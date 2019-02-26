16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,6182   EUR  74,4898  

Шесть вопросов к застройке ядра центра Сургута

В четверг, 28 февраля, в Сургуте пройдут публичные слушания, посвященные застройке ядра центра города.

Напомню, проект комплексного освоения ядра центра Сургута (обширной территории от бульвара Свободы до крайней точки мыса СурГУ) появился почти 15 лет назад. Администрация города впервые презентовала этот план общественности в 2005 году. Сама идея такого подхода прекрасна: создать в центре города общественное пространство, с набережной, скверами, культурными и деловыми центрами.

То что нужно современному, комфортному городу! К сожалению, реализовать из задуманного за 15 лет удалось не так уж и много: благоустроить площадь у СурГУ, разбить сквер около «Газпрома», возвести свечку несостоявшегося офиса «Переработки», частично расселить частный сектор и снести бывшую баню у «СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа».

Сейчас власти города выносят на суд общественности новый проект корректировки этого района. Надеюсь, жители не останутся равнодушными и выскажут свои пожелания – так же, как они это делали во время обсуждения парка «За Саймой» или межевания микрорайонов, в которых проживают. У меня есть ряд вопросов к существующему проекту.

1. На месте многострадальной «бани», между офисами «СИА-ПРЕСС» и «Газпром переработки» планируется строительство гигантского торгово-развлекательного центра (площадь под объект – более 30 тыс. кв. м.). Понятно, что такой объект в этом месте крайне соблазнителен для бизнеса, ради него не только «баню» можно было снести. Но нужен ли он городу? Может, в 2005 году он и смотрелся бы там уместно, но сейчас, когда наш город и так обставлен по периметру торговыми центрами, а вдоль улицы Ленина выросли многоэтажные дома? Зачем нам создавать дополнительный трафик в перегруженный центр города, забивать парковки и дворы в близлежащих домах?

2. Набережная, запланированная от дворца торжеств вдоль всего рукава Саймы до офиса «Тюменьэнерго» – потенциально великолепное место прогулок и отдыха, может даже будущая визитная карточка города. Но почему в проекте она разбита на 12 кусков? Уверен, ее нужно объединять в один объект и благоустраивать комплексно, чтобы не получить ситуацию, когда один участок делает один подрядчик, второй – другой, а между ними остается участок, благоустроить который вообще не получилось. Нужен единый архитектурно-художественный вид, а не «тришкин кафтан».

3. На прошлой неделе в Ханты-Мансийске завершился форум «Нефтяная столица», на котором была представлена концепция проекта развития парка «За Саймой». Там было решено откорректировать генплан Сургута, дабы исключить автомобильную эстакаду через парк. Теперь же в предложенном проекте застройки ядра центра города эта эстакада по-прежнему есть, и границы всех прочих объектов закладываются с учетом красных линий, которые образуются вокруг нее. Логично было бы сначала провести корректировку генплана, а уже после – правил землепользования и застройки и межевания? Или хотя бы не трогать объекты в правой части «подковы» СурГУ.

4. Кстати, о «подкове». На ней планируется разместить, главную городскую площадь. Объект должен занять существующую парковку «Газпром трансгаз Сургута» и АЗС. Для меня не очевидное решение, да тут есть свои плюсы и минусы. Плюсы – связанность с улицей Университетской, меньшая ветреность, возможность сооружения капитальных культурно-массовых объектов рядом. Но есть и минусы: новая парковка в этом случае переносится вглубь полуострова, и непонятно, что делать с существующей площадью СурГУ? Мы получаем два схожих объекта в 500 метрах друг от друга. Есть о чем подумать.

5. Еще один спорный объект – гостиница «высшего разряда» около главного корпуса СурГУ. Сейчас «корабль» является архитектурной доминантой на всем полуострове, а в проекте заложена гостиница высотой до 30 этажей. Нужен ли такой объект здесь? К тому же его аудиторией явно будут не студенты. Вообще за последний год я узнал о как минимум четырех гостиницах, которые планируется построить около улицы Университетской с общим номерным фондом более 1500 номеров. Этак мы скоро Абу-Даби обгоним, по числу туристов! Но есть подозрения, что не все эти объекты будут использоваться по назначению. И к выдаче разрешений на строительство подобных объектов нужно подходить очень осторожно.

