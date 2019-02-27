​Сибпромстрой усиливает безопасность своих микрорайонов в Сургуте и Сургутском районе

Четыре жилых комплекса: три в Сургуте и один в Сургутском районе обеспечены системами видеонаблюдения. На въездах в два из этих ЖК действуют шлагбаумы.

Системами видеонаблюдения в Сургуте обеспечены около тридцати домов - ЖК «Дорожный», «Северное сияние», территория двух высоток на ул. Гагарина, а также придомовая территория в пос. Солнечный (Сургутский район) по ул. Советской.

"Главная цель, которой мы руководствовались, внедряя этот сервис – безопасность людей. Теперь с любого устройства можно посмотреть, что происходит во дворе, причем фактически без «слепых зон». Согласитесь, удобно, когда вы в любой момент времени, даже находясь на работе, можете посмотреть, чем ваш ребенок занят на прогулке, - рассказывает директор «СПС-логистик» Олег Миненков. – Люди сами придумали и дополнительный функционал новому сервису. И очень активно его используют. Перед тем, как заезжать на придомовую территорию, смотрят - где конкретно есть свободные парковочные места".

Большую пользу системы видеонаблюдения получили и управляющие компании, обслуживающие жилфонд. В том числе – экономическую. Сократились издержки на бензин: специалистам УК больше не надо ездить по микрорайонам с ревизией.

"Камеры очень высокого разрешения. Руководству управляющей компании прекрасно видно, насколько тщательно выполнил свою работу дворник, вывез ли подрядчик мусор, не случилось ли вандализма и так далее", - поясняет Миненков.

«СПС-логистик» реализовал проект совместно с ООО «Реновация». За оборудование жильцы не платили: все затраты по проекту несут заказчик и подрядчик.

Пока воспользоваться сервисом можно на сайте управляющих компаний, обслуживающих ЖК. Но уже подходит к завершению разработка мобильных приложений для операционных систем Android и iOS. Решается и вопрос доступа к видеоархиву: чтобы жители могли им пользоваться самостоятельно. Пока получить данные с камер видеонаблюдения можно через администраторов сайта УК «Система» - ООО «СПС-логистик».

Абонентская плата за весь комплекс услуг составляет всего 200 рублей с одной квартиры: 80 рублей стоит услуга «видеонаблюдение», 80 рублей домофония, 40 рублей - шлагбаум.