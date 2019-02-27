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Нефтяники и парковки

Как «Сургутнефтегаз» влияет на атмосферу во дворах вокруг своих офисов. ФОТО

Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов подписал приказ (а потом отменил его) о закрытии стоянок для машин и запрете нефтяникам приезжать на работу на личном транспорте. Судя по документу, руководство планировало привлекать нарушителей к дисциплинарной ответственности.

Комментировать правила трудового распорядка в СНГ традиционно отказались, поэтому доподлинно выяснить, чем была мотивирована идея, не получилось. Информацию о закрытии парковок СНГ на месторождениях и в подразделениях анонимно подтверждали сотрудники, однако, по их словам, работникам никто не объяснил, почему руководство решило сделать вахту обязательной для всех.

Когда появились поправки к приказу (документ есть в распоряжении редакции), стало ясно, что нефтяники все же смогут приезжать на работу на личном транспорте и парковаться на прилегающей к зданию территории.

Закрытыми останутся лишь стоянки для служебного транспорта компании.

Объяснить изменения документа пресс-служба компании снова отказалась.

Претензий к запрету «Сургутнефтегаза» об использовании личного транспорта сотрудниками быть не может: во-первых, время пути до предприятия считается рабочим. Во-вторых, в некоторых трудовых договорах организаций и локальных нормативных актах прописаны особые условия, позволяющие работодателю требовать от сотрудников исполнения подобных правил и даже наказывать за неисполнение. Какова ситуация в СНГ, наверняка сказать сложно, равно как и назвать действия руководителей компании незаконными. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал адвокат Вадим Лыков.

Обратная ситуация с темой закрытия парковок и прилежащих к территории компании стоянок для машин работников.

Вряд ли все сотрудники СНГ смогут добираться на вахте ежедневно — при удобной возможности большинство нефтяников использовали бы личный транспорт.

В таком случае многочисленные нефтегазовцы очень быстро оккупировали бы близлежащие дворы и стоянки своими машинами. Подтверждение этому кроется не только в истории двенадцатилетней давности, когда первые лица «Сургутнефтегаза» уже пытались воплотить задумку с вахтой и парковками, но и в текущей ситуации практически в центре города.

Все дворы близ здания управления СНГ, расположенного на улице Кукуевицкого, 1, в течение рабочего дня забиты автомобилями нефтяников. «Каждое утро выехать из двора невозможно — парковочные места, где они предусмотрены и нет, заняты, встречные потоки машин преграждают путь. Я попадаю в пробку не успев выехать, — поясняет корреспонденту СИА-ПРЕСС житель дома 62 по Ленина.

Наш двор, как и соседние, — сплошная стоянка для «Нефтегаза». У офиса СНГ не была предусмотрена парковка для сотрудников, поэтому люди выкручиваются как могут».

И это лишь два здания, работники которых не дают горожанам свободно передвигаться. Можно только представить, сколько дворов стали бы заложниками градообразующего предприятия при закрытии всех парковок СНГ.

Кстати, только в одном дворе недалеко от «Сургутнефтегаза» установлен шлагбаум.

Фото А. Андронова


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27 февраля в 08:45, просмотров: 1277, комментариев: 21


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Комментарии:
Моби
не нравится
27 февраля в 10:08
Что лыков несет?????? Время в пути не рабочее!!! Ты можешь до восьми нольноль что угодно и где угодно делать.
Или работникам снг зарплата считается не с 8? А как из дома вышел?
Моби
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27 февраля в 10:10
В воронеже большинство дворов с шлагбаумами, так и здесь надо, чтобы бараны не ставили свои ведра где попало
Моби
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27 февраля в 10:33
Рабочее время - по общему правилу это время, когда работник выполняет трудовые обязанности. Минусатор, давай расскажи, какие трудовые обязанности должен выполнять офисный планктон из бизнесцентра до 8 и после 5
Моби
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27 февраля в 10:34
Проблема надуманная - НИ жители окрестных домов, ни сургутнефтегаз абсолютно не обязаны думать о том, что кому-то некуда свои вёдра ставить. Это проблема владельцев вёдер.
Будулай Алмазов
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27 февраля в 13:24
В случае травмы (аварии) по дороге на работу, по закону больничный оплачивается так же, как и при травме на работе. А нефтяники нередко попадают в ДТП, торопясь на месторождение или обратно.
Моби Будулай Алмазов
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27 февраля в 14:12
Просто больничный оплачивается в общем порядке, разумеется (как если ты попал в аварию в выходной день на даче, или простыл).
Но несчастным случаем на производстве это не является и работодатель НЕ несёт никакой ответственности и никаких дополнительных выплат.
Читаем Трудовой кодекс, ст.227.


....Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события произошли:
...
при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора;
Будулай Алмазов Моби
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27 февраля в 14:29
Когда люди бились на своих машинах по дороге на работу, СНГ оплачивал больничный полностью, не доводя до суда. Потом, правда, эти работники имели проблемы с руководством.
Моби Будулай Алмазов
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27 февраля в 14:46
БОЛЬНИЧНЫЙ да. Компенсации при несчастном случае на производстве - нет.
Или приведи ссылку, что кому-то пострадавшему в аварии на личном транспорте, было выплачено что-то.
Швондер
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27 февраля в 14:54
Брильянтовый ты наш Будулаюшко, листы временной нетрудоспособности оплачивает застрахованному ФСС РФ. Работодатель же доплачивает до среднего в зависимости от колдоговора. Не знаешь, не выступай
Будулай Алмазов Моби
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27 февраля в 14:56
Да какие ссылки. Мой коллега разбился на своей машине по дороге с ночной смены. Больше года по больницам (несколько операций). Оплачивали полностью по среднему заработку. Но по выходу на работу пришлось уволиться. Вот и все.
Будулай Алмазов Швондер
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27 февраля в 14:59
В колдоговоре написано, что работник обязан добираться на работу транспортом компании. А суды, когда доходит до дела, заворачивают СНГ с этим требованием.
Моби Будулай Алмазов
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27 февраля в 15:20
ну, просто больничный фсс и оплачивал. А будь это реально связанный с производством, то и после увольнения выплаты шли бы.
Моби Будулай Алмазов
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27 февраля в 15:21
чувак, дык работнику и выгодно добираться служебным - тогда при аварии точно связан с производством. А на личном - нет.
Будулай Алмазов
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27 февраля в 15:22
Отделы ТБ нередко даже несчастные случаи на производстве уговаривают пострадавших работников оформить как несчастный случай по дороге на работу. Работник все равно получит оплату по среднему заработку, но в статистику несчастных случаев на производстве этот случай не войдет, и отдел ТБ по голове не получит.
А насчет компенсаций, так это комиссия будет решать, были ли нарушены должностные инструкции и правила ТБ или нет.
Моби Будулай Алмазов
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27 февраля в 15:23
"Отделы ТБ нередко даже несчастные случаи на производстве уговаривают пострадавших работников оформить как несчастный случай по дороге на работу" - именно - уговаривают, чтобы травма прошла как бытовая. Сам и подтвердил.
Будулай Алмазов Моби
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27 февраля в 15:23
Вот ты это понимаешь. И я понимаю. А есть люди, которые за пол-часа выигрыша по времени готовы жечь свой бензин, вместо того, чтобы лишний час поспать в автобусе по дороге туда и обратно.
Швондер
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27 февраля в 15:24
Каждый НСНП увеличивает выплаты в ФСС очень сильно. Посему их боятся и всячески сперва облизывают работника а потом с радостью выпинывают
Будулай Алмазов Моби
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27 февраля в 15:25
Так и не отрицал. Но травма по дороге на работу оплачивается по среднему заработку, как и на работе. Уговаривают оформить не просто травму, а именно "по дороге на работу".
Моби Будулай Алмазов
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27 февраля в 15:32
Выплаты идут не от балды, а в зависимости от того, признала комиссия по расследованию несчастного случая связанным с производством или нет.
Будулай Алмазов Моби
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27 февраля в 15:44
Ну само собой. В общем, бытовая травма, полученная по дороге на работу, в статистику производственного травматизма не входит, но работнику больничный оплачивается по средней зарплате. Поэтому СНГ и недоволен, что приходится платить дважды: и за транспорт для доставки работников на работу, и за больничный, когда эти работники бьются, не пользуясь этим транспортом.
beavis
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28 февраля в 16:21
СНГ известные любители бытовых приключений. Чела на смене инсульт долбанул, даже скорую не вызвали. После смены до квартиры доставили, в дверь позвонили и сбежали. Жена думала пьяный, пока разобралась еще несколько часов прошло. Уволили по инвалидности

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