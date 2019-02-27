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​Все через программу

Когда этот материал выйдет в свет, сургутяне уже определятся, что надо благоустраивать в городе в первую очередь. Напомню, в течение февраля горожанам было предложено выбрать в два этапа один-единственный объект, который в первоочередном порядке попадет в программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы».

После первого этапа голосования в финал, прошедший 26 февраля, вышли мост в сквере Старожилов, исторический парк «Россия – моя история», главная площадь, она же пустырь в районе главного корпуса СурГУ и парк «Кедровый лог». Выбрать надо что-то одно, выбор уже сделан, я его пока не знаю (пишу как раз 26 февраля), но это и неважно, не об этом речь.

Понятно, что денег ограниченное количество, что их решили сконцентрировать на одном участке и довести до ума – в первую очередь. Потом будет вторая, третья, глядишь, к 2030-му году и до моста через Сайму доберутся. Хорошо, что обратились к жителям за советом, жаль, что не все в рабочий день до пунктов работы с населением МКУ «Наш город» добрались (там шло голосование). Но меня больше задевает другое.

Несоответствие замаха выхлопу.

Программа «Формирование комфортной городской среды», да еще на «2018-2030 годы» – звучит-то как! Солидно, масштабно, перспективно. А на выходе – выберите, граждане, где вам плиточку положить, лавочки поставить с фонарями, только скромнее, можно одно желание на двоих, как говорил товарищ Сатанеев в известном фильме. Либо тут, либо тут, а потом, может, и там, но до 2030 года.

По мне так честнее было бы молча, без программ, привести в божий вид так называемое ядро центра – хотя бы. Для начала. Ведь благоустройство, сиречь формирование комфортной городской среды, – это одно из основных направлений работы городских властей, по умолчанию, безо всяких специальных программ. Как вывоз мусора, как организация городского транспорта, как образование и т.д. Нет?

Или сейчас все через программы? «Формирование чистых мусорных контейнеров на 2019-2030 годы», даю идею. Схема та же. Уважаемые горожане, какие именно контейнеры мы будем очищать в отчетном периоде? Можно поэтапно. На все денег не хватит, голосуем, товарищи. Отопление зимой – выбираем, где топим. В первую очередь. Голосуем, куда автобусы должны ходить. Какими лекарствами насморк лечить? В каких школах учителей оставить?

Отсутствие средств при наличии креативного мышления с использованием демократических ценностей способны творить настоящие чудеса.

И да, думаю, люди выбрали главную площадь – это ж лицо города, как не крути. Или «Кедровый лог». Я бы выбрал мост через Сайму, честное слово, ибо площадь – тупиковая, там нет естественного трафика, а «Кедровый лог» еще лет пять-десять продержится. Парк «Россия – моя история» я, признаться, не очень понимаю. Как будет следующее голосование, сообщите.


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Сегодня в 09:20, просмотров: 494, комментариев: 4


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 10:37
Проблема в том, что 100 % чиновников понятия не имеют, что такое комфортная городская среда,и используют это понятие, потому что сверху так сказали. Это типа как некоторое время назад говорили слова нанотехнологии и инновации, ну или цифровизация
Albert Leonov Моби
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Сегодня в 11:29
Не правда Ваша! понимают они комфортную среду, только вне рабочего времени! В рабочее время у них сознание меняется вместе с понятием.
Денег и дальше не больше не будет! Если школы строить за большие деньги, да у нас все больших денег стоит, размах и масштаб превалирует в умах чиновничьих. Скромненько и со вкусом, это не про нас! Ровно как и жители. Им нечто грандиозное подавай! А ведь можно скромненько, малозатратно но со вкусом...
Сергей Б Albert Leonov
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Сегодня в 12:24
Разве остановки, это грандиозное событие? Их можно было ваще незаметно поставить без копоти и пыли. Обычная работа. Так нет же, пиару столько, что это и не остановки вовсе, а пусковые установки для космических кораблей с полетом на Марс. И результат, обратно пропорциональный, естественно. На пиар ушел весь пар. Им работы не надо, им славу давай. Не администрация, а цирк шапито.

Вон, Попов в свою бытность главой, тихо мирно запустил пилотный проект по крытым спортивным сооружениям на пустующих пришкольных участках. И возражений много было, типа, где деньги взять на строительство и содержание. Ничего, все нашлось. Страшно представить какой бы шум и гам на таком проекте Шувалов поднял бы. И мораль сей басни получается такова: где Попов и где Шувалов, с его рейтингом выше чем у губернатора. Времена такие – дело ничто, имидж все. Хороший понт те же деньги.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:50
Вот так! Вот так!
Живут Америка с Европой.
Вот так! Вот так!
Ну а у нас все через... зад.

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