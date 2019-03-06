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​Куча автомобилей или один трамвай

Меня очень сильно задевает, что наш город, как видно, не хочет быть красивым и ярким, интересным и притягательным. Люди не хотят делать из него «конфетку», их устраивает, что город остается лишь временным жильем на …дцать лет между молодостью и старостью где-нибудь в родных краях львовщины, средней полосы или курортов Кавказа... А я хочу и поэтому буду продолжать писать о новой архитектуре города, о ботаническом саде и об удобном общественном транспорте. Именно об общественном транспорте мне сегодня хотелось бы поговорить.

Из года в год наш город статистически растет, увеличивается количество личных машин, растет и ширина автомобильных дорог. Некоторые, наверное, помнят, что проспект Мира был маленькой улочкой, а теперь на его месте широченный проспект. И так во всем городе. Но ведь машин становиться еще и еще больше – со всякими «Сити-Моллами» и «Аурами» в наш город теперь съезжается половина округа (я этому рад!) и скоро шестиполосного проспекта Мира тоже будет не хватать. Опять буду расширять – сносить деревья, создавшие небольшой сквер между дорогой и домами.

А может, мы пойдем другим путем, которым уже давно (очень давно!) пошли страны Европы. Этот путь состоит в следующем – ограничение, уменьшение доли личного транспорта в перевозках и всестороннее развитие комфортного, а главное быстрого общественного транспорта. Сразу скажу про ограничения для личного транспорта – без них общественный транспорт людьми не наполнишь – хоть тресни. А ограничения нужны простые – сплошь платные парковки, запрет на стоянку вдоль дорог, и в будущем платный въезд в центр или во весь город.

Мне очень понравилась одна картинка, иллюстрирующая, сколько надо физического места для размещения на городской дороге одинакового количества людей, но использующих разный вид транспорта – «пешеходный» (велосипедный), общественный и личный автомобильный. Личные автомобили, как видно, занимают всю дорогу полностью, а по сути этой дороги для них уже и не хватает. Общественный транспорт уменьшает необходимость ширины автомобильной дороги в несколько раз.

Если дорогу позволительно уменьшить или хотя бы не расширить появляется возможность развивать пространства для пешеходных прогулочных дорожек, велодорожек, скамеек, малых архитектурных форм, небольших сквериков. Это превращает город из одной сплошной автомагистрали в «город для людей».

Критики скажут, что у нас в городе и так есть общественный транспорт, которым все равно никто не пользуется – сургутские автобусы сегодня заполнены только с утра, и то уже не так сильно, как раньше, а днем они вообще ездят пустые. Да, это так. Но ведь нужно посмотреть в корень проблемы – в чем причина отсутствия людей в автобусах?

А они таковы – черепашья скорость, отсутствие комфорта, невнятный график работы, нерешенность вопроса с теплыми остановками зимой и, конечно, отсутствие всяких ограничений для личного транспорта. Из всех вышеперечисленных проблем кое-как стала решаться только одна – строительство теплых остановочных павильонов и то сказать об итогах их эффективности можно будет только через две-три зимы.

Что касается непосредственно общественного транспорта, то из всего этого вороха проблем с можно выделить две самые главные – низкая скорость и невнятный график работы. И если невнятность графика превратить во внятность можно переформатированием графиков работы и установкой мониторов движения транспорта на остановочных павильонах, то решить проблему со скоростью куда сложнее. В развитых странах и даже некоторых российских городах эту проблему решают двумя способами – созданием выделенных полос движения для автобусов, либо строительством внеуличного вида транспорта – трамвая или метро.

Да, да … Я снова о своем трамвае (ну потому, что метро в нашем городе не построят никогда, об этом даже я – сургутский мегамечтатель не могу надеяться). И вот теперь хочу познакомить вас с еще одной картинкой. Она показывает разницу между автобусными, троллейбусными и трамвайными линиями в городе.

