Почему с остановки у СОКБ не «гоняют» таксистов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Сургутянка Лилия Федоровна попросила редакцию СИА-ПРЕСС привлечь внимание к проблеме, которая давно образовалась на остановке у СОКБ: «На остановке постоянно стоят таксисты, которые мешают автобусам и людям, входящим в них. И так происходит не первый год. Полицейские не в силах повлиять на ситуацию?»

По словам врио начальника УМВД России по Сургуту Владимира Бабушкина, сотрудники полиции незамедлительно реагируют на сообщения, поступающие в дежурную часть ГИБДД от очевидцев подобного рода правонарушений: «При выявлении нарушений, они пресекаются инспекторами ДПС, согласно их маршрутам патрулирования».

Отвечать на вопрос редакции, как часто полицейские «гоняют» таксистов с остановки СОКБ и в целом с остановок по городу, силовики не стали. Всего же за прошлый год за подобные нарушения оштрафовали 211 водителей такси, а в январе этого года — 45.

Напомним, запрещено останавливаться или стоять на остановках и ближе 15 метров от них, за исключением вынужденной остановки и для посадки/высадки пассажиров. Штраф — 1000 рублей.

Читайте предыдущий материал этой рубрики «Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов?»

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