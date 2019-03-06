​Куча автомобилей или один трамвай

Меня очень сильно задевает, что наш город, как видно, не хочет быть красивым и ярким, интересным и притягательным. Люди не хотят делать из него «конфетку», их устраивает, что город остается лишь временным жильем на …дцать лет между молодостью и старостью где-нибудь в родных краях львовщины, средней полосы или курортов Кавказа... А я хочу и поэтому буду продолжать писать о новой архитектуре города, о ботаническом саде и об удобном общественном транспорте. Именно об общественном транспорте мне сегодня хотелось бы поговорить.

Из года в год наш город статистически растет, увеличивается количество личных машин, растет и ширина автомобильных дорог. Некоторые, наверное, помнят, что проспект Мира был маленькой улочкой, а теперь на его месте широченный проспект. И так во всем городе. Но ведь машин становиться еще и еще больше – со всякими «Сити-Моллами» и «Аурами» в наш город теперь съезжается половина округа (я этому рад!) и скоро шестиполосного проспекта Мира тоже будет не хватать. Опять буду расширять – сносить деревья, создавшие небольшой сквер между дорогой и домами.

А может, мы пойдем другим путем, которым уже давно (очень давно!) пошли страны Европы. Этот путь состоит в следующем – ограничение, уменьшение доли личного транспорта в перевозках и всестороннее развитие комфортного, а главное быстрого общественного транспорта. Сразу скажу про ограничения для личного транспорта – без них общественный транспорт людьми не наполнишь – хоть тресни. А ограничения нужны простые – сплошь платные парковки, запрет на стоянку вдоль дорог, и в будущем платный въезд в центр или во весь город.

Мне очень понравилась одна картинка, иллюстрирующая, сколько надо физического места для размещения на городской дороге одинакового количества людей, но использующих разный вид транспорта – «пешеходный» (велосипедный), общественный и личный автомобильный. Личные автомобили, как видно, занимают всю дорогу полностью, а по сути этой дороги для них уже и не хватает. Общественный транспорт уменьшает необходимость ширины автомобильной дороги в несколько раз.

Если дорогу позволительно уменьшить или хотя бы не расширить появляется возможность развивать пространства для пешеходных прогулочных дорожек, велодорожек, скамеек, малых архитектурных форм, небольших сквериков. Это превращает город из одной сплошной автомагистрали в «город для людей».

Критики скажут, что у нас в городе и так есть общественный транспорт, которым все равно никто не пользуется – сургутские автобусы сегодня заполнены только с утра, и то уже не так сильно, как раньше, а днем они вообще ездят пустые. Да, это так. Но ведь нужно посмотреть в корень проблемы – в чем причина отсутствия людей в автобусах?

А они таковы – черепашья скорость, отсутствие комфорта, невнятный график работы, нерешенность вопроса с теплыми остановками зимой и, конечно, отсутствие всяких ограничений для личного транспорта. Из всех вышеперечисленных проблем кое-как стала решаться только одна – строительство теплых остановочных павильонов и то сказать об итогах их эффективности можно будет только через две-три зимы.

Что касается непосредственно общественного транспорта, то из всего этого вороха проблем с можно выделить две самые главные – низкая скорость и невнятный график работы. И если невнятность графика превратить во внятность можно переформатированием графиков работы и установкой мониторов движения транспорта на остановочных павильонах, то решить проблему со скоростью куда сложнее. В развитых странах и даже некоторых российских городах эту проблему решают двумя способами – созданием выделенных полос движения для автобусов, либо строительством внеуличного вида транспорта – трамвая или метро.

Да, да … Я снова о своем трамвае (ну потому, что метро в нашем городе не построят никогда, об этом даже я – сургутский мегамечтатель не могу надеяться). И вот теперь хочу познакомить вас с еще одной картинкой. Она показывает разницу между автобусными, троллейбусными и трамвайными линиями в городе.

Я понимаю, на что первым делом обратят в администрации города и некоторые из вас – это инвестиции, то есть деньги, которые необходимо заплатить для строительства трамвайных линий.

Но, все-таки для начала, давайте, обратим внимание на все пункты сравнения рейтингов автобуса, троллейбуса и трамвая и сделаем один единственный логический вывод – если вы оцениваете, какой из трех видов общественного транспорта наиболее удобен для людей (повторяю «для людей», а не для администрации города), то ответ очевиден – для людей лучшим вариантом является трамвай.

Из картинки любому видно, что автобус – это НЕнадежность, НЕкомфортность, НЕэкологичность, НЕбезопасноть, НИЗКАЯ провозная способность, ВЫСОКАЯ шумность и БОЛЬШИЕ расходы по эксплуатации.

Что же такое в свою очередь современный скоростной трамвай? Это надежность, комфорт, экологичность, безопасность, высокая провозная способность, низкая шумность, низкие эксплуатационные расходы.

По сути, автобус выигрывает у скоростного трамвая только необходимостью небольших инвестиций при организации его движения по дорогам города. Но для кого делают общественный транспорт – для существа по имени «инвестиции», что ли? Нет, его делают для людей. И поэтому главное, что должна делать власть – это на запрос горожан, на самые лучшие практики в мире извернуться и найти так сильно нужные деньги. Что это будет – софинансирование с округом и федерацией, специальное софинансирование части проекта через сбор с населения, концессионное соглашение с бизнесом. Вариантов вагон!

Где построить в городе скоростной трамвай, какие будут маршруты? Я предлагаю организовать его только на центральных улицах города и с одной окраины на другую. Я вижу два магистральных маршрута сургутского трамвая:

Линия №1. Ж/д вокзал – улица Киртбая – проспект Ленина (до Университета) – улица Энергетиков – улица Мелик-Карамова, магазин «Москва».

Линия №2. Ж/д вокзал – улица Киртбая – проспект Ленина (до Сургутнефтегаза) – проспект Мира – проспект Пролетарский – улица Геологическая – магазин «Москва»

Линия №3. (соединяющая) Улица Университетская (соединит линию №1 и №2).

В будущем, наверное, нужно будет их продлевать на запад, восток и юг – то есть туда, куда будет расти город.

И напоследок. Чтобы город жил и в ПОСТнефтяном будущем, нужно иметь мощные «городские якоря» – индустрию переработки, университет и … трамвай. Железный городской транспорт – это еще один якорь, который не даст закрыть город в будущем. Автобусы можно быстро перегнать в новую Мангазею, стальные же рельсы вцепятся в сургутскую землю на века.