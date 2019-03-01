Администрация Сургута: Наталье Алешковой представлены все гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством РФ

Алешкова Наталья Павловна работала заместителем главы Администрации города с 14 апреля 2006 года.

25 февраля 2019 года трудовой договор с Алешковой Натальей Павловной расторгнут по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ в связи с сокращением численности работников.

Основанием для принятия решения о сокращении должности заместителя главы Администрации города явилось совершенствование структуры Администрации города в соответствии с решением Думы города от 01.11.2016 № 15-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города».

В соответствии с этим решением структурные подразделения Администрации города, осуществляющие полномочия в сфере обеспечения безопасности городского округа, обеспечения деятельности Главы города и Администрации города были переданы в ведение одного заместителя главы Администрации города, в результате чего общее количество заместителей главы Администрации города было сокращено до 5 штатных единиц.

Наталье Павловне представлены все гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством Российской Федерации при сокращении численности работников, в том числе были сделаны предложения имеющихся в Администрации города вакантных должностей, соответствующих квалификации работника, включая должности муниципальной службы главной группы (советник Главы города, помощник Главы города). От предложенных вакантных должностей Алешкова Н.П. отказалась.

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