6. Важный фактор неопределенности – судьба офиса «Газпром переработки». Если он окажется в муниципальной собственности и там, например, разместится администрация города – это один формат. Если это здание окажется бизнес-центром – другой, ТРЦ – третий. Может, в отношении этого объекта тоже дождаться решения, чтобы не проводить еще одну коррекцию? Ведь это все стоит денег.

Возможно, имеет смысл собрать проектную команду из общественников, представителей администрации, университета и думы (по аналогии с парком «За Саймой») для оптимизации проекта? Подобные решения касаются всех жителей нашего города, наверняка, у каждого сургутянина есть свое виденье, каким должен быть центр города. Приглашаю всех высказать свои вопросы и предложения о ядре центра Сургута на публичных слушаниях, которые пройдут в четверг, 28 февраля, в 18.00 в зале заседаний городской думы.

P.S. Графические изображения в этом материале относятся к старому проекту застройки ядра центра города.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:42, просмотров: 693, комментариев: 26


QR код
Комментарии:
zemlymag
не нравится
Сегодня в 16:17
Нынешний генплан города это большая при большая книжка с ошибками, которую нужно корректировать кардинально, при этом использовать реальные работающие инструменты проектирования общественных пространств, дорожной сети, и уже понять, что строительный бум закончился, и городу нужно больше общественных мест, для притяжения горожан
Моби
не нравится
Сегодня в 16:25
Ох ничего себе!!!!

По пунктам:
"1. На месте многострадальной «бани», между офисами «СИА-ПРЕСС» и «Газпром переработки» планируется строительство гигантского торгово-развлекательного центра (площадь под объект – более 30 тыс. кв. м.). " - воувоу, хватит уже ТЦ! Город вполне обеспечен ими! Понятное дело бизнесЬменам хочется в таком месте очередной построить, но нет, там ему не место!

"3. На прошлой неделе в Ханты-Мансийске завершился форум «Нефтяная столица», на котором была представлена концепция проекта развития парка «За Саймой». Там было решено откорректировать генплан Сургута, дабы исключить автомобильную эстакаду через парк. Теперь же в предложенном проекте застройки ядра центра города эта эстакада по-прежнему есть, " - уважаемые чиновники и депутаты всех сортов! Не забывайте, гугл помнит все ваши пафосные высказывания, как вы все рьяно хотите защитить парк на Сайме. Поэтому, когда вы согласуете строительство этой эстакады, перед выборами вас будут тыкать носом в ваши же слова. Ад какой, без палева так и тащить этуу эстакаду!

Ребяяяят, все, кто в городе, приходите на обсуждение! Они ж протащат этот адЪ, баблище-то светит огромное! Проведут потом голосование в группе вкантакте, в которой бедняги пользователи скажут, как им плохо без эстакады в 25-й ездит, и как им тяжело до ситимола тащиться, без ТЦ в этом месте
Моби
не нравится
Сегодня в 16:51
ни в фейсбуке шувалова, ни на сайте администрации информации о публичных слушаниях нет
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:53
А что аналогия парка «За Саймой» оптимизировала?
Моби
не нравится
Сегодня в 16:57
в группе гордумы вкантактике тоже тишина
Nikita Silin
не нравится
Сегодня в 17:07
1) Какие опять торговые центры? Зачем? Неужели Аура, Сити-Молл, Союз не удовлетворяют потребности города? На месте этой многострадальной бани можно просто сделать пешеходную зону. Не стыдно ли - на центральной улице по сих пор плиты и куча припаркованных авто. Пешеходам дадут полоску асфальта и ещё скажите спасибо! Ах да, я забыл, что пешеходная зона денег в казну не приносит.

2) Эстакада? Я что-то пропустил? Зачем? Разгрузить трафик? Окей, а можно глянуть инфографики по загруженности дорог? Что, рядом Университетская "стоит" или на 25-й не уехать? Столько разговоров в том году было про "Сайма - экологический участок Сургута" и прочее. Ну и где они все теперь?

