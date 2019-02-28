​Ядро – это солнечное сплетение Сургута

Ровно 25 лет назад, в 1994 году, А. Л. Сидоров, тогдашний любимый всеми мэр Сургута, на встрече с нашей редакцией назвал своим приоритетом комплексное освоение ядра центра города, то бишь территорию от бульвара Свободы (на севере) до стрелки трех рукавов реки Сайма (на юге). Я помню, как Сидорову хотелось на схеме показать, что и где будет построено, а карты города, как у него в кабинете на стене, у нас, разумеется, не было, и мы впопыхах нашли туристическую бумажную, которую продавали в каждом киоске печати, прикололи ее кое-как скрепками к шторам в моем кабинете, и так вот обеспечили мэру наглядный материал.

Он еще мучился от того, что карта больно уж мелкая, и детали на ней не очень-то вырисовывались. А если учесть, что вместо указки он пользовался 30-сантиметровой деревянной линейкой, которую, найдя где-то в ящиках своего стола, я ему всучил, лишь бы он мог хоть как-то работать, то презентация будущего ядра выглядела не просто скомкано, но и нелепо. Настроенный воодушевленно (у Сидорова это ядро и впрямь было идеей фикс, он о нем говорил раз за разом, кажется, половину своего бесконечного двадцатилетнего правления), мэр водил широкой линейкой по маленькой туристической карте Сургута, рассказывая о будущих стройках, парках и набережных, но к концу встречи он сник, устав каждый раз на непривычно мелком масштабе выискивать точки будущих градостроительных побед.

Вот как не задалось с первого раза с презентацией ядра, так и идет боком все, что с ним связано, уже, страшно представить, четверть века.

Много лет спустя, когда мы уже достраивали СИА-ПРЕСС ЦЕНТР, я привел нового главу Сургута Д. В. Попова на крышу здания и показал ему «вид сверху» всей этой территории. Он долго, минут пять, стоял молча, смотрел, и вдруг произносит:

– Это что, центр города?!

Попов выл явно обескуражен. Вид с 25-метровой высоты на самый главный участок Сургуте, действительно, не очень. Покосившиеся избушки, шиферные крыши нескольких потертых трехэтажных зданий, свалки мусора, грязь, везде грязь... Я ему, недавно заступившему на должность главы, тогда сказал: войдите в историю, сделайте это своим проектом, оставьте после себя след, как это сделал в Тюмени Собянин, перестроивший центр из такого же убого пустыря в замечательное общественное пространство...

Д. В. Попов задумался (как мне показалось), но и тогда вопрос развития территории не сдвинулся с мертвой точки.

Что, собственно, в активе?

Университет и площадь с храмом перед ним. Берегоукрепление, начатое и брошенное. Дамба в устье с Бардаковкой. Офис Тюменьэнерго. Офис Газпрома. Маленькая набережная без начала и конца у того же Газпрома. Офис, простите, это чистое совпадение, СИА-ПРЕСС. Все. Из списка заслуга городских властей – только дамба, набережная (брошенная) и университет. Остальные объекты – частные инвестиции и инициативы, зачастую (как наш случай) осуществленные «не благодаря, а вопреки».

Почти тогда же, когда А. Л. Сидоров презентовал свое видение ядра центра Сургута, два начинающих строителя-предпринимателя Николай Сторожук и Сергей Кандаков нарисовали свой эскиз застройки территории. Согласно их проекту, так же нереализованному, на пространстве между бульваром Свободы (нынешний СИА-ПРЕСС Центр) и улицами Университетская-Энгельса (нынешний Газпром) должны были возникнуть огромный торгово-развлекательный комплекс в окружении многоэтажного жилого комплекса (предтеча кандаковского «Сити-Молла» и сибпромстроевского домостроения). Нашлось в их проекте место небольшой площади и скверам, а также набережной вдоль Саймы. Проект был смелый и, несмотря на повсеместное негативное отношение к большим магазинам в центре города, почти разумным. Во многих городах существуют торговые зоны в центре – главное, насколько умно это реализовать.

