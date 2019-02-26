​Остановка по требованию

Много говорили, обсуждали и писали про эти «теплые остановки» для Сургута. Прошло достаточно времени — пора сделать обзор. Заметка будет небольшой с пользовательской и технической стороны. Для меня как пассажира это не немаловажно.

Улица Университетская, «Остановка Юности» — перспективный микрорайон. На улице -25 C. Заходим, тепла не чувствуется, зато чувствуется — спал человек без постоянного житья. С потолка капает вода, работают так называемые тепловые занавесы. Отсутствует одна из двух камер видеонаблюдения. Информационное табло графика и движения транспорта работает непонятно.

Остановка на кольце «Горагенство». На улице не больше -15 C. Народу достаточно, но заходить не спешат. Раздвижные двери нестабильны, «дребезжат». На тыльной стороне остановки большой кусок застывшего льда. Видимо, опять сказывается тепловая завеса. Табло работает, 2 USB входа сбоку для зарядки гаджетов. Но как-то страшно подключать свой купленный в кредит смартфон.

Информационное табло наверняка работает на небольшом компьютере и скоро не выдержит нашу погоду.

Остановки продувает снизу, снег накатывает, наледь. Тепловая завеса в нашем регионе не особо эффективна — со своей задачей вполне справился бы тепловой вентилятор.

А ведь задача была — создать комфортные условия для горожан, ожидающих транспорт. Зачем все эти USB зарядки гаджетов? Wi-Fi? Когда почти у каждого смартфон с безлимитным интернетом. Похвастаться перед другими?

Почему не поставить обычного вида теплый остановочный комплекс? Сделать стекла поменьше, скатную крышу от снега, теплые лавочки и тепловой вентилятор. На ночь по таймеру все это выключается.

Можно было закупить несколько остановок и протестировать, проверить и доработать. Зачем спешить?

Цены на проезд растут все больше вижу велосипедистов на улице — Сургут город тепла.