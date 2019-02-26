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​Про гендер и не очень

Вот сейчас, между 23 февраля и 8 марта – самое время поговорить о гендерных праздниках. У мужчин таковой, правда, крепко связан со священным долгом, то есть несет явный профессиональный или хотя бы полупрофессиональный оттенок. В этом глубокий смысл. Согласитесь, было бы глупо дарить мужику носки просто потому что он мужик. Или намекая, что старые уже того, с дырками.

А так – носки дарятся не мужику, а защитнику – чуете разницу? Даже если он полузащитник. На, и помни, что скоро 8 марта.

С женщинами все куда понятней – они заслуживают танцев с бубнами именно потому что женщины! Хотя, если углубиться в первоистоки, там как раз борьба за равноправие и прочий феминизм, снова активно входящий в моду. Но не суть! Дело не в полузабытых легендах о Кларе и Розе, а в правильном жертвоприношении.

Древним богам приносили в жертву животных, украшения и утварь, нынешним богиням несут все то же самое – животных в виде шкурок и прочей кожгалантереи, цацки и гаджеты, утварь XXI века. Ритуал по сути тоже не пострадал: вместо жрецов – продавцы-консультанты, вместо жертвенного огня – духовка, в которой каждый мужик раз в году должен что-то исполнить, желательно оставшись снаружи. Или заменить домашнее исполнение на выполз в свет.

Ну и цветы, куда ж без них. Всем совершенно очевидно, что именно 8 марта цветы стоят столько, сколько они не будут стоить ни 9, ни 25-го числа любого месяца. Добавочная стоимость – это не жадность продавцов, это мерило твоей жертвопригодности. Эти возложения на алтарь спокойного дожития отчетного периода принимаются по всем канонам строгой отчетности в виде энного количества тех самых (и никаких других) бутонов если не под опись, то под оценивающий взгляд из-под ресниц. Нет, тебе никто ничего не скажет. Просто посмотрят так, что ты сам все про себя поймешь.

На этом месте на меня можно набрасываться и пинать ногами на предмет скупердяйства. Как можно-с, это ж 8 марта, это ж женский день и прочие ж-ж-ж-ж-ж. Полностью согласен, дайте тоже пнуть. Женщины – наше все. Если бы не они, то и не мы. Для кого это все? Почему и зачем?! Не задавать глупых вопросов, любить, ценить, уважать, дарить, хотя бы раз в году. А лучше два. Или три. Не больше пяти. Хорошо, восемь. Плюс финал Лиги чемпионов минус поездка к родственникам. Договорились.

Праздников у нас, если честно, как-то многовато набирается. Мы не можем жить без бензина, без бензина наши машины не едут! Давайте праздновать День бензина или хотя бы День работника нефтяной и газовой промышленности. Мы не можем жить без Солнца, это витамин D, это загар и хорошее настроение, это обогрев планеты, в конце концов. Давайте праздновать Ивана Купала, плести венки и сигать через костер. Мы не можем жить без… праздников.

А праздник – это когда кому-то особенно хорошо. Бензину, Солнцу, на самом деле – нам. Взять хоть День рождения – твой персональный день в году, когда каждая сволочь, не поздравившая тебя, приравнивается к фашистам, ибо попыталась лишить тебя главного, долгожданного и не всегда заслуженного – внимания со стороны окружающих.

8 марта женщины ждут от нас внимания, вот в чем тайна волшебного ключика. Почти такого же, как на День рождения. И даже больше, потому что там ты как человек и личность фигурируешь, а тут – как женщина, девушка, девочка. Это особо трогательный и нежный статус, чтобы там феминистки не голосили. Поэтому надо, братцы, надо. Да вы и сами все знаете.

А 23 февраля, бог с ним, пусть считается репетицией и официальным праздником носочной промышленности и Днем Жиллетта в России. Все равно было очень приятно.


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Сегодня в 11:45, просмотров: 346, комментариев: 2


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Комментарии:
Мудрец
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Сегодня в 13:59
23 февраля - День защитника отечества. Только в этот поздравляют всех мужчин скопом: и тех кто служил, и тех кто не служил и служить не собирался? А? Риторический вопрос.... Уж лучше тогда его переименовать в День всех мужчин (Мужской день), что ли) По аналогии с Женским Днём. А что касается подарков в оба праздника...знаете, не в цене дело, а во внимании. Искреннем. Не нужно формализма и обязаловки. А чтоб от души, от чувств! Пусть носки, пусть трусы, пусть тапочки, но чтоб от всего сердца, искренне, с чувством. Кстати, всё перечисленное мне дарили и не раз. Но было приятно -человек дарил так, что мне было понятно - что ходила, выбирала, что от души. Ну очень приятно. Так и я на 8 Марта в лепёшку расшибусь, а подарю то, что человек хочет. А цена.....ну это дело интимное) Каждый дарит в силу своих возможностей. Самое главное не только уметь дарить подарки, а еще и уметь их принимать!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:58
Есть такие женщины которым обе даты к лицу.

«Российскую армию сегодня невозможно представить без представительниц прекрасного пола, на которых приходится 10% её личного состава».

«На сегодня в Вооружённых силах России числится 326 тыс. женщин. Эта цифра складывается из гражданского персонала и тех, кто носит погоны».

На 23 февраля носки на 8 марта цветы. Главное не перепутать.

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