​Нью-Васюки

По поводу планов застройки (проекта комплексного освоения) ядра центра Сургута. Ах, торгово-развлекательный центр на 30 тыс. кв. м., ах, отель в 30 этажей! Ужас-ужас. Напомню, что проект, пусть и многократно переосмысленный и доработанный, нависает над ядром этого самого центра аж с 2005 года. Жуткая тень, не правда ли? Чего под ней только не происходило.

Старый эскиз застройки ядра центра Сургута

Газовики, например, успели запроектировать, отселить часть частного сектора, построить и покинуть доминирующее ныне в ядре центра здание. А тень 30-этажного отеля, не то «Хилтона», не то «Марриотта», продолжает нависать все эти годы.

К чему это я? Кому надо, тот делает. А отель, видимо, не «надо», и это, признаться, грустно. Потому что хороший большой сетевой отель Сургуту объективно не помешает. Не обязательно 5 звезд, можно и 4, у того же «Хилтона» и «Марриота» для этого есть форматы «ДаблТри» и «Кортъярд». Чтоб и командировочному приткнуться, и туристу, и спортсмену, и членам официальных делегаций не стыдно, и вполне можно если не на 30, то на 20 этажей замахнуться.

Жаль только некому замахиваться. Для такого строительства нужны инвестиции, для инвестиций нужен благоприятный климат и понимание перспективности рынка, бизнес-план долгосрочной окупаемости и извлечения прибыли. Это целый огромный геморрой в ядре центра города, который, скажу по секрету, на самом деле никому не нужен.

С одной стороны – вот он, рынок. Сургут – вполне себе динамично развивающийся город, с растущим населением, таких в России не так много. Спрос на разумное предложение в гостиничном бизнесе будет в обозримом будущем. С другой стороны – перспективы сырьевой столицы утыкаются, как ни крути, в определенный горизонт, есть разного рода риски. Вот и получается, что на бумаге отель живет в Сургуте уже лет двадцать, а на практике вряд ли будет построен.

Поэтому, рисуйте, господа, смело! Отель нужен. Если заняться поиском инвестора – может, что и выгорит. И это, знаете, будет определенной лакмусовой бумажкой, показателем того, что город еще ого-го, интересен кому-то. Не как Дубай, где не знают, куда еще отели воткнуть, а как Сургут, где давайте хотя бы один присобачим.

То же самое, с поправкой на специфику, можно сказать о ТРЦ в ядре центра. Его время, разумеется, давно прошло. Появись он тут в 2005-м, 2010-м, 2012-м – эх, была бы ложка к обеду. Понятное дело, с облагороженным окружающим пространством за счет инвестора, с многоярусной парковкой, может быть – с обустройством набережной за те же деньги. Задача города как раз в этом и заключается – продать застройщику лакомый кусок земли под удобоваримые нужды с нагрузкой в виде окружающей красоты за его счет.

В 2005-м никакими «Сити-Моллами» и «Аурами» в Сургуте и не пахло. Сноси частный сектор, переселяй диспансер, решай вопросы с «баней» – на тот момент офисом «СИА-ПРЕСС», – и вперед, кто раньше встал, того и тапки. Сейчас перспективы гораздо более сомнительные, но все же – ядро центра! Дай хороший проект, наполни его востребованным функционалом, обустрой пешеходные зоны, реши вопрос с парковкой… Вложи, одним словом, миллиарды – и будет тебе счастье.

Почти за 15 лет никто даже не рыпнулся. А если и попытался, мы об этом ничего не знаем. Каковы шансы, что где-то по планете Земля бродит мечтательный инвестор с оттопыренным карманом (и это явно не Кандаков) и только и ждет, когда в Сургуте нарисуют очередной вариант проекта комплексного освоения ядра центра, чтобы нарисоваться самому и воплотить? Вот-вот.

Поэтому, расслабьтесь, господа-товарищи. Пусть себе утверждают (или не утверждают) очередной план с красивыми высокими зданиями, закрывающими горизонт. Будет хоть что показывать иностранным делегациям. В реальной жизни вопрос стоит так – переедет администрация Сургута в здание Газпром переработки или не переедет? Вот это на самом деле интересно. А также волнует судьба парковки напротив.

P.S. С эстакадой, идущей через парк, отдельная история. Ее, конечно же, не должно быть даже на картинках.

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