Я понимаю, на что первым делом обратят в администрации города и некоторые из вас – это инвестиции, то есть деньги, которые необходимо заплатить для строительства трамвайных линий.

Но, все-таки для начала, давайте, обратим внимание на все пункты сравнения рейтингов автобуса, троллейбуса и трамвая и сделаем один единственный логический вывод – если вы оцениваете, какой из трех видов общественного транспорта наиболее удобен для людей (повторяю «для людей», а не для администрации города), то ответ очевиден – для людей лучшим вариантом является трамвай.

Из картинки любому видно, что автобус – это НЕнадежность, НЕкомфортность, НЕэкологичность, НЕбезопасноть, НИЗКАЯ провозная способность, ВЫСОКАЯ шумность и БОЛЬШИЕ расходы по эксплуатации.

Что же такое в свою очередь современный скоростной трамвай? Это надежность, комфорт, экологичность, безопасность, высокая провозная способность, низкая шумность, низкие эксплуатационные расходы.

По сути, автобус выигрывает у скоростного трамвая только необходимостью небольших инвестиций при организации его движения по дорогам города. Но для кого делают общественный транспорт – для существа по имени «инвестиции», что ли? Нет, его делают для людей. И поэтому главное, что должна делать власть – это на запрос горожан, на самые лучшие практики в мире извернуться и найти так сильно нужные деньги. Что это будет – софинансирование с округом и федерацией, специальное софинансирование части проекта через сбор с населения, концессионное соглашение с бизнесом. Вариантов вагон!

Где построить в городе скоростной трамвай, какие будут маршруты? Я предлагаю организовать его только на центральных улицах города и с одной окраины на другую. Я вижу два магистральных маршрута сургутского трамвая:

Линия №1. Ж/д вокзал – улица Киртбая – проспект Ленина (до Университета) – улица Энергетиков – улица Мелик-Карамова, магазин «Москва».

Линия №2. Ж/д вокзал – улица Киртбая – проспект Ленина (до Сургутнефтегаза) – проспект Мира – проспект Пролетарский – улица Геологическая – магазин «Москва»

Линия №3. (соединяющая) Улица Университетская (соединит линию №1 и №2).

В будущем, наверное, нужно будет их продлевать на запад, восток и юг – то есть туда, куда будет расти город.

И напоследок. Чтобы город жил и в ПОСТнефтяном будущем, нужно иметь мощные «городские якоря» – индустрию переработки, университет и … трамвай. Железный городской транспорт – это еще один якорь, который не даст закрыть город в будущем. Автобусы можно быстро перегнать в новую Мангазею, стальные же рельсы вцепятся в сургутскую землю на века.


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06 марта в 08:56, просмотров: 1280, комментариев: 30


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Комментарии:
tdn
не нравится
06 марта в 09:33
В пост нефтяном будущем тут людей не будет, кого возить то? Ханты и на оленях проедут..
Моби
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06 марта в 09:43
Чувак, не будет никакого постнефтяного будущего
Моби
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06 марта в 09:45
Про общественный транспорт сургутянам - каменты в соседней ветке видел? ЛюдЯм бесплатные места для вёдер подавай, какие там платные парковки и трамваи.

Хотя довольно тупо не понимать, что чем лучше общественный транспорт развит, тем автомобилистам лучше будет ездить по городу
Сергей Б
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06 марта в 10:05
Сергей Антонов это случайно не младший брат Атанаса Атанасова? Размах мысли схож. Не, ну трамвай полюбому реальнее чем метро и даже лучше, чем троллейбус. Лично я за трамвай.

А так-то Сергей Антонов явно не мериканец, где автомобиль сделал Америку. Но и не европеец. Сравнение Сургута, который кроме всего прочего находится в России, с Европой, мягко говоря не очень корректное. Сказал бы просто: товарищи, возродим советскую идею – все на общественный транспорт.

