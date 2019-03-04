​Каким быть Сургуту

В последний день февраля в зале заседаний городской Думы состоялись публичные слушания по корректировке проекта межевания застройки центральной части города, т.н. проекта «Ядра города».

Администрация города применила испытанную тактику якобы открытого обсуждения с участием жителей города важных вопросов города. Информация преподносится горожанам так, что они узнают об этих обсуждениях либо когда они уже прошли, либо за день до этого из случайных публикаций в городских СМИ. Так я, например, узнал из статьи городского депутата Алексея Кучина на портале siapress.ru за день до слушаний.

За последние полтора года только на сайте siapress.ru я опубликовал более пятнадцати предложений по решению тех или иных вопросов, часть из них адресована главе городу. Некоторые публикации я отдавал даже в руки или оставлял в приемной. И никакого ответа.

Так как часть из этих предложений касаются слушаний по ядру города, позволю себе их повторить с надежной, что на этот раз спикер и вице-спикер городской думы и глава города ознакомятся с ними и отреагируют. Тем более, что в начале февраля прошлого года мы с Вадимом Николаевичем побродили по снегу именно на этой территории:

1. Правый берег правого рукава Саймы (со стороны Больничного комплекса (СОКБ, ул. Энергетиков, 14 – остановка «Дом Советов») от пешеходного моста у кожвендиспансера до автомобильного моста на улице Университетской оставить с пологим спуском к воде. Пациенты больничного комплекса и их посетители могли бы встречаться и прогуливаться с близкими, выйти из палаты и отдохнуть на свежем воздухе.

От пешеходного моста, огибая начала правого рукава Саймы и до Дворца торжеств, сохранить естественный рельеф берега.

Вместо нынешнего пешеходного моста спроектировать и построить новый мост. Сохранить свободный проход жителям района Строителей от офиса «СИА-ПРЕСС» по пешеходному мосту с пешеходной аллеей между Больничным комплексом и Сквером старожилов до района Энергетиков. Убрать морг и находящиеся рядом ветхие технические пристройки.

Предпринять меры по восстановлению ключей правого рукава Саймы, которые были погублены при строительстве дороги от пересечения улицы Энергетиков и бульвара Свободы. Думаю, что шансы на это остались. Еще лет десять назад в этом рукаве Саймы вода была чистой, водилась рыба, жили ондатры, утки.

2. Набережную левого берега этого рукава Саймы от Дворца торжеств до моста на улице Университетской оформить в одном стиле с уже благоустроенной набережной перед «Газпром трансгаз Сургут».

Решить вопрос с выкупом здания «Газпром переработки» для размещения в нем Института медицины, Института биологии и экологии и Медицинского колледжа Сургутского государственного университета.

Помещения в старом корпусе СурГУ, которые занимают сегодня Медицинский институт и Биологический факультет, а также Медицинский колледж предоставить для размещения в них Политехнического института. Остальную часть территории между улицей Ленина и правым рукавом Саймы оставить как парковую зону и резервную территорию для медицинских объектов города. Нынешняя территория СОКБ уже переполнена и перегружена.

Так как в будущем неминуемо придется планировать строительство метрополитена следует при проектировании этой территории предусмотреть и выход на поверхность станции метро.

Правый рукав р. Сайма

1. Администрация Сургутской окружной клинической больницы (СОКБ); 2. Медицинский институт с медицинским колледжем; 3. Институт биологии и экологии; 5. Офис «Газпром Трансгаз»; 6. Дворец торжеств (ЗАГС); А – остановка общественного транспорта; М – станция метрополитена.

3. Набережную правого берега правого рукава Саймы от моста на улице Университетской до моста у Гуманитарного корпуса уни-верситета превратить в стоянку да автомобилей. Существующий подземный гараж снести или усилить его конструкцию, если это оправданно, чтобы его перекрытие использовать как открытую стоянку для автомобилей. От этой площадки, под автомобильным мостом на улице Университетской, провести пешеходную аллею до набережной Саймы напротив «девятиэтажки» СОКБ.

