Сургутские власти планируют исключить из проекта застройки ядра центра города гостиницу и огромный торгово-развлекательный центр. По крайней мере, такую позицию представители администрации высказывают в кулуарных обсуждениях грядущих публичных слушаний (они состоятся, напомню, сегодня, 28 февраля, в 18.00, в зале заседаний думы Сургута). Вроде как властям нужно оттолкнуться от какого-то базового документа, который планирует ядро центра города, и единственное, что у них есть — это старый проект, в котором прописаны крупные бизнес-объекты. Вот их и планируют оттуда убрать.

Посмотрим, что из этого получится. Но вслед за депутатом думы Сургута Алексеем Кучиным добавлю еще вопрос к застройке ядра центра города. Он очень простой: почему общественные слушания о судьбе такой принципиально важной территории готовились в обстановке строжайшей секретности?

Чтобы найти новость об этих слушаниях на сайте администрации Сургута нужно было с главной страницы перейти в раздел «Новости подразделений», затем в «Строительство», и там увидеть опубликованные 8 февраля материалы. Наши внимательные комментаторы отметили, что ни одного упоминания о слушаниях не было ни на главной странице портала администрации города, ни в соцсетях главы, нигде. Хотя, например, выборы объекта для благоустройства (проходящие даже не в сети, а в учреждения МКУ «Наш город») нашли свое место среди «первополосных» новостей на admsurgut.ru. Неужто это важнее, чем ядро центра города?

Более того, материалы к слушаниям о ядре опубликованы в таком виде, что разобраться в них могут, наверное, не более ста человек во всем городе. Попробуйте себя, получится ли у вас осознать, о чем будет идти речь на этих слушаниях и каковы планы относительно ключевой территории Сургута?

Даже если бы в этих документах речь шла о самом лучшем и передовом проекте модернизации ядра центра города, созданном лучшими архитекторами мира – в нынешнем виде это никто бы не смог оценить.

В свою очередь, любая подобная скрытность немедленно начинает вызывать вопросы и подозрения. Было бы правильно, если бы городская администрация за месяц начала готовить общественность к слушаниям, заранее опубликовала бы не только «проектно-сметную документацию» на птичьем языке, а еще внятные и детальные картинки, которые может разобрать любой желающий.

Так или иначе, сегодняшние слушания не должны поставить точку в судьбе ядра центра города. Они должны стать началом большого общественного обсуждения — как будет выглядеть этот район. Дискуссия вокруг ботанического сада и модернизации парка «За Саймой» научила и наши власти, и сургутян, что обсуждать подобные вопросы можно и нужно. Так что вперед.