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​По-прежнему ей снится школа

Хочется написать об одном замечательном человеке, об Учителе с большой буквы — Юлии Семеновне Плехановой. 3 марта ей исполнится 86 лет. За плечами взлеты, падения, радость от врученных медалей, гордость за свою 5 школу (которая была на улице Артема), в которой проработала до 1986 года, пока здание не отдали под педагогическое училище.

Иду к Юлии Семеновне с огромным трепетом и любовью. Я не училась у нее, но на всю жизнь запомнила ее уроки литературы, которые она заменяла вместо заболевшего учителя. С каким упоением, любовью она преподносила нам поэта Некрасова. Еще раз убеждаешься, что учителем может быть не каждый. Это настоящее призвание. Мы мысленно с Юлией Семеновной переносимся в те далекие школьные годы. Удивительно, но она помнит все имена, фамилии своих учеников!

Мы — ученики 5 школы на Артема, ее очень боялись, обожали, любили. Строгий завуч, всегда все видела, все замечала. Знала про всех все, кто чем живет, чем дышит. Откуда? До сих пор загадка. Боже упаси, придешь в школу в короткой юбке, да еще с накрашенными глазами с сережками в ушах — лучше на глаза не попадаться!

Юлия Семеновна всегда умела дать урок жизни каждому из нас.

Кредом ее жизни было и остается: «Живи и вкладывайся без остатка, старайся больше знать, не жалуйся, не завидуй, не ходи против совести, старайся быть добрым и великодушным». Именно так нас воспитывала в школе Юлия Семеновна, и даже, когда я уже пришла работать учителем, она как директор школы, никогда не делала никаких скидок. Требовательна к себе, требовательной была и к нам. Ежедневный труд в любых ситуациях, не терять себя, не разменивать на мелочное – так держала Юлия Семеновна. Добивалась успехов своим трудом, никогда не льстила, пресекая это качество в других.

Я вернулась работать в свою родную пятую школу, где Юлия Семеновна была директором. Первое, что мне она сказала: «Научишься работать в этом возрасте в старших классах, значит ты состоялась, как учитель». Если она улыбалась, то ее улыбка согревала сердце, и как бы была стимулом, хотелось делать, делать еще больше, побеждать, добиваться, преодолевать. Не смотря на всю свою загруженность директора, моим наставником была она и Путилова Гетта Александровна (преклоняюсь перед вами и желаю здоровья). К нам, молодым, Юлия Семеновна была особенно внимательна. Успела выслушать, посочувствовать, направить. В педагогике, говорила она, нет места лодырям и урокодателям!

Мы не боялись идти к ней со своими идеями, предложениями — знали, что нас поймут и поддержат. Глаза ее сразу загорались, быстро вникала в курс дела, предлагала, как лучше провести то или иное мероприятие. Уходили из кабинета директора окрыленными, с новыми идеями.

Основу жизни любого человека составляет проблема нравственности, любви, долга и чести. Вся жизнь Юлии Семеновны Плехановой посвящена решению этих проблем, ненавязчиво этого она добивалась от своих учеников и от нас, молодых специалистов. Юлия Семеновна всегда говорила, что потеря чести — это падение моральных устоев. Только когда мы стали взрослыми, самостоятельными, сами работаем учителями, поняли, что она сама воплощение добра и бескорыстия в общении с другими, и ее счастье — это школа, ученики, которым она посвятила более 40 лет.

Благодарю судьбу, что именно такой педагог-наставник был в моей жизни.

Я стала Почетным работником общего образования РФ, получила Грант Президента РФ, главный итог— присвоение мне звания Заслуженного учителя РФ. Юлия Семеновна! Все это благодаря вам, вашей вере в меня и в мои силы.

«Мне почти каждый день снится школа, я веду уроки русского языка и литературы. Просыпаюсь, мне так легко на душе, хочется жить дольше», — говорит Юлия Семеновна.

Милая наша Юлия Семеновна! Здоровья, такой же неутолимой энергии! Пусть ваши внуки, родные и близкие радуют вас. А мы — ваши выпускники, учителя 5 школы на улице Артема, всегда будем с вами


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27 февраля в 15:02, просмотров: 711, комментариев: 1


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Комментарии:
ВИЛ
не нравится
03 марта в 21:32
Милая наша Юлия Семеновна! Здоровья, такой же неутолимой энергии! Пусть ваши внуки, родные и близкие радуют вас. А мы — ваши выпускники, учителя 5 школы на улице Артема, всегда будем с вами
- присоединяюсь,
Ваш сосед и ученик
А на фотке знакомые лица, Ирка Тужилкина и Ленка Усачева!
девченки вам тоже привет!

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