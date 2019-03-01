16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,8145   EUR  74,8048  

Сургуту нужен референдум о ядре центра города

Вчера в нашем городе состоялись общественные слушания о корректировке части территорий ядра центра города. Очень и очень сильно хотел прийти на это мероприятие, но не смог по личным причинам. Хочу высказать свои идеи по этому поводу.

Перед тем, как писать эту статью, прочитал мнение известных людей, депутатов и журналистов. В общем-то, с абсолютным большинством из них я согласен. Но, по правде говоря, я вообще не хочу сейчас начинать рассуждать, что конкретно нужно поставить, возвести и построить в нашем прекрасном ядре центра города.

Мне бы хотелось поговорить о механизме, процессе принятия решения о судьбе ядра Сургута. Ну, честно, общественные обсуждения на два часа поздним вечером в четверг – это несерьезно. Даже с такими серьезными людьми. Мы же не землю под киоск в каком-нибудь 25 микрорайоне передаем в пользование, а принимаем решение по одной из частей самой лакомой важной части города.

И в это связи хотел бы озвучить свое предложение, которое несколько недель назад доносил до Совета по стратегии Сургута до 2030 года. Я тогда предложил важные вопросы для города выносить на общегородской референдум, который можно проводить параллельно с большими федеральными или региональными выборами. Лучше – федеральными. На них ходит больше всего жителей Сургута. Кстати, руководители города были совсем не против такого варианта. Прозвучало лишь одно замечание – по какой теме проводить городской референдум? А вот она сама и нарисовалась.

Кстати, идею я не придумал, а лишь вспомнил, на мой взгляд, самый яркий момент городского народовластия в новейшей истории Сургута. Я говорю про референдум по троллейбусам, который прошел в начале 2000-х годов. Считаю, что тогда администрация А.Л. Сидорова поступила в максимальной степени благородно и по всем цивилизованным правилам. А в то время это вообще был своего рода прецедент – решать городские проблемы на народном волеизъявлении.

Так же предлагаю поступить и с ядром центра Сургута сейчас. Для начала, как с историей ботанического сада и всего парка «За Саймой», создать большую рабочую группу из представителей думы, администрации, журналистов и общественности. Обсудить все генеральные планы, созданные за несколько десятков лет. Прогуляться этой рабочей группой по всему ядру центра города, как это было сделано в январе с центральным парком. Долго и нудно слушать мнение горожан, специалистов и даже нелюбимых мною «псевдоурбанистов-блогеров» из столицы.

По итогам заседаний рабочей группы собрать несколько вариантов ядра центра города, обрисовать их в красивые яркие картинки и составить Альбом возможного будущего для центра Сургута. Ну, а потом… А потом провести продвигаемый мною городской референдум с агитацией и пропагандой, с флаерами и раздаточным материалом для голосующих, с рекламой вариантов по местному телевидению и в местных же газетах, с мнениями уважаемых людей города и простых обывателей. И в конце концов, затаив дыхание, ждать подсчета результатов референдума территориальной избирательной комиссией.

А в какие сроки это сделать? Думаю, что все обсуждения по ядру можно провести за 2019 – 2020 годы. А в 2021 году с думскими федеральными выборами организовать и наш городской референдум. Кажется, долго? Уверяю вас, как только мы начнем обсуждения столь центральной темы, окажется что и двух лет нам мало.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:54, просмотров: 311, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Кучин Алексей
не нравится
Сегодня в 10:47
Руки прочь от 25-ого! Лучшего района города.
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 10:52
Колхозом решать проблемы, дело не благодарные.
Большинству ровно как то на счёт ядра, другие проблемы волнуют. Ядро интересно узкому кругу горожан, мне лично фиалетово на это пресловутое ядро. Чем грандиозное планы, тем меньше шанс их реализации. Я лично в ядре или центре города бываю не чаще одного раза в год. И что там будет или не будет меня не волнует. Мне интереснее место где я живу, то городское пространство окружаещее среду моего обитания. Так и большинству..

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В Сургуте борются с незаконным сливом нечистот. Получается не очень

В Сургуте борются с незаконным сливом нечистот. Получается не очень
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:32
83 0
​Наталья Алешкова: «Для руководства Сургута были куда более простые способы от меня избавиться, но они пошли странным путем»

​Наталья Алешкова: «Для руководства Сургута были куда более простые способы от меня избавиться, но они пошли странным путем»
Бывший замглавы Сургута рассказала СИА-ПРЕСС о своем увольнении и будущем суде с администрацией города
Анастасия Семихатских Сегодня в 10:00
1074 12
Кадры решают - все

Кадры решают - все
Обновление парка «За Саймой», новый глава управления спорта, увольнение заместителя главы города – последние новости Сургута за минувшую неделю
Олег Владимиров Сегодня в 11:25
317 1
«Ядро» должно быть символом объединения, а не раздора

«Ядро» должно быть символом объединения, а не раздора
Мысли по итогам публичных слушаний о застройке центральной площади Сургута
Алексей Кучин, депутат думы Сургута Сегодня в 11:05
245 0
Сургуту нужен референдум о ядре центра города

Сургуту нужен референдум о ядре центра города
Общественные обсуждения на два часа поздним вечером в четверг – это несерьезно. Мы же не землю под киоск в каком-нибудь 25 микрорайоне передаем в пользование...
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 09:54
310 2
​Анна Хвостова: Работу в Сургуте сложнее найти бухгалтерам и юристам — на одну такую вакансию претендуют больше десяти человек

​Анна Хвостова: Работу в Сургуте сложнее найти бухгалтерам и юристам — на одну такую вакансию претендуют больше десяти человек
Директор HeadHunter Урал рассказала СИА-ПРЕСС, кого ищут работодатели в Сургуте и как зарабатывать больше средней зарплаты по городу
Лилия Сулейманова 28 февраля в 13:14
460 2

​Сибпромстрой усиливает безопасность своих микрорайонов в Сургуте и Сургутском районе
Анна Калугина 27 февраля в 15:10
733 6
Шесть вопросов к застройке ядра центра Сургута

Шесть вопросов к застройке ядра центра Сургута
В четверг, 28 февраля, в Сургуте пройдут публичные слушания, посвященные застройке ядра центра города. Это касается каждого сургутянина
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 26 февраля в 15:42
1444 26
​Остановка по требованию

​Остановка по требованию
Много говорили и писали про эти «теплые остановки» для Сургута. Прошло достаточно времени — пора сделать обзор
Альберт Исмагилов, постоянный читатель siapress.ru 26 февраля в 09:36
861 15
​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»

​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»
Народный артист России о фильме «Тобол», критике и отношении к своему персонажу
Анастасия Якупова 25 февраля в 15:51
973 17
​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 25 февраля в 15:50
653 0
​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Лилия Сулейманова 25 февраля в 12:44
789 7
​Марш памяти Бориса Немцова в Москве

​Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Прошло четыре года со дня показательного расстрела одного из лидеров оппозиции в ста метрах от Кремля за день до крупной оппозиционной акции. Убийство не раскрыто
Александр Мазурин 25 февраля в 12:32
618 5
Культурная жизнь у нас не замерла

Культурная жизнь у нас не замерла
Мы бы хотели внести ясность в опрометчиво сказанную фразу господином Олегом Владимировым о нашем учреждении
Ванда Болотнова, руководитель МАУ «Городской культурный центр» 25 февраля в 12:23
667 3
Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких

Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких
Ирина Урванцева​, депутат думы ХМАО-Югры 23 февраля в 10:34
884 0
Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг

Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 23 февраля в 10:00
574 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика