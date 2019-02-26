Шесть вопросов к застройке ядра центра Сургута

В четверг, 28 февраля, в Сургуте пройдут публичные слушания, посвященные застройке ядра центра города.

Напомню, проект комплексного освоения ядра центра Сургута (обширной территории от бульвара Свободы до крайней точки мыса СурГУ) появился почти 15 лет назад. Администрация города впервые презентовала этот план общественности в 2005 году. Сама идея такого подхода прекрасна: создать в центре города общественное пространство, с набережной, скверами, культурными и деловыми центрами.

То что нужно современному, комфортному городу! К сожалению, реализовать из задуманного за 15 лет удалось не так уж и много: благоустроить площадь у СурГУ, разбить сквер около «Газпрома», возвести свечку несостоявшегося офиса «Переработки», частично расселить частный сектор и снести бывшую баню у «СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа».

Сейчас власти города выносят на суд общественности новый проект корректировки этого района. Надеюсь, жители не останутся равнодушными и выскажут свои пожелания – так же, как они это делали во время обсуждения парка «За Саймой» или межевания микрорайонов, в которых проживают. У меня есть ряд вопросов к существующему проекту.

1. На месте многострадальной «бани», между офисами «СИА-ПРЕСС» и «Газпром переработки» планируется строительство гигантского торгово-развлекательного центра (площадь под объект – более 30 тыс. кв. м.). Понятно, что такой объект в этом месте крайне соблазнителен для бизнеса, ради него не только «баню» можно было снести. Но нужен ли он городу? Может, в 2005 году он и смотрелся бы там уместно, но сейчас, когда наш город и так обставлен по периметру торговыми центрами, а вдоль улицы Ленина выросли многоэтажные дома? Зачем нам создавать дополнительный трафик в перегруженный центр города, забивать парковки и дворы в близлежащих домах?

2. Набережная, запланированная от дворца торжеств вдоль всего рукава Саймы до офиса «Тюменьэнерго» – потенциально великолепное место прогулок и отдыха, может даже будущая визитная карточка города. Но почему в проекте она разбита на 12 кусков? Уверен, ее нужно объединять в один объект и благоустраивать комплексно, чтобы не получить ситуацию, когда один участок делает один подрядчик, второй – другой, а между ними остается участок, благоустроить который вообще не получилось. Нужен единый архитектурно-художественный вид, а не «тришкин кафтан».

3. На прошлой неделе в Ханты-Мансийске завершился форум «Нефтяная столица», на котором была представлена концепция проекта развития парка «За Саймой». Там было решено откорректировать генплан Сургута, дабы исключить автомобильную эстакаду через парк. Теперь же в предложенном проекте застройки ядра центра города эта эстакада по-прежнему есть, и границы всех прочих объектов закладываются с учетом красных линий, которые образуются вокруг нее. Логично было бы сначала провести корректировку генплана, а уже после – правил землепользования и застройки и межевания? Или хотя бы не трогать объекты в правой части «подковы» СурГУ.

4. Кстати, о «подкове». На ней планируется разместить, главную городскую площадь. Объект должен занять существующую парковку «Газпром трансгаз Сургута» и АЗС. Для меня не очевидное решение, да тут есть свои плюсы и минусы. Плюсы – связанность с улицей Университетской, меньшая ветреность, возможность сооружения капитальных культурно-массовых объектов рядом. Но есть и минусы: новая парковка в этом случае переносится вглубь полуострова, и непонятно, что делать с существующей площадью СурГУ? Мы получаем два схожих объекта в 500 метрах друг от друга. Есть о чем подумать.

5. Еще один спорный объект – гостиница «высшего разряда» около главного корпуса СурГУ. Сейчас «корабль» является архитектурной доминантой на всем полуострове, а в проекте заложена гостиница высотой до 30 этажей. Нужен ли такой объект здесь? К тому же его аудиторией явно будут не студенты. Вообще за последний год я узнал о как минимум четырех гостиницах, которые планируется построить около улицы Университетской с общим номерным фондом более 1500 номеров. Этак мы скоро Абу-Даби обгоним, по числу туристов! Но есть подозрения, что не все эти объекты будут использоваться по назначению. И к выдаче разрешений на строительство подобных объектов нужно подходить очень осторожно.

6. Важный фактор неопределенности – судьба офиса «Газпром переработки». Если он окажется в муниципальной собственности и там, например, разместится администрация города – это один формат. Если это здание окажется бизнес-центром – другой, ТРЦ – третий. Может, в отношении этого объекта тоже дождаться решения, чтобы не проводить еще одну коррекцию? Ведь это все стоит денег.

Возможно, имеет смысл собрать проектную команду из общественников, представителей администрации, университета и думы (по аналогии с парком «За Саймой») для оптимизации проекта? Подобные решения касаются всех жителей нашего города, наверняка, у каждого сургутянина есть свое виденье, каким должен быть центр города. Приглашаю всех высказать свои вопросы и предложения о ядре центра Сургута на публичных слушаниях, которые пройдут в четверг, 28 февраля, в 18.00 в зале заседаний городской думы.

P.S. Графические изображения в этом материале относятся к старому проекту застройки ядра центра города.