3) Какая к черту гостиница? Я ещё в школе учился про Хилтон говорили. Не вижу Хилтон, да и зачем он? Ну ок, допустим гостиница. Вдруг на улицах Сургута будут ходить туристы и я буду пользоваться английским не только в интернете.
Но строить собрались то, что на картинке? Тут просто необходим мем с Варламовым и его фирменным "С*ка, многоэтажка"! Ну реально, у нас и так город бедный на архитектуру, а тут ещё и очередная безликая глыба. В центре. Зачем? Просто, зачем?
Моби
не нравится
Сегодня в 17:10
в рубрике видеотрансляция публичных слушаний на сайте администрации кое-как наковырял спрятанную косвенную информацию о публичных слушаниях
Моби Nikita Silin
не нравится
Сегодня в 17:15
дык писали вон чо:
"Ветхое здание на Северной, 68а, снесли. Напомним, ранее в нем располагалась баня, затем редакция нашего информационного агентства СИА-ПРЕСС, а после — различные кафе, спортивный зал, офисы и многое другое.

Сейчас строители уже демонтировали само здание, осталось лишь подчистить территорию от оставшегося мусора.

«На этом месте обустроят живописный тротуар» , — рассказали корреспонденту в комитете по управлению имуществом администрации города." - почти без обмана - тротуар. Маленький. До очередного убогого тц
Сергей Б Моби
не нравится
Сегодня в 17:19
Кучин сообщил же. Ты главное сходи на эту тайную вечерю. А то получается зачем искал?
Моби Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:19
я ж не в городе, блин
Флудер
не нравится
Сегодня в 17:19
И точно, у гражданина Вадима Делюсь замечательной новостью Шувалова тишина об этом.
Кучин Алексей Моби
не нравится
Сегодня в 17:23
Вот официально: Постановление Главы №10 от 01.02.2019 и в официальной газете - "Сургутских ведомостях", конечно. Привел бы ссылку, но в комментариях нельзя, думаю на сайте Администрации сможете найти. Все по закону, в установленные сроки, но найти нужную информацию бывает не просто.
Кучин Алексей Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:29
К проекту парка "За Саймой" вопросов было не меньше, в результате работы проектной группы все удалось решить. Сейчас на основе ТЗ сделанного группой разрабатывается проект благоустройства, который сохранит парк, как парк экологической направленности. Подробней можете поискать материалы СМИ, здесь ссылки привести не могу.
Моби Кучин Алексей
не нравится
Сегодня в 17:29
вот и я про то, что не просто - увидел только в Вашем посте. На сайте администрации именно в объявлениях не нашел, унылые сургутские ведомости ж никто не читает. 21 век на дворе, в соцсетях обычно такая инфа, но у Шувалова на фейсбуке нет, хотя обычно пишет. Странно.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:29
До населения информация доведена не полностью, формальности в полную меру не соблюдены. Отменить слушания с ядром вместе.
Моби
не нравится
Сегодня в 17:30
кстати да, СИА, что за бред, что ссылки нельзя? Это тупо - ни источник информации не приведешь, ни подкрепишь пруф в споре
Моби Кучин Алексей
не нравится
Сегодня в 17:31
в проекте Саймы изначально не было лакомых кусков, а тут и эстакада, и тц, и гостиница.
Сергей Б Кучин Алексей
не нравится
Сегодня в 17:35
Это токо, токо, проект разрабатывается? Снова. А когда же дельфинариум с садом появятся, сроки есть?
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 18:18
Тю... интересно, сколько и кому пообещали за ТЦ?
и за "гостиницу" которая станет вдруг жилым домом ...
Швондер
не нравится
Сегодня в 19:24
Я не понял - автор за или супротив
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:46
Объявляет. Как Левитан.
Кучин Алексей Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 20:13
Давайте не будем нагнетать, во-первых, все мои вопросы относятся к проекту принятому в 2005 году при А.Л. Сидорову и откорректированому при Д.В. Попове. Во-вторых, по моим данным действующая Администрация города планирует отказаться от эстакады, торгово-развлекательного центра и уменьшить этажность гостиницы - если это так, то эти решения нужно будет поддержать.
Моби Кучин Алексей
не нравится
Сегодня в 20:42
Когда эстакаду уберут из всех рисунков - тогда и не будем нагнетать. Про гостиницу - там она вообще не нужна - в сургуте туристов нет, а для всяких командировочных достаточно имеющихся «отелей»
Кучин Алексей Моби
не нравится
Сегодня в 20:53
Согласен, ждем корректировку ген.плана!
Сергей Б Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 21:13
Указания получил от избранника тобою избранного – исполнять.
Сергей Б Кучин Алексей
не нравится
Сегодня в 21:23
Моби, он не в Сургуте. Вот езжайте к нему и корректируйте там чё хотите. От эстакады отказаться, этажность гостиницы уменьшить. Прости меня хосподи, что за хрень такая.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Шесть вопросов к застройке ядра центра Сургута

