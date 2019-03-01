В Сургуте борются с незаконным сливом нечистот. Получается не очень

Вот уже более полугода, как члены местного ОНФ сообщили о том, что в колодец вблизи Нижневартовского шоссе, 3/2, ассенизаторские машины сливают отходы. По подсчетам общественников — около 200 кубов ежедневно.

«Это нарушение статьи 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Вред, наносимый окружающей среде при сбросе жидких отходов может показаться обывателю не столь значительным. Но последствия могут стать весьма серьезными. Задумайтесь, куда в итоге попадет вся эта отрава, инфекции и прочая гадость, которыми кишат эти отходы? Правильно. В наши дома», — рассказала СИА-ПРЕСС член регионального штаба ОНФ в Югре Инна Бирук.

В настоящий момент в Сургуте есть официальная точка, куда компании, предоставляющие услуги ассенизаторов, могут приехать и слить отходы — возле поселка Лунный. Но для бизнесменов это невыгодно, так как ездить слишком далеко. А зачем тратить топливо, когда под рукой есть другой вариант?

Хотя цена за официальный прием нечистот в городе очень даже «божеская»: «41 рубль за куб, а машина в среднем содержит четыре-пять кубов. Получается меньше 250 рублей, — сообщил корреспонденту заместитель главного инженера СГМУП «Горводоканал» Константин Щербаков.

К сведению, за свои услуги ассенизаторы просят с клиента минимум 700 рублей, а в среднем — 1500 рублей. А сколько выездов машина может сделать в день? Точно не один или два. В погоне за прибылью об уроне окружающей среде никто и не вспоминает.

С недобросовестными предпринимателями в Сургуте борются уже давно. Люки колодцев, облюбованных ассенизаторами, Горводоканал постоянно заваривает, но водители машин вскрывают их ломом. А потом частенько забывают закрыть, создавая прямую угрозу жизни людей.

Администрация города вместе с Роспотребнадзором и полицией периодически проводят рейды по выявлению незаконных точек слива, пытаясь повлиять на ситуацию. Но, по данным ОНФ, штрафы за незаконный слив отходов незначительные, а привлечь ассенизаторщика к ответственности можно лишь имея неопровержимые доказательства: фото или видео. Кстати, когда-то у колодца на Нижневартовском шоссе стояла фотоловушка, но ее быстро разбили.

Чтобы решить проблему, чиновники планируют открыть на Нижневартовском шоссе еще один законный пункт приема жидких отходов — на этот процесс уйдет чуть больше года. До этого момента с недобросовестными предпринимателями будут работать по старой схеме: ловить и наказывать.

Горожане в этой ситуации разделились на три лагеря. Первые жалеют бизнесменов, которым «выкручивают» руки. Вторые предлагают найти «плохих» предпринимателей, и вылить им отходы в форточки или перед домом. А третьи — те, чьи отходы ассенизаторщики и забирают: им по большей части все равно, куда их сольют. Главное, чтобы цена за услугу не выросла.

Фото: И. Бирук