Попали в историю

Вечер истории джаза — так можно охарактеризовать юбилейную программу, которую Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема представил в минувшие выходные в Сургутской филармонии. Историю олицетворяет сам оркестр, образованный в 1934 году в китайском Харбине — во времена, когда расцветал классический джаз и одна за другой вспыхивали звезды жанра, многие из которых станут подлинными легендами. Для нас они ассоциируются в первую очередь с Америкой — однако и Советский Союз, куда оркестр вернулся в 1947 году, прочно вписан в историю джаза, доказывает сегодняшний художественный руководитель Борис Фрумкин, в программе которого шлягеры Блантера, Богословского звучат конгениально пьесам Гарднера, Миллера и прочему безоговорочному золоту мирового джаза.

Залог столь долгой успешной жизни коллектива, однако, не только следование славным традициям. Важен и творческий тонус, генерирование новых идей: оркестр с 85-летней историей продолжает движение вперед — представляет новую музыку, записывает пластинки. Так, на концерте прозвучали фрагменты сегодняшней программы «Времена года», которые имеют все шансы надолго остаться в актуальном сетлисте коллектива: публикой они были приняты так же тепло, как и признанные шедевры.

Еще один секрет успеха — по-настоящему звездный состав оркестра:

здесь каждый участник — солист, во время почти двухчасового концерта с виртуозными соло выступили все музыканты. Для каждого из них джаз — не просто собрание нот, которые требуется воспроизвести, но сама жизнь: недаром одним из самых ярких моментов программы стал «Ночной поезд» — часть жизни артисты проводят в пути, и эту пьесу можно с полным правом считать по-настоящему выстраданной. Впрочем, своим талантом музыканты и суровую прозу жизни способны превратить в зажигательный номер с изрядной долей юмора и оптимизма. Впереди у них — новые дороги и пункты назначения, и хочется верить, что и Сургут в гастрольном списке оркестра найдет свое место еще не раз.