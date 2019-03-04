​Новым законом – по малому бизнесу

Во вторник, 5 марта, Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, который появился в 2015 году как мера против хостелов и гостиниц в жилых домах. Внешне цель документа благородна – оградить россиян от нелицеприятных «ночлежек», которые генерируют поток подозрительных людей, а также шум и постоянные ЧП в жилых домах. На самом деле в случае принятия законопроекта по всей стране начнут массово закрываться десятки, если не сотни тысяч малых предприятий – не только хостелов, но и магазинов, парикмахерских, обувных мастерских и так далее. Самое обидное, что «ночлежки» от этого никуда не денутся.

Расскажу, как так получилось.

С чего началось?

В 2015 году инициативная группа депутатов Госдумы, сославшись на жалобы избирателей, внесла законопроект, по которому в жилом фонде запрещено оказывать гостиничные услуги. 13 мая 2016 года этот проект был единогласно (416 голосов «за») одобрен в первом чтении.

Затем почти на три года о законе как будто забыли. На самом деле нет – российские власти просто осознавали, что если запрет на гостиницы в жилом фонде вступит в силу, то страна просто не сможет принять болельщиков Чемпионата мира по футболу – 2018. Дело в том, что так называемые «малые средства размещения» (по сути – гостиницы на менее чем 50 номеров) в России составляют 80 процентов от всех гостиниц, и 80 процентов из них находятся в жилом фонде.

Понятно, что наши депутаты – не самоубийцы, чтобы своими руками уничтожать больше половины номерного фонда страны во время главного события 2018 года. Но Чемпионат мира прошел, и они вернулись к обсуждению запрета — в еще более радикальном виде. Теперь он коснется не только хостелов и гостиниц, но и вообще всего бизнеса, работающего в жилом фонде.

Что хотят сделать?

19 февраля 2019 года ряд депутатов внесли поправки в «антихостельный закон», в котором предложили дополнить документ следующим тезисом: «Использование нежилого помещения в многоквартирном доме для осуществления предпринимательской деятельности, если такое использование не было предусмотрено проектной документацией, допускается при наличии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме».

При этом, согласно поправкам, собственники должны принять решение тремя четвертями голосов. Но даже если столько людей будут за, то владельцы жилья, смежного (то есть, находящегося через стенку или этажом выше/ниже) с помещением, где ведется бизнес, могут наложить на это решение вето и фактически выгнать предпринимателей из этого дома.

Уловили? Народные избранники, прикрываясь «надоевшими ночлежками-хостелами», по сути запрещают вести ЛЮБУЮ предпринимательскую деятельность в многоквартирных домах без разрешения собственников. Да, это разрешение можно получить, но система выстроена так, что сделать это практически нереально.

Что будет?

Если этот закон будет принят, то можно быть уверенными в нескольких последствиях.

1. Ночлежки, для борьбы с которыми все затевалось, никуда не денутся. Те, кто работает на черном рынке сдачи квартир посуточно или размещает рабочих мигрантов, и сегодня нигде не фигурируют: ни на учете ФНС, ни в системах бронирований. Обойти новоиспеченный закон для них будет проще простого: квартира по документам сдается на 6 месяцев, договор расторгается через 3 дня: черный нал получен. Все довольны, кроме соседей.

2. Легальные хостелы и гостиницы в жилом фонде будут фактически выброшены из правового поля и либо закроются, либо уйдут в тень. Из-за этого миграционная служба МВД перестанет «видеть» гостей в новых нелегальных точках размещения. Это ухудшит криминогенную обстановку. Параллельно вырастут цены на гостиничные услуги у тех, кто «переживет» запрет. Многие помнят, как в Москве в «дохостельные» времена цены на гостиницы начинались от 10 тысяч рублей за ночь – и это в более-менее приличном трехзвездном размещении. Станет хуже.

3. Резко сократится внутренний туризм. Людям будет сложнее путешествовать по стране, спортсменам – выезжать на соревнования и сборы и так далее.

4. Ответственные собственники, которые ходят сдавать свои квартиры и платить налоги будут обязаны заключать договор аренды минимум на шесть месяцев (сколько будет таких ответственных?).

5. Бюджет потеряет более четырех миллиардов рублей налогов.

6. Безработными станут более 25 тысяч человек только из гостиничной индустрии. А в некоторых регионах юга России и Крыма многие люди живут за счет сдачи своих домов и квартир в аренду туристам. Что будет с ними?

7. Весь бизнес, находящийся в нежилых помещениях, будет вынужден нести гигантские издержки по согласованию с собственниками многоквартирного дома. Многие закроются. Многие попробуют решить вопрос через коррупционные схемы. В любом случае это приведет к росту цен на товары и услуги у всего бизнеса, который находится в жилом фонде.

8. В выигрыше окажется крупный бизнес – как гостиничный, так и торговый. У него станет меньше конкурентов и откроются возможности повысить цены. Может, ради этого все и делается?

Вот так каждому жителю России «аукнутся» последствия депутатской инициативы. И все это происходит очень стремительно и тихо. Второе чтение закона – завтра, 5 марта.

P.S. Более подробно тему с размещением хостелов и гостиниц в жилом фонде я расписал в своей статье на странице «ВКонтакте».