Существующее здание института ЗапСибЗНИИЭП (Сургут, ул. Энергетиков, 20) и пристройки к нему забронировать для будущего расширения Политехнического института.

4. Территорию полуострова, где расположен главный корпус Сургутского государственного университета (СурГУ, ул. Ленина, 1) восточнее улицы Университетской зарезервировать под будущее университета. Строительство гостиниц, административных зданий и музеев в ближайшие 50 лет запретить.

5. Что касается вопроса со строительством городского музея, то у нас имеется подходящее, уже построенное здание – «Вершина». Его конструкция позволят сделать там прекрасный современный музей. К тому же, это здание можно приобрести хоть завтра значительно дешевле, чем нам обойдется, если начнем его проектировать и строить. Тем более, что в казне денег нет.

6. Срочной и первоочередной задачей является завершение микрорайона между улицами Университетской, Каролинского и Пролетарским проспектом (назовем его условно «треугольник» у Перинатального центра). До конца этого года планировалось его открытие, а ничего не сделано для его благоустройства.

Там имеется сохранившийся лесочек. Его необходимо сохранить, рядом построить детскую поликлинику или даже детскую больницу. Она рядом с Перинатальным центром сочетались бы логично и технологично.

Перинатальный центр будет межрегиональным, здесь будут находиться малыши и будущие мамы под наблюдением врачей – на сохранении и лечении – иногда неделями и даже месяцами. К ним будут приезжать близкие и родные, иногда с детьми. Нужно будет там построить две гостиницы, с ресторанами и кафе-столовыми – бюджетного и бизнес-класса, доступные для людей разного достатка.

Учитывая то, что будут приезжать и посетители с детьми, необходимо при благоустройстве этой территории предусмотреть детские и спортивные площадки, вело-аллеи для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

7. Считаю, что в «треугольнике» следует расположить Станцию забора и переработки крови, банк препаратов крови и донорских органов для пересадок. Тем более, что при рождении пропадает большое количество крови и плаценты.

Центр медицины катастроф, который находится на территории СОКБ тоже можно перевести рядом и освободить место в перенаселенной территории СОКБ. Следует предусмотреть и вертолетную площадку для экстренной доставки больных как для Перинатального центра, так и для СОКБ, а также медицинских команд и препаратов крови при аварий и техногенных катастроф.

Все эти объекты федерального значения, и их можно построить за счет МЧС и федерального бюджета.

8. Предполагалось в районе Тюменьэнерго «впихнуть» городской музыкально-драматический театр. Лучшее место для театра мне видится на месте давно снесенного ДК «Геолог». Там разместить комплекс, включающий музыкально-драматический театр, театр юного зрителя и кукольный театр. При этом эти три театра должны иметь возможность использоваться и для кинопроекции. Изюминка этого комплекса в том, что используется перепад уровня ландшафта, где расположен Театральный комплекс и пойма Оби, где расположить автостоянку на несколько тысяч автомобилей. По подземному переходу от стоянки посетители Театрального комплекса попадают в фойе театра. Такое сочетание превращает посещение театра в семейное мероприятие – пока родители смотрят «свое» представление, их более старшие дети смотрят «свое» представление, а более младшие – «свои» кукольные представления и кинопроекции. В этом комплексе можно оставить ребенка под присмотром педагогов.

В этой пойме со стороны улицы Мелик-Карамова можно расположить и ядро города. Амфитеатральное расположение берега со стороны улицы Мелик-Карамова позволяет оригинально расположить трибуны для наблюдения мероприятий в ядре города. Подходы на общественном и личном транспорте можно осуществлять как со стороны Югорского тракта, так и со стороны улицы Мелик-Карамова.

Можно подумать и о целесообразности в пойме расположить Крытый городской цирк.

Автостоянкой будут пользоваться жители близлежащих микрорайонов, посетители Театрального комплекса, городского цирка, прихожане церкви, а также приезжающие в ядро города.

Надо дать возможность и время сургутянам обдумать и обсудить дома, с коллегами на работе, с друзьями и предложить, как им видится решение этих проблем. Не надо спешить.