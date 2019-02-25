​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»

Накануне, 24 февраля, Народный артист России Дмитрий Назаров, исполнитель роли историка и архитектора Тобольска Семена Резника, побывал в Сургуте. Вместе с другими создателями проекта актер рассказал зрителям о создании кинокартины «Тобол», критике художественных фильмов и отношении к собственному герою:

Почему стоит посмотреть «Тобол»?

Когда мы впервые смотрели фильм, очень волновались. Есть какие-то шероховатости, которые интересно поразбирать с людьми. А стоит сходить (в кинотеатр — прим.ред), потому что на сегодняшний день это то редкое кино, которое трогает, заставляет сопереживать от начала до конца. Это очень важно — быть не отстраненным человеком в зале, в театре или кино, а включаться в то, что происходит.

Как вы относитесь к своему герою Семену Резнику?

Я отношусь к нему с огромным уважением и пиететом. Большая редкость, когда такой талант в действии и талант востребованный — обычно они идут отдельно, а приближена какая-то шушера. Этот человек и карты создал, которыми пользуются на сегодняшний день, и Кремль (Тобольский — прим.ред.) его стоит, и в Сибири о нем сохраняется добрая, великая память.

Какова ваша реакция на критику фильма?

Даже в своем «Инстаграме» одному человеку я ответил: не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом. Художественное произведение обращено к другим органам чувств. У нас замечательная школа документалистики — есть замечательный канал BBC. Если вам нужна холодная рассудочная фактология — смотрите это, не идите в кино, а то не дай бог ваши чувства проснутся, и вы очень удивитесь!

Справка: «Тобол» — российская историческая драма режиссёра Игоря Зайцева. Премьера кинокартины в России состоялась 21 февраля. Бюджет 500 миллионов рублей.

Фото: Александр Остапенко