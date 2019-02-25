Культурная жизнь у нас не замерла

Мы бы хотели внести ясность в опрометчиво сказанную фразу господином Олегом Владимировым о нашем учреждении, что «культурная жизнь здесь замерла довольно давно».

Да, наверняка здание учреждения не в полной мере соответствует современным требованиям, но это не мешает нам творить, развиваться, растить новые таланты и обогащать культурой жителей и гостей города. Будем рады видеть и Олега Владимирова, так как, судя по статье, журналист, к большому сожалению, не владеет информацией о деятельности учреждения и не обременяет себя походами на культурные события города.

Мы приглашаем его познакомиться с деятельностью Городского культурного центра поближе. Наверное, Олегу Владимирову стоит поговорить с 1500 участников творческих коллективов и с более чем 45 000 зрителей, посещающих более 200 мероприятий ежегодно. А также посетить официальный портал учреждения для получения актуальной информации.

Безусловно, журналист имеет право на свое мнение, но при профессиональном подходе оно должно быть аргументировано и основано на фактах. Поэтому хотелось бы обратить внимание руководства портала siapress.ru на то, чтобы при написании материалы были убедительными и транслировали достоверную информацию.