязанность. Авто это часть этой среды" Да нет проблем, обязать застройщика продавать квартиры только в комплекте с платным парковочным местом из нормы 1 квартира-1 машиноместо." - зачем мне без ведра машиноместо? Нет уж, за отдельную плату тем, кому надо
beavis Моби
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Сегодня в 14:39
Тогда другая инициатива. Ставить на учет а/м только при наличии парковки или гаража
Будулай Алмазов
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Сегодня в 14:40
В данной великосветской дискуссии поддерживаю Моби и Миледи. Купил машину- думай сам, где она стоять будет, не мешая другим. Малоимущим, точно, скоро будем и на бензин скидываться. Сам прекрасно обхожусь без машины.

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Мнения

Жители арендного дома в Сургуте воюют с застройщиком за парковочные места

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