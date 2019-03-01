«Ядро» должно быть символом объединения, а не раздора

Вчера прошли организованные администрацией города публичные слушания по корректировке проекта межевания «Ядра города». Что хотелось бы сказать по итогам:

1. Хочу поблагодарить всех пришедших. Своим присутствием вы наглядно продемонстрировали, что жители хотят активно участвовать в реализации проекта застройки «Ядра города». Для реализации подобных масштабных проектов необходима совместная работа органов власти и жителей.

2. Нужно не забывать, что слушания потому и публичные, что проводятся для учета мнений обычных горожан. А значит, материалы к ним и доклады проектировщиков должны быть доступны для понимания не только специалистам. В свое время мы проходили эту проблему при межевании микрорайонов и там ее удалось решить. Надеюсь, организаторы сделают выводы.

3. Слушателям тоже нужно лучше готовиться к заседаниям. Иногда выступления уводили очень далеко от предмета слушаний, порой были и довольно агрессивны. Впрочем, столь эмоциональную реакцию можно понять, «Ядро» – это важнейший общегородской объект, судьба которого затрагивает каждого сургутянина.



4. В прошлом году были выделены средства на проектно-изыскательские работы по проектированию набережной вдоль реки Сайма (от ЗАГСа, вдоль Газпрома, через «подкову» университета и до Тюменьэнерго) сейчас эти работы практически закончены. Необходимость межевания участков набережной была одной из главных причин проведения слушаний сейчас. В целом с необходимостью обустройства набережной мнения администрации и общественности совпадают, этот объект нужен городу. Надеюсь, скоро результаты ПИРов будут представлены общественности, и они не разочаруют сургутян. Но для меня остается непонятным, зачем нужно дробить набережную на 12 участков, и в чем заключается необходимость переноса главной городской площади к улице Университетской.

5. Самый острый вопрос – судьба объектов внутри «Ядра города». Очевидно, что проект 2005 и правки 2013 безнадежно устарели. Это понимание есть и у жителей, и у администрации. Проект необходимо перерабатывать, причем исходить нужно не из сегодняшних реалий, а из перспектив развития города. Надеюсь, скоро эта работа начнется, и власть будет плотно работать с общественностью. Стартом процесса должны стать изменения Генерального плана предусматривающее исключение эстакады над парком «За Саймой», что потянет за собой необходимость перекройки всего «Ядра».

Пожалуй, осознание необходимости запуска процесса общественного диалога о судьбе «градообразуещего» района Сургута и есть главный итог слушаний. Ведь, все мы: чиновники, бизнесмены, общественники, пенсионеры, студенты, рабочие, служащие, молодежь, в общем, все-все-все, кто связывает свою судьбу с Сургутом, одинаково заинтересованы в комфортном и уютном городе. «Ядро» должно быть символом объединения, а не раздора.