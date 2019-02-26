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Лежит, никого не трогает

Я больше восьми лет живу на Захарова, 27/1. Прямо перед домом располагается пустырь, на который все эти годы сваливается убранный снег. С одной это делает заправка, с другой — детский сад «Югорка», с третьей — ГМ «Богатырь» (частично). Первое время наша управляющая компания тоже грешила тем, что оставляла кучи снега на бесхозном участке земли, но исправилась после жалоб жителей.

Мы — жильцы, понимаем, когда снег складируется на пустырь на какое-то время. Но эти огромные кучи никогда не вывозятся, они так и тают там по весне. Оставшийся мусор затем разлетается по всему пустырю, никто не его, естественно, не убирает, кроме жильцов дома.

Трактористы на просьбы не реагируют — у них приказ, а они лишь исполнители. О том, что на пустыре есть проблема со складированием снега, я писала еще несколько лет назад, когда соседи попросили поднять эту тему. Как вы уже поняли, с тех пор ничего не изменилось.

14 февраля я решила попробовать пойти другим путем: сделала несколько фотографий и отправила жалобу на портал «Твой Сургут», который так хвалят наши чиновники. В своем обращении описала ситуацию, и спросила, нормально ли, что снег складируют на городском пустыре. И зачем тогда Сургуту полигоны, если его можно привозить к нам?

Специалистам администрации потребовалась неделя, чтобы написать вот такой ответ: «Сообщаем, что по фактам складирования снега на территории микрорайона 31 в городе Сургуте проводится проверка организаций, производивших работы по расчистке территорий общего пользования, детского сада, придомовых территорий. По результатам проверки нарушители будут привлечены к ответственности». Ответчик — начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Алексей Кононенко.

Предположим, нарушителей и впрямь привлекут. Но я так и не поняла — уже появившиеся кучи снега в итоге уберут или нет? Тем более, что через день после получения отклика — в ночь с 23 на 24 февраля, снег с территории садика вновь свозили на пустырь.

Идет пятый день после того, как мне дали ответ. Кучи снега и ныне там.

По поводу «Твоего Сургута» я давно сделала такой вывод: задумка портала хорошая, а вот исполнение хромает. И такое мнение сложилось не у меня одной.

А вы пробовали решить проблему через "Твой Сургут"? Расскажите нам о своем опыте в комментариях.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 461, комментариев: 5


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:34
Хорошая задумка. Они же говорят: ая-яй.
Моби
не нравится
Сегодня в 17:46
В начале апреля прошлого года написал туда, мол, тротуар на Быстринской не чищен, фото приложил не чищенного ВСЮ зиму тротуара. Чиновник, не мудрствуя лукаво, пишет, там нет тротуара, проблемы нет! Я уже сделал скрины 2гис, гуглмапса, чтобы ткнуть носом, но, видимо, чиновнику дали пендаля и этот свой ответ он отозвал; приходит уведомление, мол, в работе обращение. В начале мая, когда снег уже САМ растаял, приходит ответ: "Здравствуйте Сергей! Ваш вопрос будет учтен при дальнейшем содержании тротуаров по ул.Быстринская." Вот так.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:10
О… Это уже не ая-яй, это уже пшелты.
Швондер
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Сегодня в 19:26
Если туда приедут определенные чиновники и их там шлепнут - вот будет резонанс. А так - пусть лежит
Сергей Б
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Сегодня в 19:41
Там же шиномонтажки нет.

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