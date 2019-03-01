Сургуту нужен референдум о ядре центра города

Вчера в нашем городе состоялись общественные слушания о корректировке части территорий ядра центра города. Очень и очень сильно хотел прийти на это мероприятие, но не смог по личным причинам. Хочу высказать свои идеи по этому поводу.

Перед тем, как писать эту статью, прочитал мнение известных людей, депутатов и журналистов. В общем-то, с абсолютным большинством из них я согласен. Но, по правде говоря, я вообще не хочу сейчас начинать рассуждать, что конкретно нужно поставить, возвести и построить в нашем прекрасном ядре центра города.

Мне бы хотелось поговорить о механизме, процессе принятия решения о судьбе ядра Сургута. Ну, честно, общественные обсуждения на два часа поздним вечером в четверг – это несерьезно. Даже с такими серьезными людьми. Мы же не землю под киоск в каком-нибудь 25 микрорайоне передаем в пользование, а принимаем решение по одной из частей самой лакомой важной части города.

И в это связи хотел бы озвучить свое предложение, которое несколько недель назад доносил до Совета по стратегии Сургута до 2030 года. Я тогда предложил важные вопросы для города выносить на общегородской референдум, который можно проводить параллельно с большими федеральными или региональными выборами. Лучше – федеральными. На них ходит больше всего жителей Сургута. Кстати, руководители города были совсем не против такого варианта. Прозвучало лишь одно замечание – по какой теме проводить городской референдум? А вот она сама и нарисовалась.

Кстати, идею я не придумал, а лишь вспомнил, на мой взгляд, самый яркий момент городского народовластия в новейшей истории Сургута. Я говорю про референдум по троллейбусам, который прошел в начале 2000-х годов. Считаю, что тогда администрация А.Л. Сидорова поступила в максимальной степени благородно и по всем цивилизованным правилам. А в то время это вообще был своего рода прецедент – решать городские проблемы на народном волеизъявлении.

Так же предлагаю поступить и с ядром центра Сургута сейчас. Для начала, как с историей ботанического сада и всего парка «За Саймой», создать большую рабочую группу из представителей думы, администрации, журналистов и общественности. Обсудить все генеральные планы, созданные за несколько десятков лет. Прогуляться этой рабочей группой по всему ядру центра города, как это было сделано в январе с центральным парком. Долго и нудно слушать мнение горожан, специалистов и даже нелюбимых мною «псевдоурбанистов-блогеров» из столицы.

По итогам заседаний рабочей группы собрать несколько вариантов ядра центра города, обрисовать их в красивые яркие картинки и составить Альбом возможного будущего для центра Сургута. Ну, а потом… А потом провести продвигаемый мною городской референдум с агитацией и пропагандой, с флаерами и раздаточным материалом для голосующих, с рекламой вариантов по местному телевидению и в местных же газетах, с мнениями уважаемых людей города и простых обывателей. И в конце концов, затаив дыхание, ждать подсчета результатов референдума территориальной избирательной комиссией.

А в какие сроки это сделать? Думаю, что все обсуждения по ядру можно провести за 2019 – 2020 годы. А в 2021 году с думскими федеральными выборами организовать и наш городской референдум. Кажется, долго? Уверяю вас, как только мы начнем обсуждения столь центральной темы, окажется что и двух лет нам мало.