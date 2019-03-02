​Сургутские эксперты рассказали, как и когда можно наказывать школьников

В родительском сообществе Сургута в «Вконтакте» мама школьника поделилась историей о методах наказания детей в образовательных организациях города.

«В школе, которую посещает мой ребенок, учителя практикуют наказание всего класса, если кто-то из детей себя плохо ведет. Например, на физкультуре из-за двух-трех человек все начинают приседать и лежать в планке, — делится сургутская мама. — У каждого учителя свое групповое наказание. А когда ребенок это рассказывает, у него текут слезы от обиды».

О том, как педагог может наказывать детей и зачем нужны санкции в отношении школьников, корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали преподаватели кафедры педагогического и специального образования факультета психологии и педагогики СурГПУ.

По словам специалистов, наказание должно предубеждать нежелательные поступки и вызывать у ребенка чувство вины перед собой и другими людьми. Не всегда нужно прибегать к наказанию. Кроме того, каждый проступок индивидуален, а плата за него зависит от того, кто совершил неправильное действие, при каких обстоятельствах, каковы причины, побудившие сделать это.

Но педагоги сходятся во мнении, что коллективное наказание применять не рекомендуется.

В российских школах основными способами наказания можно считать выражение морального порицания, осуждения и наложение дополнительных обязанностей. «Использование учителем других мер наказания связано с нарушением границ допустимости», — пояснили информационному агентству эксперты.

Так, педагог не имеет право:

применять физическое и психическое насилие по отношению к ученику (по закону «Об образовании в РФ»);

изымать у ребенка телефон, планшет и другие личные вещи. Это может быть квалифицировано как грабеж;

удалять ученика с урока — может расцениваться как препятствие к доступу к образовательному процессу (запрещено Конституцией РФ);

забирать у ученика записки и читать их в присутствии всего класса (также противоречит Конституции РФ).

По закону за нарушение устава образовательной организации, а также правил внутреннего распорядка

педагог может применить к обучающимся меры дисциплинарного взыскания, однако только к детям среднего и старшего школьного возраста. Эти меры включают в себя замечание, выговор и отчисление из школы.

Выбирая наказание, учитель должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее поведения ученика, его психофизическое и эмоциональное состояние, мнение совета обучающихся и совета родителей.

Наказание не может быть применено во время болезни ученика, каникул и в некоторых других случаях.