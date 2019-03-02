Почти по Зощенко. Хотя, когда я назвала эту фамилию в телефонной перепалке, на том конце провода недовольно спросили: «Кто такой?» И я подумала, о чем могу говорить с человеком, работающим в Бане, еще недавно подведомственной городским тепловым сетям, а теперь перешедшей в руки частника?

После этой рокировки баня «Нефтяник» долго была на ремонте, думалось, что получится шик - блеск. Этот шик и блеск коснулся только интерьера зала для отдыха, где сколотили беседки, на столах положили под стекло меню, состоящее из рыбы, раков, пива. А раздевалку уплотнили, и теперь каждому дают на кассе ключик. Там, впрочем, есть возможность купить и веники. Вот с этим ключиком, как и у Зощенко (для несведущих — писатель), и идешь в мойку. Пардон, его можно оставить на двери с маркировкой кабинок, но тогда для чего он служит вообще?.

В мойке мало что изменилось: те же душевые краны, вода на полу по щиколотку, в парной теперь без перил.

Но мы люди не гордые, люди второго сорта, пенсионеры, которым, как поется в песне «везде у нас почет». Этот почет и пришлось мне испытать в очередной визит.

Скажу, что не особо часто приходится посещать это заведение, нет времени. Да и встречают тебя там, как гостя нежеланного и даже не скрывают этой свое неприязни. Но и к такому приему мы начинаем привыкать. Однако последний случай заставил меня сесть за это письмо.

Вот не взяла в этот раз свое пенсионное удостоверение, сколько раз носила, а тут вот оказалась без этого документа, думаю, что нелишним был бы паспорт и ИНН, словом все документы, которым зачипировали нас.

Кассир с увлечением перебирала и перекладывала веники, не поворачиваясь, спросила с меня документ. По нему во все дни, кроме субботы и пятницы, с пенсионеров берут половинную стоимость, 300 рублей, есть и еще одна льгота для десяти пенсионеров-активистов: они идут без оплаты, по списку!

Документа, конечно, у меня не было, поскольку он остался в рабочей сумке, но и без документа уже каждый теперь не сомневается в моем социальном второсортном статусе!

Пыталась я говорить, что вот так, мол, сегодня у меня нет документа. На что кассир, было это в четверг, небрежно бросила: «Не пущу» и удалилась со своего места.

Доказывать уже было некому, да и что могла я сказать на это заявление?

Придя домой, все же решила переговорить с руководителем банного учреждения, Увы? Его не оказалось на месте, но телефон мой взяли, опять же этот кассир, Однако, телефон мой она записала, ответив, что руководитель перезвонит? Жду до сих пор!