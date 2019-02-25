​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Один знакомый, работающий в сфере ЖКХ, рассказал, что в городе в прошлом году ни один дом по программе капремонта не был отремонтирован. Так ли это?» — спросил у СИА-ПРЕСС читатель Вячеслав Михайлов.

По данным, которые СИА-ПРЕСС сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Сургута, в прошлом году по программе капремонта были частично отремонтированы 33 дома. Капитальный ремонт крыш провели в 11 домах, ремонт фасада без утепления — в 12, с утеплением — в трех. Систему горячего и холодного водоснабжения и систему водоотведения обновили в одном доме, системы электроснабжения — в 12, теплоснабжения — в восьми. В многоэтажках заменили 42 лифта.

Для сравнения, в 2016 году работы проводились в 35 домах, а в 2017 году — в 84.

В этом году в Сургуте по программе капремонта отремонтируют 226 домов, в 31 доме начаты работы по замене лифтов.

Для справки: Жители Югры должны Югорскому фонду капитального ремонта 1,8 миллиарда рублей

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Фото: И. Швец