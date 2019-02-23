Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких

Статный, успешный, вселяющий уверенность и спокойствие. Таков он – общепринятый образ современного мужчины. Но мы редко задумываемся о том, насколько велика цена того надежного тыла, который создают для своих близких представители сильного пола. Они ориентированы на карьеру, обеспечение материального достатка семьи зачастую в ущерб собственному здоровью. Статистика неумолима и твердит о том, что мужчинам после 45 лет нужно быть особенно внимательными к состоянию своего организма. А миссия женщины - поддерживать, сопровождать, прививать в семье традиции здорового образа жизни, проявлять таким образом заботу и любовь.

Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких. И здесь речь не только о физиологическом здоровье, но и об эмоциональном состоянии.

В День защитника Отечества я желаю мужчинам семейного тепла, внутренней гармонии, удачи во всех начинаниях и только ясного неба!