Жители арендного дома в Сургуте воюют с застройщиком за парковочные места

Жители арендного дома в Сургуте уже пару лет как попали в неприятную ситуацию — они на постоянной основе получают штрафы за неправильную парковку, при этом не имея альтернативы — подземный паркинг во дворе закрыт.

Сургутянин под ником Роман Романов рассказал об этом в соцсети главе города Вадиму Шувалову, такое же сообщение появилось и на портале «Твой Сургут»: «Мы проживаем в социальном доме … это многодетные семьи, малоимущие … те, кто не могут позволить купить собственное жилье … Парковка во дворе имеется, даже двухъярусная, но ее не открывают на протяжении двух лет, с момента как в дом заселили людей… По периметру дома установили знаки парковка запрещена, и каждый день сотрудники ГИБДД совместно с эвакуаторами увозят на штрафстоянку автомобили жильцов, которым некуда ставить машины во дворе! А это, на минуточку, 3200 рублей платить за эвакуатор и 1500 штраф, и плюс за каждый час, что машина стоит на стоянке (60 руб) … в итоге выходит немаленькая сумма … Парковка стоит 5000 рублей в месяц, тоже немало лично для меня, как для многодетного отца! Но мы согласны раз в месяц платить за парковку 5000, чем через день за эвакуатор. Помогите, пожалуйста, решить вопрос либо со знаками по периметру дома … или хотя бы пусть парковку открывают».





Как выяснил СИА-ПРЕСС, чиновники давно в курсе ситуации. Но помочь жителям арендного дома они не могут по двум причинам. Во-первых, знаки во дворах стоят для обеспечения доступа спецтехники. «Дома 12 и 12/1 по улице Ивана Захарова относится к группе домов, для которых подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен с двух продольных сторон. Для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к жилым домам и необходимой площади разворотных площадок на придомовой территории указанных домов размещены соответственные дорожные знаки», — отмечает в своем ответе на жалобу начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяна Лепихина.

Вторая причина — места для машин на придомовой территории все-таки есть, пусть и в небольшом количестве. А заставить собственника паркинга открыть его или сдать в аренду, чтобы «хватило всем», администрация не может.

В Сибпромстрое от комментариев отказались. Но ранее руководство компании не раз говорило о том, что сдавать места в паркингах в аренду им невыгодно — спрос небольшой, а траты на содержание объекта высоки.

Одно машиноместо в Сибпромстрое стоит от 400 тысяч рублей. Судя по отклику в соцсетях, для горожан, купивших жилье этого застройщика, такая сумма неподъемна. Хотя наблюдения чиновников говорят о другом. В администрации отмечают, что сургутяне в последнее время стали активнее приобретать для своих авто спецместа: «Мы делали анализ по микрорайонам, которые были построены более пяти лет назад. Молодые семьи, которые живут там, постепенно рассчитываются по ипотеке и уже готовы покупать машиноместа», — рассказал СИА-ПРЕСС заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин. Он же сообщил, что оставшуюся часть мест застройщики все-таки готовы сдавать в аренду, и даже по заниженной цене: «условно, не за пять тысяч рублей в месяц, а за две с половиной». Но о каких именно паркингах идет речь — не уточнил.

Кстати: В 2015 году Сибпромстрой во дворе на Ивана Захарова, 10 и 10/1, на месяц разрешил жильцам абсолютно бесплатно помещать свой автомобиль в подземный паркинг. Это было сделано, чтобы привлечь как можно больше автовладельцев и попытаться «разгрузить» дворы. Эксперимент провалился. При 232 свободных местах во время акции максимальная загруженность паркинга составила 78 автомобилей за сутки — почти всем жителям-владельцам авто было все равно, бесплатный паркинг или нет. Возможно, потому что по городу тогда не ездил «Паркон», а эвакуаторщики были не столь активны.

Для справки: Машиноместа с 1 января 2017 года стали самостоятельным объектом. Их можно продавать, дарить, закладывать в залог, сдавать в аренду и так далее.