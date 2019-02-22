Подработка в Сургуте — реальность или лохотрон? // ВИДЕО

Подработка для пенсионеров, активных людей, милых дам, психологов и женщин погонах в отставке — как только не ухищряются в формулировках создатели листовок-объявлений, чтобы найти работников.

Редакция СИА-ПРЕСС решила выяснить, что прячется под привлекательными слоганами.

Видео с семью разными объявлениями снято на остановке «Больничный комплекс». Мы позвонили по каждому телефону, а в одном случае корреспондент даже сходил на собеседование.

В трех случаях («доход до 7200 в неделю», «доход до 35 тысяч в месяц» и «подработка в офисе») телефоны оказались недействительны или выключены.

К сожалению, дозвониться не удалось по одному объявлению, предлагающему подработку для пенсионеров «с желанием зарабатывать», — на том конце не снимают трубку уже второй день.

Зато нам повезло с листовками «Работа/подработка для активных людей», «Милые дамы! Работа для вас!!! Достойный доход, гибкий график», «Подработка женщинам в погонах в отставке» и «Работа молодым активным пенсионерам». Оказалось, что это телефоны сотрудников одной и той же компании.

По телефону корреспонденту толком ничего не объяснили, сообщив, что ищут сотрудников в крупную торговую компанию (название в разговоре не раскрыли), и сразу пригласили на собеседование. На все интересующие вопросы работодатели пообещали ответить при личной встрече. Адрес организации — Энергетиков, 4 (бизнес плаза BigTime), офис 411. Первой мыслью было, что место солидное, а предложение не похоже на лохтрон.

В указанном месте расположился офис компании Tiens, занимающейся «продвижением различных промышленных товаров» сетевым способом. Подробнее о схемах работы этой компании корреспондент СИА-ПРЕСС уже писал в 2015 году.

Если коротко, то компания предлагает купить продукцию на н-ную сумму (раньше это было 20 тысяч рублей), ее затем можно выкинуть, продать или использовать самостоятельно. Суть в том, что после покупки тебя включат в сеть. Далее нужно завлечь «под себя» других людей: размещать объявления, проводить собеседования, обучать, убалтывать сделать покупку, за что тебе положен процент. Чем больше в твоей сети людей — тем больше процентов, ведь эти люди дальше тоже будут искать «жертв». Сказать, что это обычная финансовая пирамида, нельзя — ведь за вложенные деньги человек все-таки покупает товар, пусть и неизвестного качества.

Корреспондент СИА-ПРЕСС по итогам собеседования должен был пройти двухдневную стажировку, чтобы более детально узнать о компании, но было решено не тратить время впустую, ведь схема работы уже известна. Если вы сталкивались с компанией Tiens в недавнем времени, расскажите нам о своем опыте в комментариях.

Кстати, нам объяснили, почему компания предлагает «подработку женщинам в погонах в отставке». У них, якобы, поставлен голос, что ценится при собеседовании и телефонных разговорах.

В целом можно сделать вывод, что подработку по листовке найти можно, только вряд ли вас устроит сам механизм заработка.

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