Впрочем, ему не суждено было осуществиться: то ли из-за малой площади озеленения и общественных зон и большой застройки жильем (а это действительно плохо), то ли из-за неспособности чиновников вступать дело и вести содержательные переговоры с инвесторами (лично я думаю – второе. Когда это чиновников сдерживали такие аргументы, как малая площадь парков и скверов?).

Но самое смешное в том, что кандаковско-сторожуковский эскиз остался в недрах архитектурного ведомства, да так и красуется на планшетах в его кабинетах все эти годы. В этом эскизе нет уже ни смысла, ни экономики, но так случилось, что это – единственное, чем хоть как-то можно подтвердить наличие у властей хоть какого-то видения территории. Департамент архитектуры, правда, еще при Попове, что-то нарисовал нового, но – в основном касаемо непосредственного ядра, то есть зоны вокруг университета. Рисунки эти, однако, именно что рисунки: лишь бы продемонстрировать «градостроительную» деятельность.

Не исключаю, что недавний шум вокруг «торгово-развлекательного центра» от СИА-ПРЕСС до Газпрома возник из-за того, что ДАиГ до сих пор оперирует вилами на воде писанными эскизами четвертьвековой давности.

Так что же должна из себя представлять территория, называемая ядром центра города (еще она в соответствие с градостроительным планом именуется квартал номер 6)?

Давайте просто. Чего там не должно быть ни в коем случае?

Там не должно быть жилья. Ни многоэтажного, ни малоэтажного.

Там не должно быть торгово-развлекательного центра наподобие «Сити-Молла» или «Ауры».

Там не должно быть автозаправок, автосалонов и шиномонтажек.

Там не должно быть культовых сооружений.

А теперь – чем должно быть наполнено пространство квартала номер 6?

Красивой пешеходной набережной по обоим берегам Саймы от Дворца бракосочетаний до университета.

Очищенной и наполненной водой Саймой – с активным досугом и летом (лодочки, катамараны), и зимой (каток, лыжи, горки).

Большим парком с лужайками, пешими и велодорожками вдоль улицы Ленина от бульвара Свободы до улицы Университетской.

Кедровой аллеей вдоль реки, проект которой предложил В. А. Браташов.

Городским культурным центром – не реконструированным бывшим ДК «Строитель», а настоящим и главным конгресс-центром минимум на 2 000 мест, обеспечивающим гастроли звезд по доступным входным билетам. Как идея: конгресс-центр в виде широкого моста через Сайму в районе улицы Боровая – в сторону сквера Старожилов (при условии расчистки территории о морга, разумеется).

Возможно, отелем уровня 4-5 звезд международной сети.

Это неполный набор, он, разумеется, ущербен в силу экономической ситуации в стране и регионе. Но он, при всем при том, демонстрирует принципиальный подход, который заключается в том, что ядро центра Сургута – это последняя нетронутая земля в городе, которую можно и нужно превратить в лучшее и любимое населением рекреационное пространство. Ведь недаром эта земля называется ядром. Центр притяжения, центр жизни, центр энергии. Как ядро Земли дает планете энергию жизни, так и ядро любого хорошего города обеспечивает его «зарядом бодрости». Слава богу, что в Сургуте, несмотря на многие градостроительные просчеты и ошибки, до сих пор сохраняется перспектива обустроить его центр, его «солнечное сплетение» разумно и на службу многим будущим поколениям.

Сегодняшний центр главного нефтедобывающего города страны убог и контрастен. Храм науки соседствует с бедностью и разрухой, хаотично возникшие офисы градообразующих компаний находятся в окружении полуразвалившихся домов

А могло бы ядро одного из лучших городов страны выглядеть так: на месте снесенных деревяшек и морально и физически устаревших зданий — общественные пространства в виде скверов, лужаек, дорожек, выставочных и культурных павильонов, мест для долгого уличного препровождения... Например, вместо готовой к сносу КНС можно устроить небольшой амфитеатр для каких-то акций или просто для ребят, экспериментируюших с музыкой...

...конгресс-центр в виде огромного планера, перекинувшего с одного берега Саймы на другой...

...задача города — объединить в одно рекреационное общественное пространство территорию от скверов Воинов-интернационалистов и Старожилов до стрелки перед университетом. Использовать все данные природной уникальные возможности разбить один из лучших в стране городских парков, ведь здесь есть и вековой лес, и река, и пространство.