Шесть вопросов к застройке ядра центра Сургута
В четверг, 28 февраля, в Сургуте пройдут публичные слушания, посвященные застройке ядра центра города. Это касается каждого сургутянина
Алексей Кучин, депутат думы Сургута Сегодня в 15:42
691 26
​Остановка по требованию

​Остановка по требованию
Много говорили и писали про эти «теплые остановки» для Сургута. Прошло достаточно времени — пора сделать обзор
Альберт Исмагилов, постоянный читатель siapress.ru Сегодня в 09:36
586 12
​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»

​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»
Народный артист России о фильме «Тобол», критике и отношении к своему персонажу
Анастасия Якупова 25 февраля в 15:51
814 20
​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 25 февраля в 15:50
530 0
​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Лилия Сулейманова 25 февраля в 12:44
613 7
​Марш памяти Бориса Немцова в Москве

​Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Прошло четыре года со дня показательного расстрела одного из лидеров оппозиции в ста метрах от Кремля за день до крупной оппозиционной акции. Убийство не раскрыто
Александр Мазурин 25 февраля в 12:32
326 1
Культурная жизнь у нас не замерла

Культурная жизнь у нас не замерла
Мы бы хотели внести ясность в опрометчиво сказанную фразу господином Олегом Владимировым о нашем учреждении
Ванда Болотнова, руководитель МАУ «Городской культурный центр» 25 февраля в 12:23
500 3
Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких

Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких
Ирина Урванцева​, депутат думы ХМАО-Югры 23 февраля в 10:34
810 0
Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг

Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 23 февраля в 10:00
509 0
В День защитника Отечества я хочу пожелать всем нам веры в себя, свои поступки и дело своей жизни

В День защитника Отечества я хочу пожелать всем нам веры в себя, свои поступки и дело своей жизни
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 23 февраля в 09:33
588 2
Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего Защитник Родины

Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего Защитник Родины
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 23 февраля в 09:21
526 1
Благодарю всех тех, кто с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной

Благодарю всех тех, кто с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 23 февраля в 09:18
428 0
Главные новости Сургута за неделю

Главные новости Сургута за неделю

Торговые центры эвакуировали, свидетелей Иеговы арестовали, нефтяников оставили без парковки, у города юбилей
Олег Владимиров 22 февраля в 10:35
1496 5
Подработка в Сургуте — реальность или лохотрон? // ВИДЕО

Подработка в Сургуте — реальность или лохотрон? // ВИДЕО
Корреспондент СИА-ПРЕСС обзвонил объявления о найме c городских остановочных комплексов
Лилия Сулейманова 22 февраля в 16:01
1067 5

РКЦ «Система» отказался от приема платежей за ЖКУ наличными деньгами. Оплата производится только по карте
Анна Калугина 22 февраля в 15:58
505 0
Олег Владимиров

​Восемь уроков одного автографа
Личность Михаила Горбачева по-прежнему будоражит умы. Нынешняя политическая система давно списала в тираж и его самого, и его дела, но из истории страницу не вырвешь
Олег Владимиров 22 февраля в 14:59
802 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика