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​Восемь уроков одного автографа

Удивительное рядом: небезызвестный Михаил Горбачев десять лет назад, а именно 19 февраля 2009 года, поставил подпись на пустом холсте – его об этом попросил некий студент после лекции первого и последнего президента СССР. Студент просил Михаила Сергеевича что-нибудь нарисовать – но Горбачев отказался, мол, сам нарисуешь, а вот автограф – пожалуйста. Студент не растерялся и нарисовал в меру фантазии и собственных представлений о мироустройстве маркером слово «Простите». Вот так и вышло: «Простите. Горбачев».

Спустя десять лет, 19 февраля 2019 года, холст был продан на аукционе за 12 млн. рублей. Покупатель, как водится, noname, но мы подозреваем, что это был Чубайс (шутка). Продолжим издалека: из любой истории, даже самой завалящей, можно извлечь пару-тройку уроков или хотя бы моралей. А тут такое событие! Давайте поэтому сконцентрируемся и извлечем оные уроки на свет божий.

Урок первый: если ты генсек и президент, никогда не подписывай пустых бумаг и холстов, на них могут изобразить договор о сокращении наступательных вооружений средней и меньшей дальности или вот это вот «Простите». Вряд ли Горбачев хотел под этим подписаться, тем более бесплатно.

Урок второй: даже если ты не генсек, тем более не подписывай пустых бумаг. Там нарисуют какую-нибудь ипотеку. Холсты подписывать можно, если в планах нет становится знаменитым художником или вообще известным человеком.

Урок третий: аукцион – мерило окружающей условности. Когда за миллионы уходят произведения искусства, это еще можно понять, хотя искусство – тоже вещь в себе, довольно условная, привет Бэнкси. Но когда за чернильный росчерк выкладываются миллионы! Да, это Горбачев лично сделал. И что? Он таких может, слава Богу, еще пару тысяч изобразить и продать мелким оптом. Плата за иллюзию, что президент СССР у тебя прощения попросил? Инсталляция на стенку?

Вывод прост: чтобы пробить мир на эмоцию и выжать из него денежку, надо показать ему что-то а.) эксклюзивное, б.) оригинальное, в.) лучше всего эксклюзивное и оригинальное одновременно.

Урок четвертый: личность Михаила Горбачева по-прежнему будоражит умы. Нынешняя политическая система давно списала в тираж и его самого, и его дела, но из истории страницу не вырвешь – кто открыл шлюзы в СССР? Кто подписал тот самый договор РСМД, который сейчас благополучно пытаются похоронить? Кто Берлинскую стену шатал? Многие ошибочно считают, что Горбачев виноват в развале Советского Союза, но тут ему чужие грехи приписывать нечего. Так или иначе, его место в истории неоспоримо – отсюда и 12 млн. за подпись. Думаю, что, к сожалению, цена со временем неизбежно вырастет.

Урок пятый: анонимный покупатель холста умеет считать деньги (потому и Чубайс, снова шутка). Да, я уверен, что со временем он сможет перепродать приобретенное за куда большую сумму.

Урок шестой: давайте будем честными, в России Горбачева мало кто любит. Нет ведь пророка в своем Отечестве. Он и не пророк. Но вот эти 12 млн показывают, что нелюбовь за деньги тоже бывает. Впрочем, я стал повторяться, см. урок четвертый.

Урок седьмой: для придания неочевидному объекту добавочной материальной ценности необходим соответствующий антураж. В данном случае – это дата аукциона, чудесным образом совпавшая с точным, день в день, десятилетним юбилеем создания артефакта. Тут уж считайте, как хотите – то ли дату аукциона подгадали, то ли дату подписания холста удачно придумали. Но такие штучки работают в шоу-бизнесе и масс-медиа – вон сколько шума.

Урок восьмой и последний: если у вас нет 12 миллионов и подписи Горбачева, хотя бы улыбайтесь, это всех раздражает.

Читайте по этой теме статью Людмилы Захаровой о том, как Михаил Горбачев приезжал в Сургут.


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Сегодня в 14:59, просмотров: 314, комментариев: 0


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