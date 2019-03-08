Дорогие женщины!

Поздравляю вас с этим теплым, солнечным и очень красивым праздником – Днем 8 марта. Таким же теплым, солнечным и красивым, как мы – женщины! Этот праздник отмечается именно тогда, когда природа просыпается, когда в воздухе царит особая атмосфера – атмосфера приближающейся весны: тает снег, пригревает солнышко, появляются подснежники…

И я от всей души желаю вам, чтобы эта весна была яркой и радостной, чтобы вместе с ароматом букетов, которые вам сегодня подарят, в вашу жизнь вошли любовь, счастье и благополучие!