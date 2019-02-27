​Все через программу

Когда этот материал выйдет в свет, сургутяне уже определятся, что надо благоустраивать в городе в первую очередь. Напомню, в течение февраля горожанам было предложено выбрать в два этапа один-единственный объект, который в первоочередном порядке попадет в программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы».

После первого этапа голосования в финал, прошедший 26 февраля, вышли мост в сквере Старожилов, исторический парк «Россия – моя история», главная площадь, она же пустырь в районе главного корпуса СурГУ и парк «Кедровый лог». Выбрать надо что-то одно, выбор уже сделан, я его пока не знаю (пишу как раз 26 февраля), но это и неважно, не об этом речь.

Понятно, что денег ограниченное количество, что их решили сконцентрировать на одном участке и довести до ума – в первую очередь. Потом будет вторая, третья, глядишь, к 2030-му году и до моста через Сайму доберутся. Хорошо, что обратились к жителям за советом, жаль, что не все в рабочий день до пунктов работы с населением МКУ «Наш город» добрались (там шло голосование). Но меня больше задевает другое.

Несоответствие замаха выхлопу.

Программа «Формирование комфортной городской среды», да еще на «2018-2030 годы» – звучит-то как! Солидно, масштабно, перспективно. А на выходе – выберите, граждане, где вам плиточку положить, лавочки поставить с фонарями, только скромнее, можно одно желание на двоих, как говорил товарищ Сатанеев в известном фильме. Либо тут, либо тут, а потом, может, и там, но до 2030 года.

По мне так честнее было бы молча, без программ, привести в божий вид так называемое ядро центра – хотя бы. Для начала. Ведь благоустройство, сиречь формирование комфортной городской среды, – это одно из основных направлений работы городских властей, по умолчанию, безо всяких специальных программ. Как вывоз мусора, как организация городского транспорта, как образование и т.д. Нет?

Или сейчас все через программы? «Формирование чистых мусорных контейнеров на 2019-2030 годы», даю идею. Схема та же. Уважаемые горожане, какие именно контейнеры мы будем очищать в отчетном периоде? Можно поэтапно. На все денег не хватит, голосуем, товарищи. Отопление зимой – выбираем, где топим. В первую очередь. Голосуем, куда автобусы должны ходить. Какими лекарствами насморк лечить? В каких школах учителей оставить?

Отсутствие средств при наличии креативного мышления с использованием демократических ценностей способны творить настоящие чудеса.

И да, думаю, люди выбрали главную площадь – это ж лицо города, как не крути. Или «Кедровый лог». Я бы выбрал мост через Сайму, честное слово, ибо площадь – тупиковая, там нет естественного трафика, а «Кедровый лог» еще лет пять-десять продержится. Парк «Россия – моя история» я, признаться, не очень понимаю. Как будет следующее голосование, сообщите.