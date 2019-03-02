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​В бане

Почти по Зощенко. Хотя, когда я назвала эту фамилию в телефонной перепалке, на том конце провода недовольно спросили: «Кто такой?» И я подумала, о чем могу говорить с человеком, работающим в Бане, еще недавно подведомственной городским тепловым сетям, а теперь перешедшей в руки частника?

После этой рокировки баня «Нефтяник» долго была на ремонте, думалось, что получится шик - блеск. Этот шик и блеск коснулся только интерьера зала для отдыха, где сколотили беседки, на столах положили под стекло меню, состоящее из рыбы, раков, пива. А раздевалку уплотнили, и теперь каждому дают на кассе ключик. Там, впрочем, есть возможность купить и веники. Вот с этим ключиком, как и у Зощенко (для несведущих — писатель), и идешь в мойку. Пардон, его можно оставить на двери с маркировкой кабинок, но тогда для чего он служит вообще?.

В мойке мало что изменилось: те же душевые краны, вода на полу по щиколотку, в парной теперь без перил.

Но мы люди не гордые, люди второго сорта, пенсионеры, которым, как поется в песне «везде у нас почет». Этот почет и пришлось мне испытать в очередной визит.

Скажу, что не особо часто приходится посещать это заведение, нет времени. Да и встречают тебя там, как гостя нежеланного и даже не скрывают этой свое неприязни. Но и к такому приему мы начинаем привыкать. Однако последний случай заставил меня сесть за это письмо.

Вот не взяла в этот раз свое пенсионное удостоверение, сколько раз носила, а тут вот оказалась без этого документа, думаю, что нелишним был бы паспорт и ИНН, словом все документы, которым зачипировали нас.

Кассир с увлечением перебирала и перекладывала веники, не поворачиваясь, спросила с меня документ. По нему во все дни, кроме субботы и пятницы, с пенсионеров берут половинную стоимость, 300 рублей, есть и еще одна льгота для десяти пенсионеров-активистов: они идут без оплаты, по списку!

Документа, конечно, у меня не было, поскольку он остался в рабочей сумке, но и без документа уже каждый теперь не сомневается в моем социальном второсортном статусе!

Пыталась я говорить, что вот так, мол, сегодня у меня нет документа. На что кассир, было это в четверг, небрежно бросила: «Не пущу» и удалилась со своего места.

Доказывать уже было некому, да и что могла я сказать на это заявление?

Придя домой, все же решила переговорить с руководителем банного учреждения, Увы? Его не оказалось на месте, но телефон мой взяли, опять же этот кассир, Однако, телефон мой она записала, ответив, что руководитель перезвонит? Жду до сих пор!


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02 марта в 11:49, просмотров: 1794, комментариев: 15


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Комментарии:
Швондер
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02 марта в 12:29
Ну хоть баню-то товарищ шатунов хапнул. А то бы как лошара с крузаком остался. Масштабище, глыба, матерый человечище
6xz34e
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02 марта в 13:00
К сожалению,они знают только Олю Бузову,а не Михаила Зощенко и Александра Пушкина.
Dochimacho
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02 марта в 17:56
Галина Владимировна, моя подруга пришла недавно в детскую библиотеку на Бажова и спросила "Мёртвые души". Библиотекарь спросила: "Автор кто?". А Вы о банщиках.
Dochimacho
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02 марта в 17:57
Да, и баню отложите уже до дачи. В своей в разы приятней. И ключиков не надо.И меню под стеклом их не надоть...
Dochimacho
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02 марта в 17:58
Баня есть, но вы держитесь!
крокодил Dochimacho
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02 марта в 18:29
Не верю!
Dochimacho
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02 марта в 18:54
Чему? Уровню подготовки сегодняшних специалистов? Привыкайте к этой реальности. остепененные преподаватели СурГУ не имеют представления о методике НИР. Как защищались хз.
Мономах
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03 марта в 00:13
Готовьтесь! В Сандунах еще похлеще будет! Как раз договор возобновляют!
Kirill Akincev
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03 марта в 00:31
Мне жена рассказывала, что, по словам старожилов, настоящие петербуржцы ходят в баню, когда воду летом отключают. А те, кто бойлеры всякие себе понаставили, те приезжанцы.
Dochimacho Kirill Akincev
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03 марта в 08:23
Баня -это всегда актуальное публичное пространство. Термы с древних времен -это хорошо. Не помыться, прежде всего, а с народом поговорить.
Аванес Dochimacho
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03 марта в 16:26
Термы, сейчас, больше для секса, я щитаю….
Dochimacho Аванес
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03 марта в 19:25
Говорят нынче секс не в тренде. Атавизм вроде как...ну как аппендикс. Вообщем, одни не могут, а другие не хотят.Да и с коммуникацией у молодняка плохо, работодатели уже жалуются. В виртуальном пространстве выросли, а в реальном совсем другая история бытия
Сергей Б
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03 марта в 19:28
Вах...
Миледи
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05 марта в 14:13
Все смешалось. Ну не знают они Зощенко. Сейчас большая часть населения на своем родном языке писать не умеет без ошибок, но заметок об этом что-то не видно. Автор не взяла документ, на основании которого предоставляется скидка. Ну а что удивляться? Нет документа - нет скидки. Так было всегда и везде. Ну и, конечно, виновата в этом не автор, что забыла документ, а виновата сотрудница бани. И никто не подумал о том, что возможно эту сотрудницу руководство будет распекать на все лады, если она пустит кого-нибудь без документа. Может и оштрафуют. А ей тоже жить надо. Но все это, конечно, ерунда в сравнении с тем,что ветеран журналистики хочет помыться в бане. Расступись!
6xz34e
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05 марта в 20:46
Очень жаль,что ДЕНЬГИ -все,а ЧЕЛОВЕК -никто!Речь о том,что человеческие отношения забыты,а только коммерческие отношения правят миром.

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