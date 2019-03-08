Милые женщины!

От имени мужчин СГМУП «Городские тепловые сети» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем — 8 марта!

Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых разных сферах профессиональной деятельности, ведь невозможно представить себе ни одну профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец. Спасибо вам, милые женщины, за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд и за умение сделать жизнь окружающих светлой и уютной.

Пусть наступившая весна подарит вам прекрасное настроение, радость и счастье, сияние улыбок и благоухание цветов. От всей души желаю, чтобы в ваших семьях всегда царило взаимопонимание и гармония, а близкие согревали своим теплом и заботой!