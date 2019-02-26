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​Остановка по требованию

Много говорили, обсуждали и писали про эти «теплые остановки» для Сургута. Прошло достаточно времени — пора сделать обзор. Заметка будет небольшой с пользовательской и технической стороны. Для меня как пассажира это не немаловажно.

Улица Университетская, «Остановка Юности» — перспективный микрорайон. На улице -25 C. Заходим, тепла не чувствуется, зато чувствуется — спал человек без постоянного житья. С потолка капает вода, работают так называемые тепловые занавесы. Отсутствует одна из двух камер видеонаблюдения. Информационное табло графика и движения транспорта работает непонятно.

Остановка на кольце «Горагенство». На улице не больше -15 C. Народу достаточно, но заходить не спешат. Раздвижные двери нестабильны, «дребезжат». На тыльной стороне остановки большой кусок застывшего льда. Видимо, опять сказывается тепловая завеса. Табло работает, 2 USB входа сбоку для зарядки гаджетов. Но как-то страшно подключать свой купленный в кредит смартфон.

Информационное табло наверняка работает на небольшом компьютере и скоро не выдержит нашу погоду.

Остановки продувает снизу, снег накатывает, наледь. Тепловая завеса в нашем регионе не особо эффективна — со своей задачей вполне справился бы тепловой вентилятор.

А ведь задача была — создать комфортные условия для горожан, ожидающих транспорт. Зачем все эти USB зарядки гаджетов? Wi-Fi? Когда почти у каждого смартфон с безлимитным интернетом. Похвастаться перед другими?

Почему не поставить обычного вида теплый остановочный комплекс? Сделать стекла поменьше, скатную крышу от снега, теплые лавочки и тепловой вентилятор. На ночь по таймеру все это выключается.

Можно было закупить несколько остановок и протестировать, проверить и доработать. Зачем спешить?

Цены на проезд растут все больше вижу велосипедистов на улице — Сургут город тепла.


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Сегодня в 09:36, просмотров: 434, комментариев: 8


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 09:46
Непонятно - чуваку нужно уехать или посидеть, подождать?
Моби
не нравится
Сегодня в 10:00
«ены на проезд растут все больше вижу велосипедистов на улице — Сургут город тепла» - а вот за эту фразу минусну; велосипедисты ездят на великах потому что это удобно и им точно не нужны ваши теплые остановки и ваши убогие маршрутки, которые вы ожидаете в этих остановках
Моби
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Сегодня в 10:04
Про вайфай и прочие ништяки остановок - проблема известна давно - дяденьки из мэрии НЕ ездят на автобусах, потому они не знают как должно быть удобно пассажирам. Ну и элементарное отсутствие логики - даже без отопления в остановке будет нормально, если исключить ветер; сразу шувалову писал, что двери должны быть ближе к углу, сейчас же посередине выдувает при открытии сразу (про щели снизу чувак написал)
Швондер
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Сегодня в 10:19
Иштыж нежная попппа)))
К купленным в кредит смрадфонам обычно в комплекте идет купленный в кредит солярис.

А мораль правильно вынес, молодец. Отстаньте от бизнесменов с ларьками на остановках. И всем тепло и выгодно будет. Особенно если их не демонтировать по схеме шиномонтажек. В 25-м. Земля пухом кстати
Сергей Б
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Сегодня в 10:31
На вид то остановки красивые. Хотели как креативнее, а получилось как всегда.
Миледи
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Сегодня в 10:55
Ну что, все в точку. Не хватает только в конце вопроса: чей племянник или племянница придумал сию "гениальную" вещь? С кого спрашивать? Почему молчат? С обычного сотрудника давно бы три шкуры спустили и за меньшие просчеты.
Bert Ar Моби
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Сегодня в 11:25
"Чуваку" надо комфортно ездить с "Астоновок" ) автобусов; маршруток мини-автобусов по-расписанию.
Сергей Б Миледи
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Сегодня в 12:01
Так-то, глава на них пиарился.

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Мнения

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​Остановка по требованию
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