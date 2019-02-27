Нефтяники и парковки

Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов подписал приказ (а потом отменил его) о закрытии стоянок для машин и запрете нефтяникам приезжать на работу на личном транспорте. Судя по документу, руководство планировало привлекать нарушителей к дисциплинарной ответственности.

Комментировать правила трудового распорядка в СНГ традиционно отказались, поэтому доподлинно выяснить, чем была мотивирована идея, не получилось. Информацию о закрытии парковок СНГ на месторождениях и в подразделениях анонимно подтверждали сотрудники, однако, по их словам, работникам никто не объяснил, почему руководство решило сделать вахту обязательной для всех.

Когда появились поправки к приказу (документ есть в распоряжении редакции), стало ясно, что нефтяники все же смогут приезжать на работу на личном транспорте и парковаться на прилегающей к зданию территории.

Закрытыми останутся лишь стоянки для служебного транспорта компании.

Объяснить изменения документа пресс-служба компании снова отказалась.

Претензий к запрету «Сургутнефтегаза» об использовании личного транспорта сотрудниками быть не может: во-первых, время пути до предприятия считается рабочим. Во-вторых, в некоторых трудовых договорах организаций и локальных нормативных актах прописаны особые условия, позволяющие работодателю требовать от сотрудников исполнения подобных правил и даже наказывать за неисполнение. Какова ситуация в СНГ, наверняка сказать сложно, равно как и назвать действия руководителей компании незаконными. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал адвокат Вадим Лыков.

Обратная ситуация с темой закрытия парковок и прилежащих к территории компании стоянок для машин работников.

Вряд ли все сотрудники СНГ смогут добираться на вахте ежедневно — при удобной возможности большинство нефтяников использовали бы личный транспорт.

В таком случае многочисленные нефтегазовцы очень быстро оккупировали бы близлежащие дворы и стоянки своими машинами. Подтверждение этому кроется не только в истории двенадцатилетней давности, когда первые лица «Сургутнефтегаза» уже пытались воплотить задумку с вахтой и парковками, но и в текущей ситуации практически в центре города.

Все дворы близ здания управления СНГ, расположенного на улице Кукуевицкого, 1, в течение рабочего дня забиты автомобилями нефтяников. «Каждое утро выехать из двора невозможно — парковочные места, где они предусмотрены и нет, заняты, встречные потоки машин преграждают путь. Я попадаю в пробку не успев выехать, — поясняет корреспонденту СИА-ПРЕСС житель дома 62 по Ленина. —

Наш двор, как и соседние, — сплошная стоянка для «Нефтегаза». У офиса СНГ не была предусмотрена парковка для сотрудников, поэтому люди выкручиваются как могут».

И это лишь два здания, работники которых не дают горожанам свободно передвигаться. Можно только представить, сколько дворов стали бы заложниками градообразующего предприятия при закрытии всех парковок СНГ.

Кстати, только в одном дворе недалеко от «Сургутнефтегаза» установлен шлагбаум.

Фото А. Андронова