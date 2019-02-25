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​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

В преддверии 8 марта мы спросили наших читательниц, какие подарки они не хотели бы получить в Международный женский день. Публикуем ответы.

8-мартовские сувениры

«Кухонные полотенца, прихватки и 8-мартовские сувениры. Надо ненавидеть человека, чтобы дарить ему полотенышко, свернутое в розочку».

Фото: fishki.net

Пылесборники

Под ними девушки подразумевают огромные мягкие игрушки («сфотографировался один раз, а потом ищешь угол, куда бы спрятать этого медведя») и обычные статуэтки в качестве «сувенира на полку» («Я очень капризная в принципе, а уж к «пылесборникам» отношусь особенно негативно»). Кстати, этот ответ встречался в наших опросах чаще всего.

Духи

«Рандомные духи, которые ты не хотела, и которые тебе не подходят. В итоге стоят на полке, а потом ты пшикаешь ими в туалете. Так что если мужчина собрался дарить парфюм, пускай лучше спросит, какой именно».

Косметика

«Не хотелось бы косметику или украшения — даже близкий человек никогда не угадает, что именно мне нравится или что подходит. Пара таких вещей пылится в тумбочке».

Сертификаты на косметику

«Сертификат в Летуаль, Эльдоботе, Надомаркет. Косметика не особо мне нужна».

Посуда // Еда

«Не хотелось бы получить посуду или еду. Я не считаю это подарком».

«Третий чайный сервиз стоит в серванте…»


Фото: el-delta.ru

Мелкая кухонная техника

«Дома стоят ненужные кухонный комбайн и мясорубка. Наверное, лет через десять я пойму необходимость такого подарка».

Одежда

«Как можно дарить одежду, если ты сама себе порой не можешь выбрать подходящую!»

Деньги

«Можно дарить деньги на День рождения. Но на 8 марта лучше подарить что-то символическое».

Фото: boombob.ru

Как видите, сколько женщин — столько и мнений. Поэтому трудно определить, каких подарков стоит избегать, а на какие наоборот - обратить внимание.

В последние годы стало популярным составлять к праздникам вишлист (wishlist) — список желаний. И это, надо сказать, очень облегчает выбор подарка. Если же у представительницы прекрасного пола нет такого списка, то лучше просто спросить, что бы ей хотелось получить. Это снизит риск в последующем увидеть подаренные духи в туалете, а плюшевого зайца — на балконе.

Кстати, в прошлом году на СИА-ПРЕСС мы публиковали топ-10 подарочных сертификатов, которые бы хотели получить сургутянки. Тогда первое место занял сертификат на мастер-класс «Макияж для себя». Второе — «Конная прогулка», а третье — «Тематическая фотосессия».

Фото на превью: woman.ru


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Сегодня в 12:44, просмотров: 213, комментариев: 2


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 15:01
Полностью согласен. Лучше спросить - что хочешь, дорогая? ) Я, наученный горьким опытом, уже много лет сначала спрашиваю, а потом дарю. Конечно, иногда можно проявить инициативу и всё-таки самому выбрать подарок, но тут надо быть на 99% уверенным, что он не будет отвергнут.
Моби
не нравится
Сегодня в 15:15
"а третье — «Тематическая фотосессия»" - какой ужас, когда не фотогеничные тетки из бухгалтерии какой-нибудь конторы с промзоны фоткаются в образе графинь и т.п.

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