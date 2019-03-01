Кадры решают - все

Обновление парка «За Саймой», новый глава управления спорта, увольнение заместителя главы города – последние новости Сургута за минувшую неделю:

Меньше прожектов – больше объектов. Это касается и обсуждения проекта комплексного освоения ядра центра города, о чем много говорили, и голосования по объекту первоочередного благоустройства. Горожане, признаться, меня удивили, выбрав не площадь и не парк, а мост в сквере Старожилов. Есть у меня подозрение, что этот мост сильно облегчает пешую коммуникацию между районами города, что и стало основной причиной победы. А вообще, конечно, объект знаковый, из «раньшей» жизни, как говаривал старик Паниковский.

Одно слегка смущает – пока одни граждане голосовали за ремонт моста, другие обсуждали его же (в том числе) в рамках обустройства набережной Саймы. И насколько совпадут эти концепции – бог весть. С другой стороны, плитку на тротуаре и кованные фонари с оградами еще никто не отменял, а уж в рамках какой программы или проекта они будут водружены, не столь важно. Главное, чтобы не два раза.

Красиво не запретишь

С проектами еще не все. В Ханты-Мансийске, на форуме «Нефтяная столица» сургутская делегация презентовала обновление парка «За Саймой» – с летним кинотеатром, бассейном под открытым небом, скайтпарком, детской площадкой и перспективами создания ботанического сада. Говорят, окружные чиновники представленное одобрили и пожелали успехов в реализации. Как трактовать это одобрение? Как поддержку или как «денег нет, но вы старайтесь»? В любом случае презентация – пока лишь набор красивых картинок, надо готовить техзадание и, собственно, проект. А это 15 млн. руб. И еще 700 млн. руб. на реализацию. Вангую, что парк обновится не скоро.

Порядок в физкультуре

Теперь о кадрах, которые решают если не все, то многое. Сургут наконец обрел нового главу управления физкультуры и спорта. Сенсации не случилось, победил, как это в спорте чаще всего и бывает, фаворит избирательной гонки Михаил Ющенко. У него два неоспоримых бонуса – он местный, и он уже работал на этой должности. Обещает навести порядок.

Увольнение с историей

А вот заместитель главы города Наталья Алешкова уже ничего не наведет – ее уволили. История затяжная. Напомню вкратце: во время декретного отпуска Алешковой ее должность сократили, еще в 2016 году. Она не сдалась и через суд, опираясь на Трудовой кодекс, на работе восстановилась. Сейчас же сроки ее трудовой неприкосновенности вышли. Впрочем, Алешкова вновь не сдается, считает увольнение незаконным и собирается оспаривать его в том же суде. Запасаемся попкорном, смотрим вторую серию.

Двадцать лет – дома нет

Сургутский музыкально-драматический театр отметил двадцатилетний юбилей – показом своего первого спектакля «Вечер русских водевилей». Я его, кстати, помню – в формате двадцатилетней давности, было интересно. И сейчас, вновь очень кстати, к постановке привлекли актеров того, первого состава. В общем, как принято говорить, праздник удался. Правда, немым укором нашему богатому городу в фойе стоял камень, подготовленный к закладке в фундамент здания театра все те же 20 лет назад. Что тут скажешь – театральная магия в строительстве не работает, камень не превратился до сих пор во что-то более фундаментальное. Проект освоения ядра центра, ау! Во всех приличных городах в центре расположен театр, не так ли?

Каждому свое

Пока одни воруют со стены в Третьяковке картины Куинджи, другие тащат со стены сургутской сауны чучело головы кабана. Что характерно – человек был трезв и ранее не привлекался. Голова кабана возвращена владельцу, что думала голова похитителя – неизвестно.

Деньги за Сталина

Люди, установившие в Сургуте памятник Сталину (помните таких?) возмущены – и есть чему. Когда памятник решили снести, его отправили в лесопарковое хозяйство на ответственное хранение. А теперь не отдают сталинистам назад, требуя оплаты доставки и хранения. На что сталинисты резонно отвечают – ребята, мы у вас эти услуги не заказывали, вы сами снесли, вывезли и хранили. Стало быть, это называется навязыванием услуг и карается в рамках административного законодательства. Интересно, кто в итоге заплатит за Сталина и заплатит ли?

Должен признать

Я допустил непростительную ошибку и все же прошу прощения у Городского культурного центра, полутора тысяч участников творческих коллективов и Ванды Болотновой лично. Конечно, я знал, что культурная жизнь в центре не замерла, просто почему-то решил, что эта жизнь проистекает на других площадках. Речь-то шла о здании на Строителе, и вот тут меня бес попутал, – я полагал, что оно аварийное и в нем ничего не происходит. Возможно, это случилось в моей голове, как говорится, по совокупности – старый ДК «Нефтяник», старый ДК «Геолог», ДК «Энергетик», реинкарнировавший в филармонию, ДК железнодорожников, приютивший театр… Еще раз прошу прощения и предлагаю себя расстрелять из рогатки на каком-нибудь массовом мероприятии типа Масленицы.