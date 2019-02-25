​Марш памяти Бориса Немцова в Москве

Четвертый год подряд марш проходит по одному и тому же маршруту – от Пушкинской площади вниз по бульварам до проспекта Академика Сахарова. Это последний маршрут самого Бориса Немцова, маршрут, по которому он вел последний в своей жизни марш – Марш мира, марш против войны с Украиной 21-е сентября 2014-го года. Марш, на который в самый разгар антиукраинской кампании, когда пресловутые «86%» буквально съехали с катушек и валялись в припадке имперской реваншистской истерики, не побоялось выйти от 30 до 50 тысяч человек.

Накал страстей был столь велик, что репортаж с Марша, опубликованый на СИАПРЕСС по горячим следам, был встречен таким визгом сведенной с ума общественности, что Редакции пришлось закрыть комментарии.

Прошло четыре года со дня показательного расстрела одного из лидеров оппозиции в ста метрах от Кремля за день до крупной оппозиционной акции. Убийство не раскрыто. Арестованы и осуждены непосредственные исполнители, ни организаторы, ни заказчик не найден, и их поиски не ведутся.

Майора внутренних войск Руслана Геремеева не допросили даже в качестве свидетеля, потому что «к нему постучали в дверь, а он ее не открыл». А когда прошло достаточно времени, чтобы он успел скрыться, его объявили в розыск «в связи с возможной причастностью к убийству Бориса Немцова». Что не помешало Следственному Комитету отрапортовать о раскрытии преступления.

Российская власть демонстративно отказала называться общественным деятелем известному политику, занимавшему в разное время высочайшие государственные посты губернатора и первого вице-премьера Правительства России, действующему депутату Ярославской областной думы. Не нашла причин возбуждать уголовное дело по 277 статье Уголовного кодекса о покушении на жизнь государственного и общественного деятеля. Официально рассматривает увековечивание памяти российского политика Бориса Немцова в мировых столицах как недружественный по отношению к ней акт.

Но, несмотря на все усилия путинских властей, через четыре года после злодейского убийства на очередной Марш памяти того, кого г-н Песков от имени г-на Путина назвал «чуть более чем среднестатистическим гражданином», собралось более десяти тысяч человек. Памятные мероприятия прошли в десятках российских городов. Четыре года на месте гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, несмотря на регулярно организовываемые погромы, существует народный мемориал. Память о Борисе Ефимовиче Немцове живет.