Но вот, общественный транспорт в Сургуте, даже если и трамвай плюсом, и теплые остановочные комплексы, так все равно, зимой в морозы до этих комплексов еще добраться надо, да если еще и с детьми, и от них добраться нужно. Около каждого дома комплекс же не поставишь. Существующие то остановки никак на теплые не заменят. Сразу почему-то вспоминается Анастасия Семихатских, как у нее ляжки на лету мерзли при пользовании общественным транспортом.

Все-таки, куда комфортнее и для здоровья лучше, особенно в зимнею пору, спустится из квартиры в теплый паркинг, сесть в автомобиль и добраться куда надо. Особенно с детьми, которые в Сургуте есть и их никуда не деть. Сургут все-таки молодежный город, а не город пенсионеров.

Короче говоря, наверное, не надо вести себя как дурак, который богу молится. Наверное, надо развивать и общественный транспорт, и трамваи, и жилые дома строить с теплыми паркингами и гаражами, и желательно малоэтажные. И все это в первую очередь, а потом уже грандиозные проекты. Чтобы не получались блеск и нищета в одном флаконе.

Дело за малым, Сургуту срочно требуются городская администрация и депутаты.
beavis
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06 марта в 10:11
От ЖД в центр трамвайная ветка бы очень пригодилась. Утром там жесткач, при том что много домов еще не заселены, а строительство все идет и идет
beavis
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06 марта в 10:12
"Критики скажут, что у нас в городе и так есть общественный транспорт, которым все равно никто не пользуется – сургутские автобусы сегодня заполнены только с утра, и то уже не так сильно, как раньше" Ха-ха, попробуй, проедь
Швондер
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06 марта в 10:36
Мэру не до того. Надо азартными бизнесами своих семейщиков заниматься
Мудрец
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06 марта в 10:39
"Чтобы город жил и в ПОСТнефтяном будущем". В постнефтяном будущем Сургут обезлюдеет. И не нужен будет ни трамвай, ни парковки.)) Все уедут отсюда.
beavis Мудрец
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06 марта в 11:17
В общем в школы и сады можно не акладываться, а жить здесь и сейчас?
Миледи
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06 марта в 11:19
Хорошо, но, к сожалению, не выполнимо в нашем случае. У нас же люди по менталитету своему потребители. Им плевать на всех и на вся, было бы самим комфортно. А дальше здесь хоть трава не расти. Тут правильно выше заметили, достаточно заглянуть в соседнюю ветку, чтобы все понять. Люди не готовы ногами ходить, у нас нынче малоимущие, судя по комментариям, куска хлеба не доедают, лишь бы на машине детей в школу отвезти. В какую-то очень далекую школу. С нашими-то расстояниями. Сургут был и останется городом временщиков. К сожалению.
Моби
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06 марта в 12:21
ахаха, опять типичные коменты, про круглогодичные морозы и пятерых детей развести; чо вы чешете- утром в пробке по одному человеку сидит в машине, большинство детей возле дома в школу ходит (и да, для неумных - будь хороший общественный транспорт - НЕ придется везти ребенка, сам с комфортом доедет, если надо).
Моби Сергей Б
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06 марта в 12:23
"А так-то Сергей Антонов явно не мериканец, где автомобиль сделал Америку. Но и не европеец." - нормальные города уже признали эту ошибку и развивают общественный транспорт. Ну и некорректно сравнивать америку с субурбией и провинциальный городишко, который за час пешком от края до края, и в котором тела жителей вахтовым автобусом утром перемещают без проблем
Сергей Б Моби
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06 марта в 12:49
Ну тебе там в колхозе под Воронежем после стакана самогона видней как в Сургуте надо жить.
Dochimacho
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06 марта в 13:24
Я поддержу автора, трамвай в Сургуте многие дорожные коллапсы бы решил. Но, личные авто людям НУЖНЫ! К примеру, дачники, которые бесконечно что-то возят на дачу. Общественным транспортом не наездишься. Так, на моем 10 летнем авто всего 36000 намотано. Езжу Тундрино, Тюмень и промзоны всякие если нужно. Да, Победит 1. То есть в булошную на авто не езжу и стараюсь пешком ходить больше. Но от авто я не могу позволить себе отказаться с любым уровнем развития общественного транспорта.
Моби Dochimacho
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06 марта в 13:37
никто у вас не отбирает ваши авто. Речь о том, что власти должны улучшать общественный транспорт и люди сами будут от поездок на личном транспорте отказываться.
Вот только власти не делают этого
Моби Сергей Б
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06 марта в 13:39
"Ну тебе там в колхозе под Воронежем после стакана самогона видней как в Сургуте надо жить." - чудак человек - а разве плохо, когда есть с чем сравнивать?
Сергей Б Моби
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06 марта в 14:04
Русский самогон с мериканским виски? Ну и как?..
Моби Сергей Б
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06 марта в 14:11
откуда у тебя в сургуте мериканский виски-то
Dochimacho Моби
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06 марта в 15:04
Марфа-ключница сварила. Анисовый
Мудрец Моби
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06 марта в 15:05
Американский виски (бурбон) свободно продается в алкомагазинах) Сургута. Пока, во всяком случае.
Моби
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06 марта в 15:14
ну, вот, а ещё говорят плохо живется им там, денег на платные паркинги не хватает - а на мериканские виски хватает
Сергей Б Моби
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06 марта в 15:18
Получается лучше, чем в Воронеже. Только не единым виски жив человек. В случае с Воронежем – не единым самогоном. Или у вас в Воронеже не так?
Моби Сергей Б
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06 марта в 15:41
чойта - и самогон, и виски ровно в тех же алкомагазинах за ту же цену.
А ещё - если по теме статьи - платные парковки в центре, платный паркинг во дворе, и куча дворов, в том числе старых в центре - с заборами и шлагбаумами, чтобы умники с соседних дворов свой хлам не ставили.

Но с общественным транспортом та же беда - дофига еще вскяих маршруток и - о, ужас, ПАЗиков
Едкий Шнырь
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06 марта в 16:02
Идея трамвая/троллейбуса не нова, по-моему. Вроде еще при Сидорове это обсуждалось. Но! При нынешнем состоянии дел - создание "выделенки" для маршрутного транспорта и ЛЕГАЛЬНОГО! ЛЕГАЛЬНОГО такси - отчасти решит транспортную проблему. Плюс - борьба с теми, кто "я паркуюсь как хочу", ограничение въезда автотранспорта в центр. Это будет как в свое время в Москве. Там тоже сначала ругали Собянина, но ничего - привыкли - стали пользоваться каршерингом, такси и общественным транспортом. Конечно, сравнивать Сургут и Москву несколкьо некорректно, но как есть
Моби Едкий Шнырь
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06 марта в 16:09
так у нас нет четко выделенного центра, чтоб туда поток людей был - наоборот, из центра по всяким сургутнефтегазам разъезжаются.
Даже нет нигде мест, где платную парковку можно было бы ввести.
Надо автобусы хорошие покупать и маршруты грамотно сделать.
Dochimacho
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06 марта в 17:21
кстати, убрать из центра вахты промпредприятий. С утра и вечером масса автобусов по центральным улицам города
Аванес Dochimacho
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06 марта в 22:09
неправильно. закроете вахты на улицу хлынут тысячи личных авто
Аванес
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06 марта в 22:10
Весеннее обострение, второй атанасов
Мономах Сергей Б
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07 марта в 23:32
Извращенец! Про ляжки поменьше фантазируй!
Сергей Б Мономах
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08 марта в 10:26
Кому искусство, а кому извращение. Зависит от того, кулюторный человек или извращенец. Вот Зеус тебя щас идентифицирует, а пацаны из СК кулюторно попросят признаться.

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